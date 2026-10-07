Diş Hekimi Aslı Ercanlı Jel Tırnaklardaki Bilinmeyen Tehlikeye Dikkat Çekti: "Oksimetre Ölçümünü Bozabilir!"

Oksimetreler parmağın bir tarafından kırmızı ve kızılötesi ışık gönderiyor, diğer tarafındaki sensör ise parmaktan geçen ışığı okuyarak kandaki oksijen satürasyonunu hesaplıyor. Tırnağın üzerindeki jel katmanı ve özellikle koyu renkli ojeler bu ışığın bir kısmını emdiği için cihaz ya olması gerekenden düşük bir değer gösteriyor ya da hiç sonuç veremiyor. Normal oje bir nebze tolere edilse de jel tırnak, acil durumlarda sağlık çalışanlarının en çok zorlandığı konulardan biri.

Sağlıklı bir yetişkinde oksijen satürasyonu genellikle yüzde 95 ve üzerinde olmalı. Yüzde 90'ın altındaki değerler ise acil değerlendirme gerektiriyor. Haliyle jel tırnak yüzünden gerçekte normal olan bir değerin düşük görünmesi gereksiz müdahalelere yol açabiliyor. Daha kötüsü, gerçekten düşen bir oksijen oranı da hatalı ölçümün gölgesinde kalabiliyor. Ameliyat öncesinde sağlık ekipleri bu nedenle çoğunlukla en az bir parmaktaki oje ya da jel tırnağın temizlenmesini istiyor. Acil bir durumda jel tırnaklarınız varsa bunu sağlık çalışanına hemen söylemeniz, ölçümün başka bir parmaktan ya da farklı bir noktadan yapılmasını kolaylaştırıyor.

Peki başka bir ölçüm yolu yok mu?

Ayak Baş Parmağı veya Kulak Memesi: Oksimetrenin klipsleri uygunsa ölçüm el parmağı yerine kulak memesine veya ayak baş parmağına takılarak yapılabilir.

Oksimetreyi Yan/Çapraz Takmak: Cihazı parmağa tırnağın üzerine oturacak şekilde dik değil, parmağın yan yüzeylerine ışık geçecek şekilde yanlamasına takmak ışığın tırnak katmanından kaçınmasını sağlayabilir.

Kandaki Gaz Analizi (Medikal/Hastanede): Kesin ve tıbbi bir sonuç gerekiyorsa damardan alınan kan örneği ile arteriyel kan gazı analizi yapılır.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!