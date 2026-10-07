Diş Hekimi Aslı Ercanlı Jel Tırnaklardaki Bilinmeyen Tehlikeye Dikkat Çekti: "Oksimetre Ölçümünü Bozabilir!"

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Güzel görünmek uğruna sağlığımızdan ödün veriyor olabiliriz. Son dönemin popüler uygulaması jel tırnaklar da sağlık konusunda sık sık yeni tartışmalarla gündeme geliyor. Şimdi de oksijen satürasyonu ölçümüne engel olabileceği konusu ile yeni bir tartışmanın odağı haline geldi.
Diş hekimi Aslı Ercanlı, üç oksimetrenin aynı ele takılarak ojesiz tırnak ile jel tırnaklı parmak arasındaki farkın gösterildiği bir video paylaşarak uyardı. Ojesiz parmaklardaki cihazlar yüzde 98 ve 99 gösterirken jel tırnaklı parmaktaki cihazın yüzde 88 gösterdiği görüldü.
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Jel tırnak oksimetre ölçümünü neden bozuyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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