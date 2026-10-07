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Diş Hekimi Aslı Ercanlı Jel Tırnaklardaki Bilinmeyen Tehlikeye Dikkat Çekti: "Oksimetre Ölçümünü Bozabilir!"

Diş Hekimi Aslı Ercanlı Jel Tırnaklardaki Bilinmeyen Tehlikeye Dikkat Çekti: "Oksimetre Ölçümünü Bozabilir!"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.10.2026 - 14:36 Son Güncelleme: 07.10.2026 - 15:05

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Güzel görünmek uğruna sağlığımızdan ödün veriyor olabiliriz. Son dönemin popüler uygulaması jel tırnaklar da sağlık konusunda sık sık yeni tartışmalarla gündeme geliyor. Şimdi de oksijen satürasyonu ölçümüne engel olabileceği konusu ile yeni bir tartışmanın odağı haline geldi.

Diş hekimi Aslı Ercanlı, üç oksimetrenin aynı ele takılarak ojesiz tırnak ile jel tırnaklı parmak arasındaki farkın gösterildiği bir video paylaşarak uyardı. Ojesiz parmaklardaki cihazlar yüzde 98 ve 99 gösterirken jel tırnaklı parmaktaki cihazın yüzde 88 gösterdiği görüldü.

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Jel tırnak oksimetre ölçümünü neden bozuyor?

Jel tırnak oksimetre ölçümünü neden bozuyor?

Oksimetreler parmağın bir tarafından kırmızı ve kızılötesi ışık gönderiyor, diğer tarafındaki sensör ise parmaktan geçen ışığı okuyarak kandaki oksijen satürasyonunu hesaplıyor. Tırnağın üzerindeki jel katmanı ve özellikle koyu renkli ojeler bu ışığın bir kısmını emdiği için cihaz ya olması gerekenden düşük bir değer gösteriyor ya da hiç sonuç veremiyor. Normal oje bir nebze tolere edilse de jel tırnak, acil durumlarda sağlık çalışanlarının en çok zorlandığı konulardan biri.

Sağlıklı bir yetişkinde oksijen satürasyonu genellikle yüzde 95 ve üzerinde olmalı. Yüzde 90'ın altındaki değerler ise acil değerlendirme gerektiriyor. Haliyle jel tırnak yüzünden gerçekte normal olan bir değerin düşük görünmesi gereksiz müdahalelere yol açabiliyor. Daha kötüsü, gerçekten düşen bir oksijen oranı da hatalı ölçümün gölgesinde kalabiliyor. Ameliyat öncesinde sağlık ekipleri bu nedenle çoğunlukla en az bir parmaktaki oje ya da jel tırnağın temizlenmesini istiyor. Acil bir durumda jel tırnaklarınız varsa bunu sağlık çalışanına hemen söylemeniz, ölçümün başka bir parmaktan ya da farklı bir noktadan yapılmasını kolaylaştırıyor.

Peki başka bir ölçüm yolu yok mu?

  • Ayak Baş Parmağı veya Kulak Memesi: Oksimetrenin klipsleri uygunsa ölçüm el parmağı yerine kulak memesine veya ayak baş parmağına takılarak yapılabilir.

  • Oksimetreyi Yan/Çapraz Takmak: Cihazı parmağa tırnağın üzerine oturacak şekilde dik değil, parmağın yan yüzeylerine ışık geçecek şekilde yanlamasına takmak ışığın tırnak katmanından kaçınmasını sağlayabilir.

  • Kandaki Gaz Analizi (Medikal/Hastanede): Kesin ve tıbbi bir sonuç gerekiyorsa damardan alınan kan örneği ile arteriyel kan gazı analizi yapılır.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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