Haklı Olmak Yetiyor mu? Vicdanımızla Hayatımız Arasında Kaldığımızda Ne Yapmalıyız?

Hayatın içinde her zaman kolay cevaplar bulamayacağız.

Bazen doğru olduğuna inandığımız şeyi savunmanın bir bedeli olacak.

Bazen de bir değişim yaratabilmek için sabırlı, stratejik ve dikkatli davranmamız gerekecek.

Ama belki de kendimize sormamız gereken en önemli soru şu:

“Bu kararın sonuçları ne olursa olsun, ben kendi değerlerime ne kadar sadık kaldım?”

Burada kendimize sadık kalmak, her zaman bildiğimizde ısrar etmek anlamına gelmez.

Yeni bilgilerle düşüncelerimizi değiştirebilmek, hatalarımızı kabul edebilmek ve gerektiğinde yönümüzü yeniden belirleyebilmek de kendimize duyduğumuz saygının bir parçasıdır.

Çünkü yaşamın direksiyonunda olmak, yolun her virajını önceden bilmek değildir.

Hangi yöne neden gittiğimizi bilmek ve gerektiğinde rotamızı değiştirebilecek farkındalığa sahip olmaktır.

Haklı olmak bir durumdur. Vicdanlı olmak bir duruş. Bilinçli seçim yapmak ise o duruşu hayata geçirebilme sorumluluğudur.

Ve belki de gerçek cesaret, her zaman en yüksek sesle konuşmak değil; hangi durumda, ne zaman ve nasıl hareket edeceğimizi vicdanımızla ve aklımızla birlikte seçebilmektir.

Şebnem Toker

Yaşamın Direksiyonunda Akademi

Kurucu | Yazar | Eğitmen | Koç