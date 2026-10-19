Haklı Olmak Yetiyor mu? Vicdanımızla Hayatımız Arasında Kaldığımızda Ne Yapmalıyız?

Bu çalışma için yaklaşık 10–15 dakika ayırmanız yeterli. İhtiyacınız olan şey iki sandalye, bir kâğıt ve kendinize karşı dürüst olma isteği.
1. Önce kararınızı netleştirin
Şu anda sizi düşündüren bir karar belirleyin. Bu büyük bir karar olmak zorunda değil.
Bir arkadaşınızla konuşup konuşmamak, bir iş teklifini kabul etmek, bir konuda sınır koymak veya ertelediğiniz bir adımı atmak olabilir.
Kararınızı tek bir cümleyle kâğıda yazın.
Örneğin: “Bu konuda düşüncelerimi açıkça ifade etmeli miyim, yoksa şimdilik beklemeli miyim?”
2. İki sandalyeye iki seçeneğinizi yerleştirin
Karşınıza iki sandalye koyun. Birinci sandalye, ilk seçeneğinizi temsil etsin. İkinci sandalye ise diğer seçeneğinizi.
Önce birinci sandalyeye oturun. Bu kararı vermiş olduğunuzu hayal edin.
Kendinize sorun: “Bu seçimi yaptığımda ne hissediyorum? Beni rahatlatan ne? Beni korkutan ne? Bu karar hangi değerimi koruyor? Bu kararın olası bedeli ne?”
Aklınıza gelenleri not edin. Şimdi ikinci sandalyeye geçin. Aynı soruları bu seçenek için de cevaplayın.
Acele etmeyin. Amacımız hangi sandalyenin daha rahat olduğunu bulmak değil, her seçeneğin içimizde uyandırdığı düşünceleri ve duyguları anlamak.
3. Şimdi üçüncü bir bakış açısı geliştirin
İki sandalyeden de kalkın. Biraz uzaklaşıp ikisine birlikte bakın.
Artık seçeneklerden birinin içinde değilsiniz. Her iki seçeneği de değerlendirebilen bir gözlemci konumundasınız.
Kendinize şu soruları sorun: “Şu anda gerçekten bildiğim şeyler neler? Hangileri yalnızca varsayımım? En çok neyden korkuyorum? Bu karar yalnızca beni mi, başka insanları da etkiliyor mu? Henüz düşünmediğim üçüncü bir seçenek olabilir mi?”
Bazen iki seçenek arasında sıkıştığımızı düşünürken aslında başka yolların da mümkün olduğunu fark ederiz.
Belki hemen konuşmak veya tamamen susmak dışında, önce bilgi toplamak mümkündür.
Belki işi bırakmak veya her şeye katlanmak dışında, bir geçiş planı oluşturulabilir.
Belki bir ilişkiyi bitirmek veya aynı şekilde sürdürmek dışında, sağlıklı sınırlar belirlemek mümkündür.
4. Değerlerinizi kararınıza dâhil edin
Şimdi kâğıdınıza sizin için en önemli üç değeri yazın.
Örneğin: Adalet, dürüstlük ve merhamet. Ya da güven, özgürlük ve sorumluluk.
Ardından her seçenek için şu soruyu sorun: “Bu karar hangi değerimle uyumlu, hangisiyle çatışıyor?”
Burada önemli olan bütün değerlerin aynı anda eksiksiz karşılanmasını beklemek değildir.
Bazen bir değeri korumak için başka bir konuda fedakârlık yapmamız gerekebilir. Ama bu fedakârlığın farkında olmak, kararımızı daha bilinçli hâle getirir.
5. Kendinize son bir soru sorun
Şimdi gözlerinizi kapatabilir veya yalnızca birkaç dakika sessizce oturabilirsiniz. Nefesinizi fark edin.
Ve kendinize sorun: “Bu kararı korkularım değil, değerlerim ve sağduyum birlikte verseydi nasıl hareket ederdim?”
Aklınıza gelen ilk cevabı not edin. Hemen uygulamak zorunda değilsiniz.
Önce bu cevabı gerçek koşullarla, sorumluluklarınızla ve olası sonuçlarla birlikte değerlendirin.
Özellikle işinizi, hukuki haklarınızı, maddi güvenliğinizi veya başka insanların yaşamını etkileyebilecek kararlarda gerekli bilgi ve uzman desteğini almak önemlidir.
Çünkü sezgilerimiz bize kendimiz hakkında ipuçları verebilir; ancak tek başına doğru kararın garantisi değildir.
6. Küçük ama gerçek bir adım belirleyin
Şimdi kendinize sorun: “Bu konuyla ilgili önümüzdeki 24 saat içinde atabileceğim en küçük, en gerçekçi adım ne?”
Belki bir görüşme talep etmek. Belki bir konuyu araştırmak. Belki düşüncelerinizi yazmak. Belki güvenilir bir uzmana danışmak.
Belki de aceleyle karar vermek yerine kendinize düşünmek için belirli bir süre tanımak.
Önemli olan, kararsızlığın içinde dönüp durmak yerine bilinçli bir hareket alanı oluşturmaktır.
Çünkü bazen hayatımızı değiştiren şey büyük kararlar değil, o kararlara giden yolda attığımız küçük ve farkında adımlardır.