Otomobil Fuarında Sergilenen Araca Binen Çocuk Kaşla Göz Arasında Duvara Çarptı

Otomobil fuarları, markaların yeni modellerini ilk kez sergilediği ve ziyaretçilerin araçlara yakından bakabildiği, hatta içlerine oturabildiği etkinlikler olarak büyük ilgi görüyor. Elbette kalabalık stantların arasında, özellikle de çocuklarla gezerken, gözünüzü bir an ayırmanız bile beklenmedik anlara yol açabiliyor.

Bir fuar ziyaretinde ailesinin dalgınlığı sırasında bir çocuk, Mercedes standında sergilenen yeni VLE modeline bindi. Kimse fark etmeden aracı çalıştıran çocuk kaza yaptı. Bir görevli yetişmeye çalışsa da kazaya engel olamadı. O anlar hem fuar görevlilerinin hem izleyenlerin sinirini bozdu.

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