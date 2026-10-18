Bir Acil İntörnü Mescitten Dış Banka Kadar Uyuduğu Yerleri Puanladı

Tıp fakültesinin son yılında hastanelerde intörn olarak görev yapan genç doktor adaylarının gece ve gündüz ayırmadan süren nöbetleri, çoğu zaman uykusuz geçiyor. Özellikle acil servis gibi temponun hiç düşmediği birimlerde birkaç saatlik molayı bile nerede vereceğini bilemeyen intörnler, buldukları her boş köşede kısa da olsa gözlerini kapatmaya çalışıyor.

Acil intörnü Feyza Sarıoğlu, 'Acil intörnü olarak uyuduğum yerleri puanlıyorum' notuyla paylaştığı görüntülerde, hastanede dinlenebildiği noktaları paylaştı. Mescitten sandalyeye kadar yer ayırt etmeden dinlenmeye çalışan genç doktor adayının o anları, izleyenleri hem güldürdü hem de içini burktu.

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