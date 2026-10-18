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Bir Acil İntörnü Mescitten Dış Banka Kadar Uyuduğu Yerleri Puanladı

Bir Acil İntörnü Mescitten Dış Banka Kadar Uyuduğu Yerleri Puanladı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
18.10.2026 - 14:33

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Tıp fakültesinin son yılında hastanelerde intörn olarak görev yapan genç doktor adaylarının gece ve gündüz ayırmadan süren nöbetleri, çoğu zaman uykusuz geçiyor. Özellikle acil servis gibi temponun hiç düşmediği birimlerde birkaç saatlik molayı bile nerede vereceğini bilemeyen intörnler, buldukları her boş köşede kısa da olsa gözlerini kapatmaya çalışıyor.

Acil intörnü Feyza Sarıoğlu, 'Acil intörnü olarak uyuduğum yerleri puanlıyorum' notuyla paylaştığı görüntülerde, hastanede dinlenebildiği noktaları paylaştı. Mescitten sandalyeye kadar yer ayırt etmeden dinlenmeye çalışan genç doktor adayının o anları, izleyenleri hem güldürdü hem de içini burktu.

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Mescit, bank, sandalye...

Mescit, bank, sandalye...

Türkiye'de tıp eğitimi altı yıl sürüyor ve bu sürenin son yılı, yani altıncı sınıf, intörnlük dönemi olarak adlandırılıyor. İntörnler bu yıl boyunca hastanelerde farklı kliniklerde dönüşümlü olarak çalışıyor, hekimlerin gözetiminde hastalarla ilgileniyor ve nöbet tutuyor. Acil tıp, dahiliye, cerrahi, çocuk sağlığı gibi birimlerde geçirilen staj süreleri üniversiteden üniversiteye değişiyor.

İntörnler henüz diploma sahibi olmadığı için tam yetkili hekim sayılmıyor. Ancak mezuniyetin hemen öncesindeki bu yıl, gerçek hastayla çalışmanın en yoğun yaşandığı dönem oluyor. Haliyle gece nöbetleri, ayakta geçen uzun saatler ve düzensiz uyku da bu sürecin kaçınılmaz bir parçasına dönüşüyor. Hastanelerde sağlık hizmetinin aksamadan sürmesi için gecesini gündüzüne katan bu genç doktor adaylarının uyku molaları, bu tür paylaşımlarla mizah yoluyla da olsa görünür hale geliyor.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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