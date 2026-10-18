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Fransa'da Günlerdir Devam Eden Eylemlerden İlginç Görüntüler Gelmeye Başladı

Fransa'da Günlerdir Devam Eden Eylemlerden İlginç Görüntüler Gelmeye Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.10.2026 - 14:04

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Fransa'da eylül ayında Paris yakınlarındaki Créteil'de bir lisede başlayan öğrenci gösterileri, öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve üniversiteye giriş sistemi Parcoursup'a tepki olarak haftalardır ülke genelinde sürüyor. Hayat pahalılığına ve akaryakıt fiyatlarına karşı yeniden sokağa dönen Sarı Yelekliler'in de katılımıyla protestolar çok daha geniş bir kitleye yayıldı.

Dün (17 Ekim Cumartesi) Lyon, Paris, Marsilya, Bordeaux ve Caen gibi birçok kentte düzenlenen eylemlerde sokaklardaki gerginlik bir kez daha yükseldi. Ancak bu gerginliğin ortasında dikkat çeken görüntüler de eksik olmadı. Kostümlü protestocular, eylem sırasında yaşanan sıra dışı anlar ve akıllara durgunluk veren kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte dünkü eylemlerden sosyal medyada en çok konuşulan ilginç görüntüler:

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Toulouse'da evlenen çift, eylemcilerin arasına katıldı. Çift alkışlarla uğurlandı.

Kostümler de eksik olmadı. Dinozor kostümü giyen bir protestocu, polislerden kaçarken ortaya komik görüntüler çıktı.

Darth Vader kostümlü bir kişi polisin gazıyla neye uğradığını şaşırdı.

Bir eğlemci, elektrikli süpürgeyle sokağı temizlemeye başladı;

Protestocular turistik bir gezi trenini ele geçirdi.

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İtfaiye aracına taş atan gösterici, diğer göstericilerden dayak yedi.

Protestolarda TİP bayrağı da görüldü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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