Fransa'da Günlerdir Devam Eden Eylemlerden İlginç Görüntüler Gelmeye Başladı

Fransa'da eylül ayında Paris yakınlarındaki Créteil'de bir lisede başlayan öğrenci gösterileri, öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve üniversiteye giriş sistemi Parcoursup'a tepki olarak haftalardır ülke genelinde sürüyor. Hayat pahalılığına ve akaryakıt fiyatlarına karşı yeniden sokağa dönen Sarı Yelekliler'in de katılımıyla protestolar çok daha geniş bir kitleye yayıldı.

Dün (17 Ekim Cumartesi) Lyon, Paris, Marsilya, Bordeaux ve Caen gibi birçok kentte düzenlenen eylemlerde sokaklardaki gerginlik bir kez daha yükseldi. Ancak bu gerginliğin ortasında dikkat çeken görüntüler de eksik olmadı. Kostümlü protestocular, eylem sırasında yaşanan sıra dışı anlar ve akıllara durgunluk veren kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte dünkü eylemlerden sosyal medyada en çok konuşulan ilginç görüntüler: