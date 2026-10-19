Pazartesi Günü Hangi Diziler Var? 19 Ekim Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir ve Sevdam Karadeniz Yayın Akışı
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Pazartesi akşamı televizyon başına geçecekler için diziler hakkında merak edilenleri araştırdık. 19 Ekim Pazartesi günü hangi diziler var? Altı Üstü İstanbul’un 17. bölümü kaçta başlıyor, Uzak Şehir ve Sevdam Karadeniz bu akşam yeni bölümle mi geliyor? Show TV ve Star TV’de dizi yerine ne yayınlanıyor? İşte Pazartesi akşamının yayın akışı…
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19 Ekim Pazartesi Akşamı Hangi Diziler Var?
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Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?
Sevdam Karadeniz Hangi Gün Yayınlanıyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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