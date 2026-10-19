Pazartesi Günü Hangi Diziler Var? 19 Ekim Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir ve Sevdam Karadeniz Yayın Akışı

Diğer kanallara da göz atalım 👇

TRT 1’de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

TRT 1’de pazartesi akşamının dizisi Evlilik Güzeldir. Dizinin 7. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Fikret Kuşkan’ın nikâh memuru Mesut Bahtiyar’ı canlandırdığı dizide bu hafta Sinan ile Yasemin’in düğün hazırlıkları ve Aslı ile Can’ın birbirlerine karşı duygularını fark etmesi öne çıkıyor. Gece 00.15’te Taşacak Bu Deniz tekrarı yayınlanacak.

Show TV’de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

Show TV’de pazartesi akşamı yeni dizi bölümü yok. Kanal saat 20.00’de Güldür Güldür Show’un tekrar bölümünü yayınlıyor. Gece 01.15’te ise Sevdan Bir Ateş tekrarı var.

Star TV’de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

Star TV’nin pazartesi akşamı akışında 20.00’de, 22.30’da ve 00.30’da yerli dizi tekrarı ya da sinema kuşağı yer alıyor.

TV8’de Pazartesi Günü Hangi Program Var?

TV8’de pazartesi akşamı dizi yerine MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak.