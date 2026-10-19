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Pazartesi Günü Hangi Diziler Var? 19 Ekim Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir ve Sevdam Karadeniz Yayın Akışı

Pazartesi Günü Hangi Diziler Var? 19 Ekim Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir ve Sevdam Karadeniz Yayın Akışı

yayın akışı Uzak Şehir
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 08:29
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Pazartesi akşamı televizyon başına geçecekler için diziler hakkında merak edilenleri araştırdık. 19 Ekim Pazartesi günü hangi diziler var? Altı Üstü İstanbul’un 17. bölümü kaçta başlıyor, Uzak Şehir ve Sevdam Karadeniz bu akşam yeni bölümle mi geliyor? Show TV ve Star TV’de dizi yerine ne yayınlanıyor? İşte Pazartesi akşamının yayın akışı

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19 Ekim Pazartesi Akşamı Hangi Diziler Var?

19 Ekim Pazartesi Akşamı Hangi Diziler Var?

ATV’de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

ATV’de pazartesi akşamının dizisi Altı Üstü İstanbul. Dizinin 17. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Fragmanlara göre Emir’in hayatta olduğunu öğrenen mahalle yas havasından kutlamaya geçiyor, Bayram ise kendisinden saklananların hesabını soruyor. Gece 00.20’de Güneşin Doğduğu Yer’in 5. bölümü yayınlanacak.

Kanal D’de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

Kanal D’de pazartesi akşamının dizisi Uzak Şehir. Dizinin 69. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Fragmanda Alya’nın nikâh kararı ve Cihan’ın tepkisi öne çıkıyor. Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın başrolde olduğu dizinin ardından 00.15’te Güller ve Günahlar tekrarı var.

NOW’da Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

NOW’da pazartesi akşamı Sevdam Karadeniz var. Dizinin 2. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor ve 22.30’da tekrar edilecek. Kuzey’in nikâh masasına oturmasının iki aileyi daha da gerdiği bölümde Meltem Akçöl ile Erdem Adilce’nin canlandırdığı Zeyşan ve Kuzey’in evliliği ana hatta yer alıyor.

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Diğer kanallara da göz atalım 👇

TRT 1’de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

TRT 1’de pazartesi akşamının dizisi Evlilik Güzeldir. Dizinin 7. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Fikret Kuşkan’ın nikâh memuru Mesut Bahtiyar’ı canlandırdığı dizide bu hafta Sinan ile Yasemin’in düğün hazırlıkları ve Aslı ile Can’ın birbirlerine karşı duygularını fark etmesi öne çıkıyor. Gece 00.15’te Taşacak Bu Deniz tekrarı yayınlanacak.

Show TV’de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

Show TV’de pazartesi akşamı yeni dizi bölümü yok. Kanal saat 20.00’de Güldür Güldür Show’un tekrar bölümünü yayınlıyor. Gece 01.15’te ise Sevdan Bir Ateş tekrarı var.

Star TV’de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

Star TV’nin pazartesi akşamı akışında 20.00’de, 22.30’da ve 00.30’da yerli dizi tekrarı ya da sinema kuşağı yer alıyor.

TV8’de Pazartesi Günü Hangi Program Var?

TV8’de pazartesi akşamı dizi yerine MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak.

Sevdam Karadeniz Hangi Gün Yayınlanıyor?

Sevdam Karadeniz Hangi Gün Yayınlanıyor?

Sevdam Karadeniz, 12 Ekim’de ilk bölümüyle başladı ve her pazartesi akşamı saat 20.00’de NOW’da yayınlanıyor. Hafize Alazlı ile Durali Yeniceli’nin yarım kalan aşkının yıllar içinde iki aile arasında düşmanlığa dönüştüğü hikâye, torunları Kuzey ile Zeyşan’ın zoraki evliliğiyle yeniden alevleniyor. Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’nin başrolleri paylaştığı dizinin kadrosunda Ayşegül Günay, Şerif Erol, Deniz Hamzaoğlu, Sema Keçik ve Emre Bulut gibi isimler de yer alıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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