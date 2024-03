Sizi Geçmişin Derinliklerine Götürecek 13 Yaş Üstü Tüm Zamanların En İyi 50 Tarihi Filmi!

IMDb: 7.9

Özet: ' I Have Never Forgotten You' ünlü Nazi avcısı ve yardımsever Simon Wiesenthal'ın hayatını ve mirasını anlatan güçlü bir belgesel. Richard Trank'in yönettiği ve Nicole Kidman'ın seslendirdiği film, Wiesenthal'ın amansız adalet arayışını, iş arkadaşları, hükümet liderleri, dostları ve ailesiyle yapılan röportajlarla anlatıyor. Görülmemiş arşiv görüntüleri ve fotoğraflar hikâyeye derinlik katarak Wiesenthal'ın çalışmalarının arkasındaki itici gücü ve İkinci Dünya Savaşı'ndan 60 yıl sonra kalıcı mirasını keşfediyor.

Oyuncular: Nicole Kidman/ Simon Wiesenthal/ Asher BenNatan

Yönetmen: Richard Trank