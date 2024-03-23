Sizi Geçmişin Derinliklerine Götürecek 13 Yaş Üstü Tüm Zamanların En İyi 50 Tarihi Filmi!

IMDb: 7.9

Özet: 'Titanic', 1997 yılında James Cameron tarafından yönetilen unutulmaz bir başyapıttır. Film, zengin bir kadın olan Rose ile fakir bir sanatçı olan Jack'in çarpıcı aşk hikayesini, 1912'de gerçekleşen ve dünyanın en büyük trajedilerinden biri haline gelen Titanic'in batışıyla harmanlar. İki farklı dünyadan gelen bu iki genç, Titanic'in lüks atmosferinde buluşur ve hayatlarını sonsuza kadar değiştirecek bir aşk yaşarlar. Ancak aşkları, geminin buzdağına çarpması ve batmasıyla beraber büyük bir sınavla karşı karşıya kalır. Bu büyüleyici film, romantizm, dram ve tarihî gerçeklikleri ustalıkla harmanlayarak izleyicileri kendine hayran bırakır.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio/ Kate Winslet/ Billy Zane

Yönetmen: James Cameron