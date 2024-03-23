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Sizi Geçmişin Derinliklerine Götürecek 13 Yaş Üstü Tüm Zamanların En İyi 50 Tarihi Filmi!

Sizi Geçmişin Derinliklerine Götürecek 13 Yaş Üstü Tüm Zamanların En İyi 50 Tarihi Filmi!

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 12:01

Tarihi filmler, izleyicilere sadece keyifli bir film izleme deneyimi sunmanın ötesine geçebilir. Geçmişteki olayları, kültürel dönemleri ve önemli kişilikleri tasvir ederek izleyicilere tarih hakkında derinlemesine bir anlayış kazandırabilirler. Listemizdeki filmler 13 yaş ve üzeri izleyicilere hitap ederken, tarih bilgilerini ve anlayışlarını güçlendirme fırsatı da sunuyor. Her film izleyicileri farklı zaman dilimlerine ve coğrafyalara götürerek tarih boyunca yaşanan önemli olayları ve kültürel değişimleri keşfetmelerini sağlıyor. İşte size eğlenceli bir film izleme deneyiminin yanı sıra eğitici bir yolculuk sunmayı amaçlayan bu filmler listesi.

Kaynak: https://www.ranker.com/list/best-pg-1...
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50. Christopher Columbus: The Discovery (1992)

50. Christopher Columbus: The Discovery (1992)

IMDb: 4.4

Özet: Cenevizli denizci, İspanya Kralı Ferdinand ve Kraliçe Isabella'nın sarayındaki entrikaların üstesinden gelir ve Doğu Hint Adaları'na yapacağı sefer için finansman elde eder.

Oyuncular: Marlon Brando/ Tom Selleck/ Georges Corraface

Yönetmen: John Glen

49. World Trade Center (2006)

49. World Trade Center (2006)

IMDb: 6.0

Özet: 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terörist saldırının ardından bina, Liman İdaresi Polis Departmanı'ndan gelen kurtarma ekibinin üzerine çöker. Kurtarma ekipleri onları kurtarmak için mücadele ederken Will Jimeno ve çavuşu John McLoughlin enkaz altında canlı olarak bulunur.

Oyuncular: Nicolas Cage/ Michael Peña/ Maria Bello

Yönetmen: Oliver Stone

48. Catch a Fire (2006)

48. Catch a Fire (2006)

IMDb: 6.7

Özet: Irk ayrımı dönemi Güney Afrika'sının arka planında geçen bu sürükleyici gerilim filmi, ırk ayrımı karşıtı bir aktiviste dönüşen petrol rafinerisi işçisi Patrick Chamusso'nun gerçek hikâyesini anlatıyor. Başrollerini Derek Luke ve Tim Robbins'in paylaştığı film, adalet ve eşitlik mücadelesinde ortaya çıkan siyasi ve ahlaki ikilemleri irdeliyor

Oyuncular: Derek Luke/ Tim Robbins/ Bonnie Mbuli

Yönetmen: Phillip Noyce

47. The Newton Boys (1998)

47. The Newton Boys (1998)

IMDb: 6.1

Özet: Dört Newton kardeş 1920'lerde fakir bir çiftçi ailesidir. En büyükleri olan Willis, bir gün tarlalarda bir gelecek olmadığını fark eder ve kardeşlerine banka soyguncusu olmayı teklif eder. Kısa süre sonra aile kabul eder. Çok ünlü soyguncular olurlar ve beş yıl sonra Amerikan tarihinin en büyük tren soygununu gerçekleştirirler

Oyuncular: Matthew McConaughey/ Ethan Hawke/ Skeet Ulrich

Yönetmen: Richard Linklater

46. Endgame (2009)

46. Endgame (2009)

IMDb: 6.2

Özet:Bu sürükleyici siyasi gerilim filmi, Güney Afrika'da ırk ayrımcılığının sona ermesini sağlayan gizli müzakereleri konu alıyor. William Hurt, Chiwetel Ejiofor ve Jonny Lee Miller'ın çarpıcı performanslarıyla öne çıkan film, yeni bir ırksal eşitlik çağının önünü açan perde arkası diplomasi ve entrikaları inceliyor. Bölünme karşısında diyalog ve uzlaşmanın gücüne dair sürükleyici bir keşif olan Endgame, barışçıl yollarla değişim potansiyeline dair umutlu bir vizyon sunuyor.

Oyuncular: William Hurt/ Chiwetel Ejiofor/ Jonny Lee Miller

Yönetmen: Pete Travis

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45. Gods and Generals (2003)

45. Gods and Generals (2003)

IMDb: 6.2

Özet: 1861'den 1863'e kadar Birliğe karşı askeri başarılar elde eden Konfederasyon generali Thomas 'Stonewall' Jackson'ın kendi askerleri tarafından yanlışlıkla öldürülmesiyle başlayan yükselişi ve düşüşü.

Oyuncular: Stephen Lang/ Robert Duvall/ Jeff Daniels

Yönetmenler: Ron Maxwell

44. Flight 93 (2006)

44. Flight 93 (2006)

IMDb: 6.3

Özet: United Airlines Flight 93'teki yolcuların 11 Eylül 2001'deki cesur eylemlerini anlatan bu üzücü film, terör karşısında kahramanlığa sürükleyici bir bakış sunuyor. Gerçek zamanlı hikâye anlatımı ve gerilimi bir araya getiren film, hava korsanlarına karşı mücadele eden ve sayısız hayatı kurtaran kadın ve erkeklere yürek burkan bir övgü sunuyor. O gün sergilenen özverinin ve cesaretin çarpıcı bir hatırlatıcısı olan Uçuş 93, kahraman olmanın ne anlama geldiğinin özünü yakalıyor.

Oyuncular: Jeffrey Nordling/ Brennan Elliott/ Kendall Cross

Yönetmen: Peter Markle

43. Marie-Antoinette (2006)

43. Marie-Antoinette (2006)

IMDb: 6.5

Özetle: Avusturya İmparatoriçesi Maria Theresa, en küçük kızı Marie Antoinette'e 'Bütün gözler senin üzerinde olacak' der. Genç izleyiciler için pazarlanan film, Marie Antoinette'in Versailles'daki zengin ve eksantrik sarayda genç bir kraliçe olarak yaşadığı hayatı izlenimci bir şekilde anlatıyor. Film, Marie Antoinette'in genç bir gelinken olgunlaşarak genç bir kadın ve nihayetinde Fransa kraliçesi oluşuna odaklanıyor

Oyuncular: Kirsten Dunst/ Jason Schwartzman/ Rip Torn

Yönetmen: Sofia Coppola

42. The New World (2005)

42. The New World (2005)

IMDb: 6.7

Özet: Kaptan Smith, 1607 yılında Kaptan Newport'un gemisi Jamestown, Virginia'yı kurmak için geldiğinde isyan suçundan idam edilmekten kıl payı kurtulur. Hırsızlık nedeniyle şiddetli bir şekilde cezalandırılmasının ardından yerlilerle tansiyon yükselir, ancak Smith, şefin kızı Pocahontas'ın ona âşık olması sayesinde kurtulur. İhanet suçlamalarına rağmen aşkları Smith'in yeni görevine ve Pocahontas'ın John Rolfe ile evlenmesine kadar sürer. Birbirlerinin öldüğüne inandıktan sonra İngiltere'de yeniden bir araya gelirler.

Oyuncular: Colin Farrell/ Q'orianka Kilcher/ Christopher Plummer

Yönetmen: Terrence Malick

41. K-19: The Widowmaker (2002)

41. K-19: The Widowmaker (2002)

IMDb: 6.7

Özet: Soğuk Savaş sırasında feci bir reaktör arızası yaşayan bir Sovyet denizaltısının gerçek hikayesine dayanan bu gerilim filmi, mürettebatın nükleer bir felaketi önlemek için gösterdiği umutsuz çabaları ele alıyor.

Yönetmen: Kathryn Bigelow

Oyuncular: Harrison Ford/ Sam Spruell/ Peter Stebbings

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40. Elizabeth: The Golden Age (2007)

40. Elizabeth: The Golden Age (2007)

IMDb: 6.8

Özet: Bu görkemli dönem dramasında Cate Blanchett, Kraliçe I. Elizabeth rolünü yeniden canlandırıyor ve İngiliz tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birinde hükümdarın direncini ve metanetini sergiliyor. Siyasi entrikalar, dini huzursuzluklar ve İspanyol Armadası tehdidiyle karşı karşıya kalan film, Elizabeth'in zorluklar karşısındaki gücünü ve kararlılığını gözler önüne seriyor.

Oyuncular: Cate Blanchett/ Clive Owen/ Geoffrey Rush

Yönetmen: Shekhar Kapur

39. Flyboys (2006)

39. Flyboys (2006)

IMDb: 6.5

Özet: Birinci Dünya Savaşı sırasında geçen bu aksiyon dolu drama, Fransız hava kuvvetlerine katılan ilk Amerikalı savaş pilotlarının, efsanevi Lafayette Escadrille'in maceralarını anlatıyor. Hava savaşının içgüdüsel heyecanını genç askerlerin yaşadığı duygusal çalkantılarla dengeleyen film, Büyük Savaş'ın daha az bilinen bir yönüne ilgi çekici bir bakış sunuyor. Yüksek uçuş gösterileri ve etkileyici hikayesiyle Flyboys, ilk havacıların cesaretine ve yoldaşlığına heyecan verici bir övgü sunuyor.

Oyuncular: James Franco/ Jean Reno/ Jennifer Decker

Yönetmen: Tony Bill

38. Australia (2008)

38. Australia (2008)

IMDb: 6.6

Özet: İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında Kuzey Avustralya'da bir İngiliz aristokrata Maryland büyüklüğünde bir sığır istasyonu miras kalır. İngiliz sığır baronları arazisini ele geçirmek için komplo kurduğunda, 2.000 baş sığırı ülkenin en acımasız topraklarında yüzlerce mil boyunca sürmek için isteksizce kaba bir hayvancıyla güçlerini birleştirir, ancak sadece birkaç ay önce Pearl Harbor'a saldıran Japon kuvvetleri tarafından Darwin'in bombalanmasıyla karşı karşıya kalır.

Oyuncular: Nicole Kidman/ Hugh Jackman/ Shea Adams

Yönetmen: Baz Luhrmann

37. c

37. c

IMDb: 6.6

Özet: Bu görkemli dönem draması, 18. yüzyıl İngiltere'sinin en kötü şöhretli ve nüfuzlu kadınlarından biri olan Devonshire Düşesi Georgiana'nın gerçek hikayesini anlatıyor. Keira Knightley, başrolde parlıyor ve yüksek sosyetenin hain sularında gezinen bir kadının karmaşıklığını yakalayan güçlü bir performans sergiliyor. Muhteşem kostümleri, gösterişli dekorları ve etkileyici aşk, güç ve ihanet hikayesiyle Düşes, Gürcü İngiltere'sinin zengin dünyasına büyüleyici bir bakış sunuyor.

Oyuncular: Keira Knightley/ Ralph Fiennes/ Dominic Cooper

Yönetmen: Saul Dibb

36. The Other Boleyn Girl (2008)

36. The Other Boleyn Girl (2008)

IMDb: 6.7

Özet: Philippa Gregory'nin çok satan romanından uyarlanan bu sürükleyici tarihi drama, her ikisi de Kral 8. Henry'nin sevgisi için yarışan Anne Boleyn ve kız kardeşi Mary'nin hikayesini anlatıyor.

Oyuncular: Natalie Portman/Scarlett Johansson/ Eric Bana

Yönetmen: Justin Chadwick

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35. The Lady and the Duke (2001)

35. The Lady and the Duke (2001)

IMDb: 6.8

Özet: Fransız Devrimi'nin çalkantılarını konu alan bu görsel açıdan yaratıcı film, siyasi çalkantıların ortasında kalan bir İngiliz aristokrat ile bir Fransız dükünün hikayesini anlatıyor.

Oyuncular: Lucy Russell/ Jean-Claude Dreyfus/ Alain Libolt

Yönetmen: Éric Rohmer

34. Red Tails (2012)

34. Red Tails (2012)

IMDb: 6.9

Özet: İkinci Dünya Savaşı sırasında çoğunlukla yerde tutulurken ayrımcılıkla karşı karşıya kalan Tuskegee eğitim programındaki Afro-Amerikan pilotlardan oluşan bir ekip, Albay A.J. Bullard'ın rehberliğinde göreve çağrılır.

Oyuncular: John Ridley/ Aaron McGruder/ John B. Holway

Yönetmen: Anthony Hemingway

33. The Boys in the Boat (2023)

33. The Boys in the Boat (2023)

IMDb: 7.0

Özet: Büyük Buhran'ın en şiddetli döneminde, Washington Üniversitesi kürek takımı üyeleri Berlin'deki 1936 Olimpiyatları'nda altın madalya için yarışırken ilgi odağı olurlar.

Oyuncular: Joel Edgerton/ Callum Turner/ Peter Guinness

Yönetmen: George Clooney

32. Kundun (1997)

32. Kundun (1997)

IMDb: 7.0

Özet: Tibetliler Dalai Lama'yı 'Varlık' anlamına gelen 'Kundun' olarak adlandırırlar. Komünist Çin'in Tibet'i işgal edip barışçıl Tibet halkına baskıcı bir rejim dayatması üzerine ana vatanı Tibet'ten kaçmak zorunda kalmıştır. Dalai Lama 1959'da Hindistan'a kaçtı ve o zamandan beri Dharamsala 'da sürgünde yaşıyor.

Oyuncular: Tenzin Thuthob Tsarong/ Gyurme Tethong/ Tulku Jamyang Kunga Tenzin

Yönetmen: Martin Scorsese

31. The Tuskegee Airmen (1995)

31. The Tuskegee Airmen (1995)

IMDb: 7.1

Özet: Bu güçlü film, İkinci Dünya Savaşı sırasında Birleşik Devletler Ordusu Hava Kuvvetleri'ndeki ilk Afro-Amerikan savaş pilotlarının inanılmaz hikayesini anlatıyor. Yurt içinde ve yurt dışında ayrımcılıkla karşı karşıya kalan bu cesur adamlar, zorlukların üstesinden gelerek savaşın en başarılı avcı gruplarından biri haline geldiler. Muhteşem bir oyuncu kadrosu ve heyecan verici hava muharebesi sahneleriyle öne çıkan film, bir grup isimsiz kahramana ve özgürlük davasına yaptıkları katkılara gecikmiş bir saygı duruşu niteliğinde.

Oyuncular: Laurence Fishburne/ Allen Payne/ Malcolm-Jamal Warner

Yönetmen: Robert Markowitz

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30. Shattered Glass (2003)

30. Shattered Glass (2003)

IMDb: 7.1

Özet: Bu etkileyici drama, 1990'ların sonlarında The New Republic dergisi için düzinelerce hikâye uydurmasıyla ünlenen gazeteci Stephen Glass'ın gerçek hikayesini anlatıyor. 

Oyuncular: Hayden Christensen/ Chloë Sevigny/ Steve Zahn

Yönetmen: Billy Ray

29. Grateful Dawg (2000)

29. Grateful Dawg (2000)

IMDb: 7.2

Özet: Bu yürek ısıtan belgesel, birlikte bluegrass, caz ve folk müziğin türlere meydan okuyan bir karışımını yaratan Grateful Dead'in efsanevi gitaristleri Jerry Garcia ve David Grisman arasındaki benzersiz müzikal ortaklığı inceliyor. 

Oyuncular: Jerry Garcia/ David Grisman/ Joe Craven

Yönetmen: Gillian Grisman

28. Of Gods and Men (2010)

28. Of Gods and Men (2010)

IMDb: 7.2

Özet: 1996 yılında Cezayir'de, Notre-Dame de l'Atlas of Tibhirine Manastırı'nın sekiz Fransız rahibi, manastırın çevresinde yetişen yoksul topluluğa hizmet ederek sade bir yaşam sürmektedir. Cezayir İç Savaşı sırasında teröristler tarafından tehdit edilirler ancak ülkede kalmaya ve Fransa'ya dönmemeye karar verirler.

Oyuncular: Lambert Wilson/ Michael Lonsdale/ Olivier Rabourdin

Yönetmen: Xavier Beauvois

27. Lincoln (2012)

27. Lincoln (2012)

IMDb: 7.3

Özet: Bu sürükleyici biyografik filmde Daniel Day-Lewis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln rolünde dönüştürücü bir performans sergiliyor. Görevdeki çalkantılı son aylarına odaklanan film, köleliği sona erdiren On Üçüncü Değişikliği geçirmek için mücadele eden Lincoln'ün karşılaştığı siyasi mücadeleleri ve ahlaki ikilemleri ele alıyor. Zengin anlatımı ve tarihsel doğruluğu, Amerikan tarihine ilgi duyanların mutlaka izlemesi gereken bir film

Oyuncular: Daniel Day-Lewis/ Sally Field/ David Strathairn

Yönetmen: Steven Spielberg

26. Les Misérables (1998)

26. Les Misérables (1998)

IMDb: 7.3

Özet: Eski bir suçlu olan Valjean, geçmişinin bedelini ödemiştir ve şimdi kendini Fransız Devrimi'nin ortasında, onu yakalamaya kararlı, kanun takıntılı bir polisten kaçarken bulur.

Oyuncular: Liam Neeson/ Geoffrey Rush/ Uma Thurman

Yönetmen: Bille August

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25. Seabiscuit (2003)

25. Seabiscuit (2003)

IMDb: 7.3

Özet: Çok satan kitaptan uyarlanan bu heyecan verici hikâye, umudun ve zaferin beklenmedik bir sembolü haline gelen cılız Depresyon dönemi yarış atının gerçek hikayesini anlatıyor. Jokey rolündeki Tobey Maguire'ın olağanüstü performansı ve güçlü yardımcı oyuncu kadrosuyla film, insan ve at arasındaki olağanüstü bağı yakalıyor. İç açıcı anlatımı ve büyüleyici yarış sahneleri, Seabiscuit'i azim ve kararlılığın gücünün kalıcı bir kanıtı haline getiriyor.

Oyuncular: Tobey Maguire/ Jeff Bridges/ Elizabeth Banks

Yönetmen: Gary Ross

24. Thirteen Days (2000)

24. Thirteen Days (2000)

IMDb: 7.3

Özet: Bu gerilimli siyasi film, 1962 Küba Füze Krizi'ni ele alarak Başkan John F. Kennedy ve ekibinin karşı karşıya kaldığı hain müzakereleri ve yüksek riskli kararları anlatıyor. Kevin Costner, Bruce Greenwood ve Steven Culp'un göze çarpan performanslarıyla film, tarihin en tehlikeli anlarından birinde uluslararası diplomasinin karmaşıklığını inceliyor. Sürükleyici anlatımı ve ilgi çekici karakterleri, On Üç Gün'ü tarihi drama hayranları için mutlaka izlenmesi gereken bir film haline getiriyor.

Oyuncular: Kevin Costner/ Bruce Greenwood/ Shawn Driscoll

Yönetmen: Roger Donaldson

23. The Social Network (2010)

23. The Social Network (2010)

IMDb: 7.3

Özet: Bu film, Harvard öğrencisi Mark Zuckerberg'in Facebook olarak bilinen sosyal ağ sitesini yaratırken, fikirlerini çaldığını iddia eden ikizler ve daha sonra işten çıkarılan kurucu ortak tarafından dava edilmesini konu alıyor.

Oyuncular: Jesse Eisenberg/ Andrew Garfield/ Justin Timberlake

Yönetmen: David Fincher

22. Beyond the Gates of Splendor (2002)

22. Beyond the Gates of Splendor (2002)

IMDb: 7.3

Özet: 1950'lerin ortalarında vahşi bir Kızılderili kabilesi tarafından şehit edilen beş genç misyoner ve ardından gelen kahramanca uzlaşma çabası hakkında güzel hazırlanmış bir belgesel.

Oyuncular: Steve Saint/ Carmela/ Dawa

Yönetmen: Jim Hanon

21. Man of Iron (1981)

21. Man of Iron (1981)

IMDb: 7.3

Özet: Bu sürükleyici Polonya dramı, komünist Polonya'da genç bir tersane işçisi olan ve Dayanışma hareketine katılan Maciek Tomczyk'in hikayesini anlatıyor. Kişisel drama, siyasi entrika ve tarihsel bağlamın bir karışımı olan film, direnişin insani bedeli ve kolektif eylemin gücüne benzersiz bir bakış sunuyor. Demokrasi ve sosyal adalet mücadelesinin önemli bir keşfi olan Demir Adam, 20. yüzyıl tarihinin önemli bir anının büyüleyici bir fotoğrafı olmaya devam ediyor.

Oyuncular: Jerzy Radziwilowicz/ Krystyna Janda/ Marian Opania

Yönetmen: Andrzej Wajda

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20. Invictus (2009)

20. Invictus (2009)

IMDb: 7.3

Özet: Bu ilham verici film, Nelson Mandela'nın ırk ayrımı sonrası Güney Afrika'yı sporun birleştirici gücü aracılığıyla birleştirme çabalarını anlatıyor. Morgan Freeman'ın Mandela'yı ve Matt Damon'ın Güney Afrika rugby takımının kaptanını canlandırdığı film, acı dolu geçmişini iyileştirmeye çalışan bir ulusun karşılaştığı siyasi ve sosyal mücadeleleri ele alıyor. Affetmenin ve birlik olmanın dönüştürücü potansiyelini vurgulayan Invictus, insan ruhunun direncine dair canlandırıcı bir vasiyet niteliğinde.

Oyuncular: Morgan Freeman/ Matt Damon/ Tony Kgoroge

Yönetmen: Clint Eastwood

19. The Agronomist (2003)

19. The Agronomist (2003)

IMDb: 7.4

Özet: Bu sürükleyici belgesel, sorunlu vatanında ifade özgürlüğü ve sosyal adalet için mücadele eden Haitili radyo gazetecisi ve insan hakları aktivisti Jean Dominique'in hikayesini anlatıyor. 

Oyuncular: Jonathan Demme

Yönetmen: Jean Dominique/ Aboudja/ Ronald Reagan

18. Project Nim (2011)

18. Project Nim (2011)

IMDb: 7.4

Özet: Bu büyüleyici belgesel, insan gibi yetiştirilen ve tartışmalı bir dil deneyinin parçası olarak işaret dili öğretilen bir şempanze olan Nim Chimpsky'nin hikayesini anlatıyor. Nim'in bakıcıları, bilim insanları ve hayvan hakları aktivistleriyle yapılan röportajlar aracılığıyla film, projeyi çevreleyen etik ikilemleri araştırıyor ve iletişimin doğası ve hayvanları inceleyenlerin sorumlulukları hakkında önemli soruları gündeme getiriyor.

Oyuncular: Nim Chimpsky/ Stephanie LaFarge/ Herbert Terrace

Yönetmen: James Marsh

17. Mr. Death: The Rise and Fall of Fred A. Leuchter, Jr.

17. Mr. Death: The Rise and Fall of Fred A. Leuchter, Jr.

IMDb: 7.5

Özet: Bu sürükleyici belgeselde film yapımcısı Errol Morris, Holokost inkârına ve uluslararası kötü şöhrete bulaşan, kendi kendini yetiştirmiş bir infaz uzmanı olan Fred A. Leuchter Jr'ın tuhaf hikâyesini anlatıyor. Röportajlar, arşiv görüntüleri ve Morris'in kendine özgü hikâye anlatım tarzıyla film, cehaletin tehlikeleri, kibir ve komplo teorilerinin baştan çıkarıcı cazibesi hakkında uyarıcı bir hikâye sunuyor. İfade özgürlüğünün sınırları ve bu özgürlüğü kullananların sorumluluğu üzerine düşündürücü bir keşif olan Bay Ölüm, tarihi film türüne eşsiz ve tüyler ürpertici bir katkı olmaya devam ediyor.

Oyuncular: Fred A. Leuchter Jr/ Robert Jan Van Pelt/ David Irving

Yönetmen: Errol Morris

16. The Zone of Interest (2023)

16. The Zone of Interest (2023)

IMDb: 7.5

Özet: Film, Auschwitz toplama kampının komutanı Rudolf Höss'ün 1943 yılındaki hayatını anlatıyor. Etrafını saran dehşete rağmen Höss, kampın yakınlarında ailesiyle birlikte görünüşte normal bir hayat sürmektedir. Toplama kampları müfettiş yardımcılığına terfi eder ve Oranienburg'a tayin edilir ancak Macar Yahudilerini kapsayan yeni bir operasyonla görevlendirildikten sonra ailesiyle yeniden bir araya gelir. Sakin tavrına rağmen Höss, eylemlerinin ahlaki sonuçlarıyla mücadele eder. Hem gerçek hem de mecazi anlamda karanlığa gömülürken, seyirci onun ahlaksızlığının derinliklerini ve Holokost'un dehşetini düşünmek zorunda kalır.

Oyuncular: Christian Friedel/ Sandra Hüller/ Johann Karthaus

Yönetmen: Jonathan Glazer

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15. Incident at Oglala (1992)

15. Incident at Oglala (1992)

IMDb: 7.6

Özet: 26 Haziran 1975'te, Güney Dakota'daki Pine Ridge rezervasyonunda gerilimin yüksek olduğu bir dönemde, iki FBI ajanı bir grup Kızılderili ile girdikleri çatışmada öldürüldü. Birçok kişi ajanları öldürmekle suçlanmasına rağmen, sadece bir kişi, Leonard Peltier, suçlu bulundu. Bu film, çatışmayı çevreleyen olayları anlatmakta ve Peltier'in haksız yere mahkûm edildiğini öne sürmektedir.

Oyuncular: Robert Redford/ Norman Zigrossi/ Robert Sikma

Yönetmen: Michael Apted

14. The Untold Story of Emmett Louis Till (2005)

14. The Untold Story of Emmett Louis Till (2005)

IMDb: 7.7

Özet: 1955'te beyaz bir kadına ıslık çalmasının ardından vahşice öldürülen Emmett Louis Till hakkındaki bu belgeselde daha önce hiç görülmemiş tanıklıklar yer alıyor.

Oyuncular: Mamie Till Mobley/ Wheeler Parker/ Simeon Wright

Yönetmen: Keith Beauchamp

13. Man on Wire (2008)

13. Man on Wire (2008)

IMDb: 7.7

Özet: Film, ip cambazı Philippe Petit'nin 1974 yılında New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kuleleri arasında gerçekleştirdiği ve bazılarının 'yüzyılın sanatsal suçu' olarak nitelendirdiği cesur ama yasadışı yüksek ip gösterisini konu alıyor.

Oyuncular: Philippe Petit/ Jean François Heckel/ Jean-Louis Blondeau

Yönetmen: James Marsh

12. Apollo 13 (1995)

12. Apollo 13 (1995)

IMDb: 7.7

Özet: Bu Hollywood draması, Apollo 13 Ay görevinde yaşanan olaylara dayanmaktadır. Astronotlar Jim Lovell, Fred Haise ve Jack Swigert, dünyanın yörüngesinden ayrıldıktan sonra her şeyin plana uygun gittiğini düşünürler. Ancak bir oksijen tankı patlayınca, planlanan Ay'a iniş iptal edilir. Ardından mürettebat arasında yaşanan gerginlikler ve sayısız teknik sorun hem astronotların hayatta kalmasını hem de Dünya'ya güvenli bir şekilde dönmelerini tehdit eder.

Oyuncular: Tom Hanks/ Bill Paxton/ Kevin Bacon

Yönetmen: Ron Howard

11. The Count of Monte Cristo (2002)

11. The Count of Monte Cristo (2002)

IMDb: 7.7

Özet: 'Monte Kristo Kontu' Alexander Dumas'nın aynı adlı öyküsünden uyarlanmıştır. Bir denizci olan Dantes, Dantes'in kız arkadaşı Mercedes'i kendisine isteyen en yakın arkadaşı Fernand tarafından haksız yere vatana ihanetle suçlanır. Dantes, Chateau d'If ada hapishanesinde 13 yıl boyunca hapsedilir ve burada kendisine ihanet edenlerden intikam almayı planlar. Başka bir mahkûmun yardımıyla adadan kaçar ve intikam planının bir parçası olarak kendini zengin Monte Kristo Kontu'na dönüştürmeye başlar.

Oyuncular: Jim Caviezel/ Guy Pearce/ Christopher Adamson

Yönetmen: Kevin Reynolds

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10. Little Big Man (1970)

10. Little Big Man (1970)

İMDb: 7.8

Özetle: Film başladığında Jack Crabb 121 yaşındadır. Bir sözlü tarih koleksiyoncusu ona geçmişini sorar. Kızılderililer tarafından yakalanıp büyütüldüğünü, silahşör olduğunu, bir kızılderiliyle evlendiğini, onun General George Armstrong Custer tarafından öldürülüşünü izlediğini ve Little Big Horn'da onun için casusluk yaptığını anlatır.

Oyuncular: Dustin Hoffman Faye/ DunawayChief/ Dan George

Yönetmen: Arthur Penn

9. Riding Giants (2004)

9. Riding Giants (2004)

IMDb: 7.8

Özet: 'Riding Giants', mütevazı başlangıcından küresel etkisine kadar sörfün kökenlerini, kültürünü ve cazibesini anlatan dinamik bir belgeseldir. Yönetmenliğini Stacy Peralta'nın üstlendiği film, büyük dalga sörfünün heyecanını ve mükemmel dalganın peşinde koşmayı keşfederken, çarpıcı görseller ve büyüleyici hikâye anlatımıyla sörfün cazibesinin özünü yakalıyor.

Oyuncular: Laird Hamilton/ Darrick Doerner/ Dave Kalama

Yönetmen: Stacy Peralta

8. I Have Never Forgotten You (2007)

8. I Have Never Forgotten You (2007)

IMDb: 7.9

Özet: ' I Have Never Forgotten You' ünlü Nazi avcısı ve yardımsever Simon Wiesenthal'ın hayatını ve mirasını anlatan güçlü bir belgesel. Richard Trank'in yönettiği ve Nicole Kidman'ın seslendirdiği film, Wiesenthal'ın amansız adalet arayışını, iş arkadaşları, hükümet liderleri, dostları ve ailesiyle yapılan röportajlarla anlatıyor. Görülmemiş arşiv görüntüleri ve fotoğraflar hikâyeye derinlik katarak Wiesenthal'ın çalışmalarının arkasındaki itici gücü ve İkinci Dünya Savaşı'ndan 60 yıl sonra kalıcı mirasını keşfediyor.

Oyuncular: Nicole Kidman/ Simon Wiesenthal/ Asher BenNatan

Yönetmen: Richard Trank

7. Matewan (1987)

7. Matewan (1987)

IMDb: 7.9

Özet: 1920'lerde Batı Virginia'daki kömür madenciliği savaşları sırasında geçen bu sürükleyici drama, işçi hakları, ırksal gerilimler ve şirket açgözlülüğü için bir savaş alanı haline gelen küçük bir kasabanın hikayesini anlatıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve kusursuz dönem detaylarıyla film, Amerika'nın işçi sınıfının verdiği mücadelelere ve yaptığı fedakârlıklara canlı bir bakış sunuyor. İşçi hakları ve sosyal adalet üzerine güçlü bir keşif olan Matewan, tarihi film türüne önemli ve güncel bir katkı olmaya devam ediyor.

Oyuncular: Chris Cooper/ James Earl Jones/ Mary McDonnell

Yönetmen: John Sayles

6. Dear America: Letters Home from Vietnam (1987)

6. Dear America: Letters Home from Vietnam (1987)

IMDb: 7.9

Özet: Bu film, Vietnam Savaşı sırasında Amerikan askerleri, denizcileri, havacıları ve denizcileri tarafından ailelerine ve arkadaşlarına yazılan gerçek mektuplardan oluşuyor.

Oyuncular: Tom Berenger/ Ellen Burstyn/ J. Kenneth Campbell

Yönetmen: Bill Couturié

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5. Titanic (1997)

5. Titanic (1997)

IMDb: 7.9

Özet: 'Titanic', 1997 yılında James Cameron tarafından yönetilen unutulmaz bir başyapıttır. Film, zengin bir kadın olan Rose ile fakir bir sanatçı olan Jack'in çarpıcı aşk hikayesini, 1912'de gerçekleşen ve dünyanın en büyük trajedilerinden biri haline gelen  Titanic'in batışıyla harmanlar. İki farklı dünyadan gelen bu iki genç, Titanic'in lüks atmosferinde buluşur ve hayatlarını sonsuza kadar değiştirecek bir aşk yaşarlar. Ancak aşkları, geminin buzdağına çarpması ve batmasıyla beraber büyük bir sınavla karşı karşıya kalır. Bu büyüleyici film, romantizm, dram ve tarihî gerçeklikleri ustalıkla harmanlayarak izleyicileri kendine hayran bırakır.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio/ Kate Winslet/ Billy Zane

Yönetmen: James Cameron

4. Sicko (2007)

4. Sicko (2007)

IMDb: 8.0

Özet: Bu düşündürücü belgeselde, film yapımcısı Michael Moore Amerikan sağlık sistemini inceliyor ve diğer gelişmiş ülkelerdeki sistemlerle karşılaştırıyor. Kişisel hikayeler, röportajlar ve uzman analizlerinin ilgi çekici bir karışımıyla film, mevcut sistemdeki kusurları ve eşitsizlikleri gözler önüne seriyor. 

Oyuncular: Michael Moore/ Tucker Albrizzi/ Tony Benn

Yönetmen: Michael Moore

3. Hotel Rwanda (2004)

3. Hotel Rwanda (2004)

IMDb: 8.1

Özet: Bu yürek burkan film, binden fazla mülteciyi kurtarmak için her şeyi riske atan otel müdürü Paul Rusesabagina'nın gerçek hikayesini anlatarak Ruanda Soykırımı'na ışık tutuyor. Don Cheadle'ın güçlü performansıyla film, yaşanan vahşeti insanileştiriyor ve tek bir adamın cesaretine ve özverisine samimi bir bakış sunuyor. Soykırımın insani maliyeti ve insan ruhunun zorlukların üstesinden gelme gücü hakkında sarsıcı bir hatırlatma işlevi görüyor.

Oyuncular: Don Cheadle/ Sophie Okonedo/ Joaquin Phoenix

Yönetmen: Terry George

2. Abrini (2024)

2. Abrini (2024)

IMDb: 8.1

Özet: New York'un kenar mahallelerinde hastalık ve yoksulluğa tanık olan İtalyan göçmen Francesca Cabrini, yüzlerce yetim çocuğa barınma ve sağlık hizmeti sağlaması için düşman belediye başkanını ikna etmek üzere cesur bir yolculuğa çıkar.

Oyuncular: Cristiana Dell'Anna/ John Lithgow/ David Morse

Yönetmen: Alejandro Monteverde

1. My Voyage to Italy (1999)

1. My Voyage to Italy (1999)

IMDb: 8.2

Özet: Bu sevgi dolu belgeselde yönetmen Martin Scorsese, yıllar boyunca kendi çalışmalarını etkileyen ve onlara ilham veren İtalyan filmlerine saygı duruşunda bulunuyor. 

Oyuncular: Suso Cecchi D'Amico/ Raffaele Donato/ Kent Jones

Yönetmen: Martin Scorsese

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