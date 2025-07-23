Dumansız Türkiye İçin Yeni Adım: Sigara İçenlere de Ceza Geliyor!
Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, 'İstiyoruz ki dumansız bir Türkiye olsun. Ülkemizin tertemiz havası, dumansız bir şekilde o temizliğini ve kalitesini korumuş olsun' dedi. Demirkol ayrıca yapılan denetimlerde sigara içilmesine izin veren işyerleri dışında artık içen kişilere de ceza verildiğini açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Dumansız Türkiye Kampanyası' ve sağlık alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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"Sigara her yıl 100 bin kişinin öldüğü büyük bir pandemi"
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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