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Senden Hoşlanan Kişinin Burcunu Söylüyoruz!

Senden Hoşlanan Kişinin Burcunu Söylüyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
13.06.2025 - 13:03

Etrafında garip garip bakan biri mi var? Mesajlara fazla emoji koyan bir arkadaş mı? Belki de sana sırılsıklam aşık ama bir türlü söyleyemiyor… Bu testte verdiğin cevaplara göre senden hoşlanan kişinin burcunu söylüyoruz. Aklındaki acaba o mu? sorusunu cevaplamaya hazır mısın? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aşağıdaki özelliklerden hangisi sende baskın?

4. Biri sana hoşlandığını itiraf etse ilk tepkin ne olurdu?

5. Flörtte en sevdiğin şey?

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6. Sence ideal bir sevgili nasıl olmalı?

7. En çok hangi iltifat hoşuna gider?

8. Birinin senden hoşlandığını anlaman ne kadar sürer?

9. Aşağıdakilerden hangisi seni daha çok etkiler?

10. Şu an biri sana gizliden hayran olsa ne yapmasını isterdin?

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Senden hoşlanan kişinin burcu Koç!

Senden hoşlanan kişinin burcu Koç!

Hayranın olan kişi, tam bir Koç burcu örneği. Cesur, enerjik ve doğuştan liderlik yetenekleri ile öne çıkan bu kişi, seni uzaktan izliyor. Ancak, bu izleme süreci onun için bir fırsat kollama süreci. Sadece bir bakışın, onun kalbindeki ateşi alevlendirmeye yetiyor ve hemen harekete geçiyor. Bu Koç burcu, flört etmeyi çok seviyor. Ancak, onun flört tarzı biraz farklı. Atak ve dürüst bir yaklaşımı var. Bu, bazen biraz sabırsızlıkla karışık olabiliyor. Ancak, bu sabırsızlık onun heyecanını daha da artırıyor. Bu kişi, seninle ilgili her detayı merak ediyor ve seni daha yakından tanımak için can atıyor. Her hareketin, her bakışın onun için bir sinyal ve bu sinyalleri doğru şekilde yorumlamak için adeta bir dedektif gibi çalışıyor. Enerjisi ve cesareti ile dikkat çeken bu Koç burcu, senin hayatına renk katmak için sabırsızlanıyor. Bir bakışın, bir gülüşün ona enerji veriyor ve bu enerji ile adeta dünyaları fethedebilecek gibi hissediyor. Bu Koç burcu, seninle birlikte olabilmek için her şeyi göze alıyor. Seninle geçireceği her anı hayal ediyor ve bu hayalleri gerçekleştirmek için fırsat kolluyor. Seninle birlikte olmak, onun için en büyük mutluluk ve bu mutluluğu elde etmek için her şeyi yapmaya hazır.

Senden hoşlanan kişinin burcu Boğa!

Senden hoşlanan kişinin burcu Boğa!

Bir Boğa burcu olan bu gizemli kişi, sana olan duygularını sessiz sedasız besliyor. Derin bir bağlılık hissi ile seni korumak ve her zaman yanında olmak istiyor. Bu duyguları o kadar yoğun ki, adeta kalbinin en derinlerine işlemiş durumda. Ancak, Boğa burçlarına has bir özellik olarak, duygularını hemen belli etmiyor. Sabırlı ve kararlı bir yapıya sahip olan bu kişi, duygularını açığa vurmak için doğru zamanı bekliyor. Bir Boğa'nın aşkı, sıcak bir yaz gününde serin bir gölgede dinlenmek gibi. Sessiz, huzurlu ama bir o kadar da güçlü ve tutkulu. Seninle olan bağını, sana olan sevgisini her fırsatta hissettiriyor. Ancak, duygularını açığa vurmak konusunda biraz çekingen. Bu yüzden, belki de ona biraz yardımcı olman gerekiyor. Onun sıcak bir dokunuşuna, sevgi dolu bir bakışına hasret kaldığın anlar olabilir. Ancak unutma ki, bir Boğa burcu aşık olduğunda, sevdiği kişiye olan duygularını son derece yoğun ve içten bir şekilde yaşar. Bu yüzden, seni seviyor olması büyük ihtimal. Sadece, duygularını açığa vurmak için doğru zamanı bekliyor. Bu süreçte ona sabırla eşlik etmek, onunla birlikte bu duygusal yolculuğa çıkmak senin elinde.

Senden hoşlanan kişinin burcu İkizler!

Senden hoşlanan kişinin burcu İkizler!

Bir İkizler burcuyla aşkın eğlenceli ve bir o kadar da karmaşık dünyasına hoş geldin! Bu çılgın ve enerjik burç, sana karşı duyduğu büyülü aşkla gözlerini senden alamıyor. Ancak, bir dakika sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyor. Bu durum seni şaşırtıyor ve onu çözemediğini düşünüyorsan, evet, o bir İkizler! Onunla geçirdiğin her an, onun için bir terapi gibi. Seninle konuşmak, seninle gülmek, seninle aynı havayı solumak... İşte bu, onun için dünyadaki en güzel şey. İkizler burcu, hayatı dolu dolu yaşamayı seven, enerjisi yüksek bir burç olduğu için, seninle geçirdiği her an ona hayat enerjisi veriyor. Seninle olan bu etkileşim, onun hayatına renk ve neşe katıyor. Bu yüzden, bir İkizler burcuyla aşk yaşamak, bir yandan karmaşık ve anlaşılmaz gibi görünse de, diğer yandan da son derece eğlenceli ve keyifli olabilir. Bu aşkın her anını sonuna kadar yaşamaya hazır ol, çünkü bir İkizler burcuyla aşk, her zaman sürprizlerle dolu olacaktır!

Senden hoşlanan kişinin burcu Yengeç!

Senden hoşlanan kişinin burcu Yengeç!

Bir Yengeç burcu, kalbinin en derin noktalarında sana olan bağlılığını saklıyor. Belki de hayatındaki en yakın kişi, belki de en gizemli sırdaşın. Onunla birlikteyken, hiçbir şeyin gizli kalmadığını hissedersin. Gözlerinde bir damla gözyaşı belirdiğinde, hemen orada olup onu silmek ister. Onun duygusal dünyası o kadar derin ve yoğun ki, seninle paylaştığı her an onun için paha biçilemez bir hazine. Onun gözlerinde, senin bir tebessümün tüm dünyayı aydınlatır. Senin mutluluğun onun için en büyük ödül, senin huzurun onun en büyük arzusu. Yengeç burcu, duygusal yoğunluğu ve içtenliği ile hayatına renk katan, kalbindeki en özel yerde duran kişi. Seninle geçirdiği her anı, her güzel hatırayı özenle saklar ve seninle paylaşmanın keyfini çıkarır. Onunla birlikteyken, hayatın tüm renklerini daha canlı, daha parlak görürsün.

Senden hoşlanan kişinin burcu Aslan!

Senden hoşlanan kişinin burcu Aslan!

Göz alıcı bir parlaklıkla karşına çıkan, adeta bir yıldız gibi ışıldayan bir Aslan sana tutulmuş. Sanki bir film yıldızının hayranı gibi, seni her yerde övmeyi, yanında gururla yürümeyi arzuluyor. Belki biraz egolu gibi görünebilir, ama sakın yanılma, sana olan ilgisi oldukça gerçek ve samimi. Sadece birazcık ilgi göstermen bile, onun dikkatini çekmeye yetecektir. Bu Aslan'ın kalbini kazanmak için gereken tek şey, ona biraz zaman ayırmak ve ilginizi göstermektir. Unutma, Aslanlar kraldır ve sen de onun yanında bir kraliçe gibi hissetmek istersin. Bu yüzden, bu ışıltılı Aslan'ın dikkatini çekmek için, ona biraz ilgi göster ve kendini bu büyülü hikayenin kahramanı gibi hisset.

Senden hoşlanan kişinin burcu Başak!

Senden hoşlanan kişinin burcu Başak!

Eğer etrafında, sana karşı bir yığın duyguları olan ama bunları bir türlü dile getiremeyen biri varsa, kesinlikle bir Başak burcuyla karşı karşıyasın! Onun seninle ilgili tüm detayları titizlikle incelediğini, her bir hareketini, her bir sözünü dikkatle analiz ettiğini hayal et. Başak burcu, her zaman pratik ve mantıklı olmayı tercih eder, duygularını açığa vurmak yerine, onları içinde saklar ve seni çözmeye, senin ne düşündüğünü anlamaya çalışır. Başak burcu, her zaman detaylara dikkat eder, bu onun doğasında vardır. Bu yüzden, seninle ilgili en küçük ayrıntıyı bile kaçırmaz. Seninle geçirdiği her anı, her konuşmayı, her gülüşü hafızasına kazır. Seninle ilgili her şeyi bilmek, seni daha iyi anlamak ister. Onun için senin ne düşündüğün, ne hissettiğin çok önemlidir. Başak burcu, her ne kadar duygularını açığa vurmakta zorlansa da, kalbi seninle doludur. Seninle olan her anı, her duyguyu içinde saklar. Seninle geçirdiği her an, onun için çok değerlidir. Seninle olmak, seni anlamak, seni hissetmek onun için çok önemlidir. Onun kalbi, seninle doludur ve her zaman senin için atar.

Senden hoşlanan kişinin burcu Terazi!

Senden hoşlanan kişinin burcu Terazi!

Bir Terazi burcu, senin peşinde ve kalbinin derinliklerinde seni istiyor! Bu zarif ve sofistike burç, seninle ilgili her şeyden etkilenmiş durumda. Seninle ilgili her detay, onun gözünde büyülü bir çekicilik kazanıyor. Ancak, reddedilme korkusuyla, bu duygularını gizlemeyi tercih ediyor. Terazi, bir uyum arayışı içinde. Seninle aynı frekansta olmayı, seninle aynı ritmi yakalamayı istiyor. Seninle aynı dili konuşmayı, seninle aynı düşünceleri paylaşmayı umuyor. Bu nedenle, her fırsatta seninle uyumlu olmaya çalışıyor. Senin güzelliğin ve zekân, Terazi'nin kalbini çalan iki anahtar. Seninle geçirdiği her an, onun için bir öğrenme ve keşfetme süreci. Seninle konuşmak, senin düşüncelerini dinlemek, senin bakış açınından dünyayı görmek, onun için bir zevk. Ancak, Terazi'nin bu duygularını ifade etmesi kolay olmuyor. Reddedilme korkusu, onu bu duygularını açığa vurmaktan alıkoyuyor. Bu yüzden, sana olan ilgisini sinyallerle göstermeyi tercih ediyor. Ancak, bu sinyalleri sen fark edebiliyor musun? Terazi'nin bu duygusal labirentinde kaybolma. Onun sana olan ilgisini anlama ve bu duygusal yolculuğa eşlik etme şansını kaçırma. Belki de Terazi, senin hayatındaki eksik parçayı tamamlayacak kişi olabilir.

Senden hoşlanan kişinin burcu Akrep!

Senden hoşlanan kişinin burcu Akrep!

Eğer birisi varsa, gizli gizli sana göz koyan, o kesinlikle bir Akrep burcu! Bu gizemli burcun temsilcisi, belki de gözlerini kaçırıyor ama sen farkında olmasan bile, seni sürekli analiz ediyor. Onun duyguları, okyanusların derinliklerini aratmayacak kadar derin ve bir volkanın lavları gibi tutkulu. Akrep burcu, her ne kadar duygularını açığa vurmakta zorlanıyor olsa da, bir gün gelip de sana tüm hislerini itiraf ettiğinde, şaşırmamalısın. Çünkü bu, onun için bir süreç. Seni önce uzaktan izler, sonra duygularını anlamaya çalışır ve sonunda, belki de sen daha hiçbir şeyden haberdar olmadan, seni kafasına yazmış olur. Bu gizemli ve tutkulu burcun temsilcisi ile ilgili her şey, biraz karmaşık, biraz gizli, biraz da tutkuludur. Onunla yaşanan her an, bir diziye dönüşebilir. O yüzden, eğer bir Akrep burcu seni seçtiyse, kendini şanslı hissetmelisin. Çünkü onun sevgisi, tutkusu ve sadakati, bir kere kazanıldı mı, bir ömür boyu sürebilir.

Senden hoşlanan kişinin burcu Yay!

Senden hoşlanan kişinin burcu Yay!

Hayatın tüm renklerini içinde barındıran, enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan bir Yay, kalbini tam ortasından sana kaptırmış durumda. Seninle geçirdiği her anı, özgürce attığı kahkahaları, dünyayı dolaştığınız hayaliyle süsleyen bir Yay'dan bahsediyoruz. Bu Yay, hislerini dolambaçlı yollardan, belki de biraz gizemli bir şekilde sana sunuyor. Ancak gözlerine baktığında, yanında ne kadar mutlu olduğunu görebilirsin. Bu Yay, seninle olan her anın tadını çıkarıyor. Seninle birlikte olduğunda, dünyanın tüm sorunlarından uzaklaşıyor ve sadece seninle olmanın mutluluğunu yaşıyor. Seninle geçirdiği her an, onun için bir bayram havası taşıyor. Ona biraz ilgi gösterdiğinde, bir çocuk gibi coşuyor, neşeyle dolup taşıyor. İşte bu Yay, seni bekliyor. Seninle birlikte dünyayı gezmeyi, özgürce kahkaha atmayı ve hayatın tüm güzelliklerini paylaşmayı arzuluyor.

Senden hoşlanan kişinin burcu Oğlak!

Senden hoşlanan kişinin burcu Oğlak!

Aşk hayatında biraz karmaşa mı yaşıyorsun? Belki de seninle ilgili ciddi hisleri olan bir Oğlak burcu var. Evet, doğru duydun, bir Oğlak! Oğlaklar, duygularını ifade etmekte zorlanan, ancak sevdiklerine karşı yoğun duygular besleyen kişilerdir. Sana olan hislerini anlamak için biraz daha derine inmeli ve onların ciddiyetinin altında yatan kocaman sevgiyi görmelisin. Oğlak burcu, güvenilir ve sadık bir partnerdir. Seni önemsiyor ve seninle ilgili ciddi düşünüyor. Ancak, duygularını açıkça ifade etmekte zorlandığı için, bu durumu anlamak biraz zaman alabilir. Bu nedenle, sabırlı olmanı öneririz. Unutma, Oğlak burcunun bu özelliği, onların sevgisini ifade etme şeklidir. Onların ciddiyetinin altında yatan bu yoğun sevgi, beklediğine değer. Bu yüzden, sabırla ve anlayışla yaklaş, sonunda bu bekleyişin karşılığını alacaksın. Oğlak burcunun sana olan sevgisini keşfetmek, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir.

Senden hoşlanan kişinin burcu Kova!

Senden hoşlanan kişinin burcu Kova!

Etrafında sıradışı düşüncelere sahip, geleneksel olmayan biri varsa ve sana biraz tuhaf gelebilecek espriler yapıyorsa, emin ol ki bu kişi bir Kova burcu ve senin peşine düşmüş bile! İlk bakışta belki biraz soğuk ve mesafeli gibi görünebilir, ama iç dünyası tam bir coşku ve hareketlilik fırtınası. Senin zekan, onun en çok ilgisini çeken şey ve bu ilgi her geçen gün biraz daha artıyor. Kova burçları, zekaya ve entelektüel konuşmalara bayılır, bu yüzden seninle geçirdiği her an onun için bir zevk. Seninle olan sohbetler, onun için bir bilgi ve ilham kaynağı. Bu yüzden, eğer bir Kova burcu seninle ilgileniyorsa, kendini özel hissetmelisin çünkü onlar sadece en özel insanlara ilgi gösterirler.

Senden hoşlanan kişinin burcu Balık!

Senden hoşlanan kişinin burcu Balık!

Bir romantizm rüzgarı esiyor ve bu rüzgarın kaynağı, romantik bir Balık burcu. Hayatının aşkını arayan bu Balık, seni sessizce gözlemliyor ve kalbinin derinliklerinde seninle bir aşk hikayesi yaşıyor. Her ne kadar dudaklarından dökülenler sadece basit kelimeler olsa da, eğer iç dünyasına bir yolculuk yapsan, orada senin için yazılmış bir aşk şiiri bulacağından emin olabilirsin. Her ne kadar sessiz ve içine kapalı görünse de, bu Balık'ın gözlerinde seni görmek, onun hayal dünyasında yaşattığı aşkı anlamak için yeterli olacak. Onun sessizliği, aslında içinde kopan fırtınaların bir yansıması. Seni gözlemlediği her an, seninle yaşadığı hayali aşk biraz daha büyüyor, biraz daha derinleşiyor. Ve biliyor musun? Onun bu sessiz aşkında senin için en önemli olan şey, bir tebessüm. Evet, sadece bir tebessüm. Çünkü onun için bir tebessüm, bir aşk itirafından daha değerli, bir öpücükten daha tatlı. Senin tebessümün, onun dünyasını aydınlatan en parlak yıldız, onun kalbine dokunan en güzel melodi. Bu yüzden, bir sonraki sefer onunla karşılaştığında, ona tatlı bir tebessüm armağan et. Kim bilir, belki de bu tebessüm, onun hayal dünyasındaki aşk hikayesini gerçeğe dönüştürmenin ilk adımı olacak.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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