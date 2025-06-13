Senden Hoşlanan Kişinin Burcunu Söylüyoruz!
Etrafında garip garip bakan biri mi var? Mesajlara fazla emoji koyan bir arkadaş mı? Belki de sana sırılsıklam aşık ama bir türlü söyleyemiyor… Bu testte verdiğin cevaplara göre senden hoşlanan kişinin burcunu söylüyoruz. Aklındaki acaba o mu? sorusunu cevaplamaya hazır mısın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşağıdaki özelliklerden hangisi sende baskın?
4. Biri sana hoşlandığını itiraf etse ilk tepkin ne olurdu?
5. Flörtte en sevdiğin şey?
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6. Sence ideal bir sevgili nasıl olmalı?
7. En çok hangi iltifat hoşuna gider?
8. Birinin senden hoşlandığını anlaman ne kadar sürer?
9. Aşağıdakilerden hangisi seni daha çok etkiler?
10. Şu an biri sana gizliden hayran olsa ne yapmasını isterdin?
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Senden hoşlanan kişinin burcu Koç!
Senden hoşlanan kişinin burcu Boğa!
Senden hoşlanan kişinin burcu İkizler!
Senden hoşlanan kişinin burcu Yengeç!
Senden hoşlanan kişinin burcu Aslan!
Senden hoşlanan kişinin burcu Başak!
Senden hoşlanan kişinin burcu Terazi!
Senden hoşlanan kişinin burcu Akrep!
Senden hoşlanan kişinin burcu Yay!
Senden hoşlanan kişinin burcu Oğlak!
Senden hoşlanan kişinin burcu Kova!
Senden hoşlanan kişinin burcu Balık!
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