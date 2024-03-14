Savaş Kapıya Dayandı! Danimarka, Kadınları da Zorunlu Askerlik Kapsamına Alacağını Açıkladı
Savaş Kapıya Dayandı! Danimarka, Kadınları da Zorunlu Askerlik Kapsamına Alacağını Açıkladı
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Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa devletlerinin hükümet ve askeri yetkilileri silahlanma çağrısında bulunuyor ve NATO ittifakına katılıyor.
İskandinav ülkeleri Finlandiya ve İsveç, Avrupa'daki savunmasını güçlendirmek üzere NATO ittifakına katılmıştı. Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya ise Rus sınırlarına savunma duvarı inşa etmek için çalışmalara başlamıştı.
Avrupa'da Rusya ile olası bir savaş için hazırlıklar sürerken bir diğer hamle de Danimarka'dan geldi. Milliyet'in derleme haberine göre Kopenhag hükümeti kadınları da zorunlu askerlik kapsamına almaya ve askerlik hizmet süresini uzatmaya hazırlanıyor.
Danimarka Başbakanı Metter Frederiksen yaptığı açıklamada,
Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ise yaptığı açıklamada,
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İskandinav ülkelerinden ikisi olan Norveç ve İsveç'te kadınların askerlik hizmeti yapması zorunlu. Danimarka hükümeti de 2026 yılında kadınları zorunlu askerlik kapsamına almayı planlıyor. Eğer bu plan gerçekleşirse Danimarka Avrupa'da kadınların zorunlu olarak askerlik yaptığı 3. ülke olacak.
Nüfusu yaklaşık 6 milyon olan Danimarka, askerlik süresini 4 aydan 11 aya uzatmayı planlıyor. NATO'ya milli gelirinin % 1.4'ünü verirken bu oranı da % 2'ye çıkarmayı hedefliyor. Kısacası savunma alanında çok uzun zamandır ABD'ye bel bağlayan Danimarka da giderek ve kadınları dahil ederek silahlanıyor.
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