Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Savaş Kapıya Dayandı! Danimarka, Kadınları da Zorunlu Askerlik Kapsamına Alacağını Açıkladı

Savaş Kapıya Dayandı! Danimarka, Kadınları da Zorunlu Askerlik Kapsamına Alacağını Açıkladı

Gündem danimarka askerlik
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 14:00

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Avrupa devletleri Rusya ile NATO arasında olası bir savaş için hazırlıklarını sürdürüyor. Danimarka da bu hazırlığını kadınları askere alarak yapmaya hazırlanıyor. Detaylar içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa devletlerinin hükümet ve askeri yetkilileri silahlanma çağrısında bulunuyor ve NATO ittifakına katılıyor.

Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa devletlerinin hükümet ve askeri yetkilileri silahlanma çağrısında bulunuyor ve NATO ittifakına katılıyor.

İskandinav ülkeleri Finlandiya ve İsveç, Avrupa'daki savunmasını güçlendirmek üzere NATO ittifakına katılmıştı. Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya ise Rus sınırlarına savunma duvarı inşa etmek için çalışmalara başlamıştı.

İskandinav ülkeleri Finlandiya ve İsveç, Avrupa'daki savunmasını güçlendirmek üzere NATO ittifakına katılmıştı. Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya ise Rus sınırlarına savunma duvarı inşa etmek için çalışmalara başlamıştı.

Avrupa'da Rusya ile olası bir savaş için hazırlıklar sürerken bir diğer hamle de Danimarka'dan geldi. Milliyet'in derleme haberine göre Kopenhag hükümeti kadınları da zorunlu askerlik kapsamına almaya ve askerlik hizmet süresini uzatmaya hazırlanıyor.

Avrupa'da Rusya ile olası bir savaş için hazırlıklar sürerken bir diğer hamle de Danimarka'dan geldi. Milliyet'in derleme haberine göre Kopenhag hükümeti kadınları da zorunlu askerlik kapsamına almaya ve askerlik hizmet süresini uzatmaya hazırlanıyor.

Danimarka Başbakanı Metter Frederiksen yaptığı açıklamada,

Danimarka Başbakanı Metter Frederiksen yaptığı açıklamada,

'Biz savaş istediğimiz için silahlanmıyoruz. Savaştan kaçınmak istediğimiz için yeniden silahlanma kararı aldık. Kadınları da askere alarak 'cinsiyetler arasındaki eşitliği' tam olarak sağlayacağız' dedi.

Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ise yaptığı açıklamada,

Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ise yaptığı açıklamada,

'Güçlendirilmiş zorunlu askerlik, Danimarka'nın savunma sorunlarını çözecek, ulusal seferberliğe ve silahlı kuvvet sayımızın artmasına yardımcı olacak. Ayrıca kadınların da askere katımasıyla tam cinsiyet eşitliği sağlanacak' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İskandinav ülkelerinden ikisi olan Norveç ve İsveç'te kadınların askerlik hizmeti yapması zorunlu. Danimarka hükümeti de 2026 yılında kadınları zorunlu askerlik kapsamına almayı planlıyor. Eğer bu plan gerçekleşirse Danimarka Avrupa'da kadınların zorunlu olarak askerlik yaptığı 3. ülke olacak.

İskandinav ülkelerinden ikisi olan Norveç ve İsveç'te kadınların askerlik hizmeti yapması zorunlu. Danimarka hükümeti de 2026 yılında kadınları zorunlu askerlik kapsamına almayı planlıyor. Eğer bu plan gerçekleşirse Danimarka Avrupa'da kadınların zorunlu olarak askerlik yaptığı 3. ülke olacak.

Nüfusu yaklaşık 6 milyon olan Danimarka, askerlik süresini 4 aydan 11 aya uzatmayı planlıyor. NATO'ya milli gelirinin % 1.4'ünü verirken bu oranı da % 2'ye çıkarmayı hedefliyor. Kısacası savunma alanında çok uzun zamandır ABD'ye bel bağlayan Danimarka da giderek ve kadınları dahil ederek silahlanıyor.

Nüfusu yaklaşık 6 milyon olan Danimarka, askerlik süresini 4 aydan 11 aya uzatmayı planlıyor. NATO'ya milli gelirinin % 1.4'ünü verirken bu oranı da % 2'ye çıkarmayı hedefliyor. Kısacası savunma alanında çok uzun zamandır ABD'ye bel bağlayan Danimarka da giderek ve kadınları dahil ederek silahlanıyor.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?