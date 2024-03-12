ABD'li Senatörün Pedofillere "Şişme Çocuk" Teklifi Ülkede Öfke Patlamasına Neden Oldu

'Bir anne ve hekim olarak elbette pedofilinin zararlarından derin endişe duyuyorum ve komitedeki soru önergem bunu aktaramadıysa çok üzgünüm. Ben çocuk şişme bebeklerini yasaklayan 207 sayılı Temsilciler Meclisi Yasa Tasarısı lehinde oy kullanan biriyim' ifadelerini kullandı.