ABD'li Senatörün Pedofillere "Şişme Çocuk" Teklifi Ülkede Öfke Patlamasına Neden Oldu
ABD'li Senatörün Pedofillere "Şişme Çocuk" Teklifi Ülkede Öfke Patlamasına Neden Oldu
ABD'nin Kentucky eyaletindeki Demokrat Parti senatörü Karen Berg'in 'şişme çocuk' sözleri ülkede tepkilere yol açtı. Senatör yargı senatosunda neler söyledi? Senatöre nasıl tepkiler verildi ve ne açıklama yaptı? Gelin hep birlikte olayın ayrıntılarına bakalım.
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Geçtiğimiz hafta ABD'deki yargı mercilerinin gündem maddesi pedofille mücadelede ne gibi önlemler alınabileceğini ilişkin tartışmalardı. Ancak onlardan biri var ki ülkenin gündeminde infiale yol açtı.
ABD'nin Kentucky eyaletindeki Demokrat Parti senatörü Karen Berg'in senato yargı komitesinde "çocuğa yönelik cinsel istismarı azaltmak için pedofiller çocuk şişme bebek kullanabilir" ifadesi tartışmalara neden oldu.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre Karen Berg, 29 Şubat tarihinde görüşülen komitede çocuk şişme bebeklerin MAP'lere (reşit olmayanlara ilgi duyan kişilere) bir rahatlama sağlayabileceğini öne sürdü ve...
Konuyla ilgili yapılan araştırmalara atıfta bulunarak şişme bebeklerin pedofillerin dışarı çıkıp çocuklara saldırma eğilimini azaltacağını söyledi.
Ancak Demokrat Parti senatörü Karen Berg'in bu söylemi ülkede eleştiri konusu oldu. Sosyal medyada kullanıcılar, "Neden onu tutuklamıyorsunuz?", "Bu sapıklar çocuklara yönelik seks bebekleri istiyor", "Kentucky Eyalet Senatörü Karen Berg'in söyledikleri iğrenç ve kötü" gibi yorumlarda bulundu.
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Demokrat senatör 1 Mart tarihinde eleştirilere sosyal medya üzerinden cevap verdi. Karen Berg X üzerinden yaptığı paylaşımda,
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