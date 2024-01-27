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Pedofili Şüphesiyle 11 Yaşındaki Kızının Yaşadıklarını Anlatan Annenin Sözleri

Pedofili Şüphesiyle 11 Yaşındaki Kızının Yaşadıklarını Anlatan Annenin Sözleri

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
27.01.2024 - 13:06

Almanya'da kızıyla AVM'ye gittikten sonra kızının yanına gelen kişiyle ilgili yaşadıklarını anlatan kadın Twitter'da paylaşım yaptı. Pedofili şüphesiyle yakalattığı adamla yaşadıklarını anlatan kadının sözleri içeriğimizde...👇

Kaynak: https://twitter.com/Gonulje/status/17...
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Almanya'daki bir AVM'de kızıyla yemek yerken kızının yanına gelen adamdan rahatsız olan kadın, başına gelenleri anlattı.👇

Almanya'daki bir AVM'de kızıyla yemek yerken kızının yanına gelen adamdan rahatsız olan kadın, başına gelenleri anlattı.👇
twitter.com

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👇
twitter.com

Kadının yaşadığı olayın ardından birçok kişi yorumda bulundu.

Kadının yaşadığı olayın ardından birçok kişi yorumda bulundu.
twitter.com

Gözümüzden sakındığımız çocuklarımıza her adımda bunu yaşıyoruz.

Gözümüzden sakındığımız çocuklarımıza her adımda bunu yaşıyoruz.
twitter.com

Bunun eğitimi ve bilinci gerçekten çok önemli.

Bunun eğitimi ve bilinci gerçekten çok önemli.
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"Asla anlaşılamayacak biçimde güvenli görünmek."

"Asla anlaşılamayacak biçimde güvenli görünmek."
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Öyle bir dönemde ve dünyada yaşıyoruz ki çok zor gerçekten.

Öyle bir dönemde ve dünyada yaşıyoruz ki çok zor gerçekten.
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Dünyanın her yerinde.

Dünyanın her yerinde.
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Çok geçmiş olsun gerçekten.

Çok geçmiş olsun gerçekten.
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Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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