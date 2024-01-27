Pedofili Şüphesiyle 11 Yaşındaki Kızının Yaşadıklarını Anlatan Annenin Sözleri
Pedofili Şüphesiyle 11 Yaşındaki Kızının Yaşadıklarını Anlatan Annenin Sözleri
Kaynak: https://twitter.com/Gonulje/status/17...
Almanya'da kızıyla AVM'ye gittikten sonra kızının yanına gelen kişiyle ilgili yaşadıklarını anlatan kadın Twitter'da paylaşım yaptı. Pedofili şüphesiyle yakalattığı adamla yaşadıklarını anlatan kadının sözleri içeriğimizde...👇
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Almanya'daki bir AVM'de kızıyla yemek yerken kızının yanına gelen adamdan rahatsız olan kadın, başına gelenleri anlattı.👇
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Kadının yaşadığı olayın ardından birçok kişi yorumda bulundu.
Gözümüzden sakındığımız çocuklarımıza her adımda bunu yaşıyoruz.
Bunun eğitimi ve bilinci gerçekten çok önemli.
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"Asla anlaşılamayacak biçimde güvenli görünmek."
Öyle bir dönemde ve dünyada yaşıyoruz ki çok zor gerçekten.
Dünyanın her yerinde.
Çok geçmiş olsun gerçekten.
Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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