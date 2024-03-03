Sanat Dolu ve İlham Verici Bir Seyahat: Dünyanın En Güzel Opera Binaları

Fransa’nın başkenti Paris’de 1875 yılında mimar Charles Garnier tarafından yapılan opera binası ünlü Operadaki Hayalet müzikalinin geçtiği yer olarak da bilinmekte. Palais Garnier uzun yıllar boyunca dünyanın en ünlü opera ve bale gösterilerinin düzenlendiği bir yer olup 1989 yılı sonrasında ağırlıklı olarak bale gösterilerini düzenlenmiştir. Operadaki Hayalet romanının aslında burada geçmesinin bir hikayesi var; zamanında bina için yapılan kazılar sırasında zeminde yüksek düzeyde yeraltı suyu bulunuyor. İnşaat sürecini aksatan bu duruma Charles Garnier bu durumu çift katmanlı bir temel oluşturarak çıkan yeraltı suyunu olası bir yangında kullanılmak üzere depolanmasını istiyor. Ancak bu yeraltı su olayı, halk arasında şehir efsanesi haline gelerek Operadaki Hayalet kitabının yazarı Gaston Leroux’a bile ilham veriyor.