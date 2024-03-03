Sanat Dolu ve İlham Verici Bir Seyahat: Dünyanın En Güzel Opera Binaları
Sanat Dolu ve İlham Verici Bir Seyahat: Dünyanın En Güzel Opera Binaları
Kaynak: https://blog.turkishairlines.com/tr/d...
Şık binalar, müzik ve sanatın bir arada olduğu opera binaları ihtişamı ve güzelliği ile mimari bakımdan her biri birer değerli yapılar. Gelin dünyanın dört bir yanından görkemiyle, akustiği ve güzelliği ile ilgi çeken opera binalarını inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Süreyya Operası - İstanbul
2. Palais Garnier - Paris
3. Macaristan Devlet Opera Binası - Budapeşte
4. Teatro alla Scala (La Scala) - Milano
5. Sidney Opera Binası - Sidney
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. San Carlo - Napoli
7. Metropolitan Opera Binası - New York
8. Kraliyet Opera Binası - Londra
9. Teatro Colón - Buenos Aires
10. Viyana Devlet Opera Binası - Viyana
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Amazon Tiyatrosu - Manaus
12. Bolşoy Tiyatrosu - Moskova
13. Suntory Hall - Tokyo
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın