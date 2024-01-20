Vedalara, Kavuşmalara ve Yolculuklara Tanık Olan Dünyadaki En Güzel Tren İstasyonları
Vedalara, Kavuşmalara ve Yolculuklara Tanık Olan Dünyadaki En Güzel Tren İstasyonları
Kaynak: https://blog.obilet.com/dunyanin-en-b...
Kara ve hava yolu seyahati popüler olsa da nostalji arayanlar, yolculuk boyunca manzarayı seyretmeyi tercih edenler ve elbette daha ekonomik bir seçenek arayanlar için tren yolculuğu ideal bir seçenek oluyor. Eğer siz de bu nostaljik deneyimin başladığı en etkileyici tren istasyonlarını keşfetmek isterseniz, beraber bu listeyi beraber inceleyelim.
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1. Atocha Tren İstasyonu - İspanya
2. Tanggula Tren İstasyonu - Çin
3. Helsinki Tren İstasyonu - Finlandiya
4. Antwerp Merkez Tren İstasyonu - Belçika
5. Chhatrapati Shivaji Tren İstasyonu - Hindistan
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6. Kanazawa Tren İstasyonu - Japonya
7. Sao Bento Tren İstasyonu - Portekiz
8. Maputo Tren İstasyonu - Mozambik
9. Jungfraujoch Tren İstasyonu - İsviçre
10. Berlin Hauptbahnhof - Almanya
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11. Liége Guillemins Tren İstasyonu - Belçika
12. Chicago Union Tren İstasyonu - Amerika Birleşik Devletleri
13. St Pancras Uluslararası Tren İstasyonu - İngiltere
14. Gare du Nord - Fransa
15. Yaroslavl Tren İstasyonu - Rusya
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16. Kuala Lumpur Tren İstasyonu - Malezya
17. Southern Cross Tren İstasyonu - Avusturalya
18. Sirkeci Tren İstasyonu - İstanbul
19. Haydarpaşa Tren İstasyonu - İstanbul
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