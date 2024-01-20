Vedalara, Kavuşmalara ve Yolculuklara Tanık Olan Dünyadaki En Güzel Tren İstasyonları

Dünyanın en kalabalık ülkesi olunca tren istasyonunun küçük olması elbette imkansız. Durum böyle olunca Chhatrapati Shivaji Tren İstasyonu’da bir o kadar kalabalık! 004 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası korumasında olan bu taşıma merkezi için günde 1250 kadar tren seferi yapıyor, yaklaşık üç milyon yolcu taşıyor ve istasyonda18 farklı platform bulunuyor. Tren istasyonu gündüz sönük gelebilir ama gece görüntüsü oldukça fantastik.