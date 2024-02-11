Ünlü Mimarlık Dergisi Tarafından Seçilen Dünyanın En Güzel Binaları
Ünlü Mimarlık Dergisi Tarafından Seçilen Dünyanın En Güzel Binaları
Kaynak: https://julesverne.com.tr/seyahat-blo...
Dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım dergilerinden Architectural Digest’in 2014 yılı için “Wow List“i açıkladı. 'Harika Eserler” (Works of Wonder) Listesi olarak da bilinen listede Türkiye’den bir bina var artık. Geleneksel çizgileri modern olarak yeniden yorumlandığı ve çevre bilinci ile yapılan bu binaları gelin hep birlikte inceleyelim.
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1. Galería de las Colecciones Reales - Madrid, İspanya
2. Gran Acuario Mazatlán - Meksika
3. İstanbul Modern - İstanbul
4. John Randle Centre for Yoruba Culture and History - Nijerya
5. LAMA Pavilion - Şili
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6. Maroquinerie de Louviers - Normandiya
7. National Archives of Publications and Culture - Çin
8. New Temple Complex - İngiltere
9. Parimal Garden - Hindistan
10. Perelman Performing Arts Center - Amerika Birleşik Devletleri
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