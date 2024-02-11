Ünlü Mimarlık Dergisi Tarafından Seçilen Dünyanın En Güzel Binaları

James Gorst Architects şirketi tarafından White Eagle Lodge için tasarlanan bu çok inançlı topluluk kompleks sürdürülebilirlik bakımından bir tasarım harikası. Halka açık olan bina, merkezi bir avlu bahçesine bakan, revaklı bir yürüyüş yolu ile birbirine bağlanan ortogonal dünyanın her köşesinden ve inancından gelen ziyaretçileri ağırlamak üzere tasarlanmış. New Temple Complex ilhamını ise Amritsar’daki 16. yüzyıldan kalma Sih Altın Tapınağı’ndan alıyor. Kompleksin içinde tapınak, kütüphane, şapeller, çok amaçlı bir topluluk salonu, halka açık fuaye ve mutfak bulunuyor.