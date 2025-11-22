onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sahibi Ölen Otomobil 8 Yıldır Aynı Yerinde: Hanımeller ve Sarmaşıklar Kapladı

Sahibi Ölen Otomobil 8 Yıldır Aynı Yerinde: Hanımeller ve Sarmaşıklar Kapladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.11.2025 - 16:14

İzmir’in Karabağlar ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Mehmet S.’ye ait otomobil, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 8 yıldır yerinden oynatılmıyor. 2017 yılından bu yana bir binanın önünde duran arabayı yıllar içinde sarmaşıklar kapladı. Instagram’da ‘haritadabir.yer’ isimli sayfa, Google Haritalar’da o arabanın yerini buldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

2017 yılından beri aynı yerinde.

2017 yılından beri aynı yerinde.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde sahibi 8 yıl önce hayatını kaydeden araba yerinden oynatılmadı. 2017 yılından bu yana bir apartmanın önünde bulunan otomobil kedilere de yuva olmuş durumda. Otomobilin bulunduğu alan, aracın kaldırılmaması nedeniyle asfaltlanamıyor. Instagram’da ‘haritadabir.yer’ isimli hesap söz konusu aracı Google Haritalar’da bularak sosyal medyada paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
3
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Damla gencer

çiçek taksi

Monserrat Koss

Vefat eden sahibine Allah tan rahmet dileyip işin romantik tarafını geçersek, trafiğe çıkamayacak durumda olan taiıtlar kamu alanını işgal edemezler. Aracın ... Devamını Gör

Eray

Doğa güzelleştirir.