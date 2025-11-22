Sahibi Ölen Otomobil 8 Yıldır Aynı Yerinde: Hanımeller ve Sarmaşıklar Kapladı
İzmir’in Karabağlar ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Mehmet S.’ye ait otomobil, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 8 yıldır yerinden oynatılmıyor. 2017 yılından bu yana bir binanın önünde duran arabayı yıllar içinde sarmaşıklar kapladı. Instagram’da ‘haritadabir.yer’ isimli sayfa, Google Haritalar’da o arabanın yerini buldu.
2017 yılından beri aynı yerinde.
Vefat eden sahibine Allah tan rahmet dileyip işin romantik tarafını geçersek, trafiğe çıkamayacak durumda olan taiıtlar kamu alanını işgal edemezler. Aracın ... Devamını Gör
Doğa güzelleştirir.