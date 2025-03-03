Ramazanda Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlamayacağınız Temposu Yüksek Suç Temalı Filmler

Yeşil Yol (The Green Mile), ölüm cezası mahkûmlarına bakmakla görevli bir cezaevi gardiyanı olan Paul Edgecomb'un, özel güçlere sahip olan John Coffey adında bir mahkûmla tanışmasını anlatır. John, masumiyetine rağmen suçlu olduğu düşünülen bir adamdır ve bu durum, Paul ile diğer gardiyanların hayatlarını derinden etkiler. Film, insanlık, merhamet ve adalet temalarını işlerken, mistik bir hava ile derin bir duygusal yolculuk sunar.