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Ramazanda Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlamayacağınız Temposu Yüksek Suç Temalı Filmler

Ramazanda Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlamayacağınız Temposu Yüksek Suç Temalı Filmler

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.03.2025 - 08:01

Suç temalı filmlerin genellikle temposu bir hayli yüksek olur. Merak unsurları da içeren bu filmler aksiyonla da birleşince tadından yenmez. Ramazanda orucu filme tutturmayı sevenlerin tercihlerinden biri olan suç temalı filmlerden sizler için harika bir liste yaptık!

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1. The Irishman (2019)

1. The Irishman (2019)

The Irishman, 1950'lerden 1970'lere kadar uzanan bir dönemde, suç dünyasında yükselen ve düşen Frank Sheeran'ın hayatını anlatan bir gangster filmidir. Sheeran, işlediği cinayetlerle ünlü bir suçlu olarak, İtalyan mafyasının önemli figürlerinden biri haline gelir ve siyasi bağlantıları olan Jimmy Hoffa'nın kayboluşunda rol oynar. Film, sadakat, ihanet ve suçun sonuçları üzerine derinlemesine bir inceleme sunar.

2. Yeşil Yol (1999)

2. Yeşil Yol (1999)

Yeşil Yol (The Green Mile), ölüm cezası mahkûmlarına bakmakla görevli bir cezaevi gardiyanı olan Paul Edgecomb'un, özel güçlere sahip olan John Coffey adında bir mahkûmla tanışmasını anlatır. John, masumiyetine rağmen suçlu olduğu düşünülen bir adamdır ve bu durum, Paul ile diğer gardiyanların hayatlarını derinden etkiler. Film, insanlık, merhamet ve adalet temalarını işlerken, mistik bir hava ile derin bir duygusal yolculuk sunar.

3. Emily the Criminal (2022)

3. Emily the Criminal (2022)

Emily the Criminal, üniversiteyi bitirmiş ancak borçları ve işsizlikle mücadele eden Emily'nin, kredi kartı dolandırıcılığına karışarak suç dünyasına adım atmasını konu alır. Emily, iş dünyasında fırsat bulamadan yavaşça karanlık bir dünyaya çekilir ve bu yeni yaşam ona hızla hem büyük paralar kazandırır hem de tehlikeli durumlara sokar. Film, suç, hayatta kalma mücadelesi ve etik değerler üzerine keskin bir eleştiri yapar.

4. Kara Şövalye (2008)

4. Kara Şövalye (2008)

Kara Şövalye (The Dark Knight), Gotham şehrini suçtan arındırmaya çalışan Batman'in, kaotik bir anarşist olan Joker ile karşı karşıya gelmesini anlatır. Joker, Batman’in değerlerini ve Gotham’ın düzenini sarsarak şehri kaosa sürükler ve onu moral olarak zor bir sınavdan geçirir. Film, adalet, etik ve kahramanlık kavramları üzerine derinlemesine bir inceleme sunarken, unutulmaz bir kötü karakterin varlığıyla izleyiciyi etkiler.

5. Catch Me If You Can (2002)

5. Catch Me If You Can (2002)

Catch Me If You Can, genç Frank Abagnale’ın, yetenekli bir dolandırıcı olarak banka çeklerini sahte şekilde kullanarak dünya çapında kaçış macerasını anlatır. FBI ajanı Carl Hanratty, Frank'i yakalamak için peşinden uzun süre sürer, ancak Frank’in zekâsı ve taktikleri her seferinde ona bir adım önde kalma fırsatı verir. Film, suç, aile bağları ve zeka arasındaki ilişkiyi işlerken, gerçek bir hikayeden esinlenmiştir.

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6. In Bruges (2008)

6. In Bruges (2008)

In Bruges, iki kiralık katil olan Ray ve Ken’in, bir işin kötü gitmesinin ardından Belçika'nın Brugge şehrine gizlenmek üzere gönderilmelerini konu alır. Ray, burada içsel bir suçluluk ve pişmanlıkla mücadele ederken, Ken ise Ray’i korumaya çalışırken kendi vicdanıyla yüzleşir. Film, kara mizah, dram ve suç öğelerini harmanlayarak dostluk, suçluluk ve kefaret temalarını işler.

7. Leon (1994)

7. Leon (1994)

Film, öldürme işini profesyonelce yapan yalnız bir suikastçı olan Léon ile ailesini kaybettikten sonra onunla birlikte yaşamaya başlayan 12 yaşındaki Mathilda'nın hikayesini anlatır. Mathilda, ailesini öldüren yozlaşmış polisle mücadele etmek için Léon'dan suikastçılık eğitimi alırken, ikisi arasında sıra dışı bir bağ kurulur. Film, intikam, bağlılık ve insanlık temalarını işlerken, güçlü bir karakter gelişimi ve duygusal derinlik sunar.

8. Pulp Fiction (1994)

8. Pulp Fiction (1994)

Pulp Fiction, farklı zaman dilimlerinde geçen birbirine bağlı hikayelerden oluşan bir suç filmidir. Film, suç dünyasında çalışan karakterlerin yaşamlarını, özellikle Vincent Vega ve Jules Winnfield’in, bir dizi beklenmedik olayla şekillenen maceralarını anlatır. Quentin Tarantino'nun kendine özgü diyalogları ve şiddetle harmanlanmış mizahi tarzı, filmi sinema tarihinin kült yapımlarından biri haline getirmiştir.

9. Boyz n the Hood (1991)

9. Boyz n the Hood (1991)

Boyz n the Hood, Los Angeles'taki yoksul bir mahallede yaşayan üç gencin hayatını takip eder. Film, Ricky, Tre ve Doughboy'un zorlu yaşam koşulları, ailevi bağları ve mahalledeki şiddetle başa çıkma mücadelesini konu alır. John Singleton'ın yönettiği bu yapım, Amerikan toplumundaki ırkçılık, yoksulluk ve gençlik şiddeti gibi önemli sosyal sorunlara ışık tutar.

10. Joker (2019)

10. Joker (2019)

Joker, toplumdan dışlanmış ve zorluklarla mücadele eden Arthur Fleck’in, psikolojik bir dönüşüm geçirerek Gotham'ın korkulan suçlusu Joker'e dönüşmesini anlatan bir drama filmidir. Arthur, iş bulmakta ve insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanırken, toplumsal adaletsizlik ve kişisel travmalar onu giderek daha karanlık bir yolculuğa iter. Film, psikolojik derinliği ve toplumsal eleştirisiyle, Batman evreninin en ikonik kötü karakterlerinden birinin doğuşunu keşfeder.

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11. John Wick Serisi

11. John Wick Serisi

John Wick serisi, emekli bir suikastçi olan John Wick'in, karısının ölümünden sonra eski hayatına geri dönerek intikam arayışına girmesini anlatır. İlk filmde, sevgili köpeği öldürülen John, suç dünyasında saygı duyulan bir figürdür ve ona karşı yapılan bu haksızlığa karşı acımasızca mücadele eder. Seri, aksiyon sahneleri, stilize edilmiş dövüş koreografileri ve karanlık bir suç evreniyle tanınan, adeta bir kült haline gelmiş bir aksiyon sinemasının örneğidir.

12. Bullet Train (2022)

12. Bullet Train (2022)

Bullet Train, Tokyo'dan Kyoto'ya giden hızlı bir trenin içinde geçen aksiyon dolu bir suç filmidir. Film, farklı geçmişlere sahip beş suikastçının, trenin içinde birbirlerinin yolunu keserek görevlerini yerine getirmeye çalışırken, karmaşık bir şekilde kesişen hikayelerini anlatır. Hızlı tempolu, eğlenceli ve mizahi bir anlatıma sahip olan film, aksiyon sahneleriyle birlikte karakterlerin zıtlıklarını ve stratejik zekalarını ön plana çıkarır.

13. Sicario (2015)

13. Sicario (2015)

Sicario, Meksika sınırındaki kartellerle mücadele eden bir FBI ajanı olan Kate Macer'in hikayesini anlatır. Kate, amansız ve acımasız bir operasyonun parçası olarak, yasal sınırların ötesine geçmeye zorlanırken, etik ve adalet anlayışı sorgulanır. Denis Villeneuve'un yönettiği film, gerilim dolu atmosferi ve şiddetle iç içe geçmiş moral ikilemleriyle dikkat çeker.

14. The Departed (2006)

14. The Departed (2006)

The Departed, Boston'da geçen, suç ve polis dünyasında çift ajanların mücadelesini anlatan bir gerilim filmidir. Film, bir mafya üyesi olan Colin Sullivan'ın, polis teşkilatına sızmasını ve aynı zamanda polis teşkilatında çalışan Billy Costigan'ın mafyaya sızmaya çalışmasını konu alır. Martin Scorsese'nin yönettiği bu yapım, gerilim dolu hikayesi, karakter derinliği ve şaşırtıcı sonlarıyla dikkat çeker.

15. Se7en (1995)

15. Se7en (1995)

Se7en, iki dedektifin, bir seri katilin işlediği cinayetleri çözmeye çalıştığı karanlık bir gerilim filmidir. Katil, İncil'deki yedi ölümcül günahı tema alarak her cinayeti bu günahlara göre işler ve dedektifler, katilin izlerini sürerken psikolojik bir savaşa girer. David Fincher'ın yönettiği bu film, sürükleyici atmosferi, karanlık temaları ve şok edici finaliyle hafızalarda kalıcı bir etki bırakır.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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