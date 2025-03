Ramazanda Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlamayacağınız Temposu Yüksek Suç Temalı Filmler

Catch Me If You Can, genç Frank Abagnale’ın, yetenekli bir dolandırıcı olarak banka çeklerini sahte şekilde kullanarak dünya çapında kaçış macerasını anlatır. FBI ajanı Carl Hanratty, Frank'i yakalamak için peşinden uzun süre sürer, ancak Frank’in zekâsı ve taktikleri her seferinde ona bir adım önde kalma fırsatı verir. Film, suç, aile bağları ve zeka arasındaki ilişkiyi işlerken, gerçek bir hikayeden esinlenmiştir.