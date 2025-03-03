Ramazanda Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlamayacağınız Temposu Yüksek Suç Temalı Filmler
Ramazanda Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlamayacağınız Temposu Yüksek Suç Temalı Filmler
Suç temalı filmlerin genellikle temposu bir hayli yüksek olur. Merak unsurları da içeren bu filmler aksiyonla da birleşince tadından yenmez. Ramazanda orucu filme tutturmayı sevenlerin tercihlerinden biri olan suç temalı filmlerden sizler için harika bir liste yaptık!
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1. The Irishman (2019)
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2. Yeşil Yol (1999)
3. Emily the Criminal (2022)
4. Kara Şövalye (2008)
5. Catch Me If You Can (2002)
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6. In Bruges (2008)
7. Leon (1994)
8. Pulp Fiction (1994)
9. Boyz n the Hood (1991)
10. Joker (2019)
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11. John Wick Serisi
12. Bullet Train (2022)
13. Sicario (2015)
14. The Departed (2006)
15. Se7en (1995)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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