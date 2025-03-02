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Konuşanlar'daki İzleyicinin Çarpım Tablosunu Bilmeden Üniversitede % 90 Burslu Olduğunu Söylemesi Şoke Etti

Konuşanlar'daki İzleyicinin Çarpım Tablosunu Bilmeden Üniversitede % 90 Burslu Olduğunu Söylemesi Şoke Etti

Hasan Can Kaya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.03.2025 - 21:19

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın önce YouTube'da yayınlamaya başladığı, ardından Exxen'de yayınlanan programı Konuşanlar sevilerek izlenmeye devam ediyor. Programa katılan izleyicilerin anlattıkları ise şaşkınlık yaratıyor. Bir izleyicinin çarpım tablosunu bilememesinin yanı sıra, bir özel üniversiteden % 90 burs aldığını söylemesi izleyenleri şoka soktu.

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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, önce YouTube üzerinden yaptığı programı Konuşanlar'la büyük ses getirmişti.

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, önce YouTube üzerinden yaptığı programı Konuşanlar'la büyük ses getirmişti.

Pandeminin bize kattığı en iyi programlardan biri kesinlikle Konuşanlar oldu.

Ancak daha sonra Exxen'le yaptığı anlaşmayla birlikte program dijitale taşınmış oldu.

Ancak daha sonra Exxen'le yaptığı anlaşmayla birlikte program dijitale taşınmış oldu.

Yeni sezonuyla da süren programa katılan izleyicilerin anlattıkları şaşkınlık yaratmaya devam ediyor.

Programa katılan izleyicileri tanımak için sorular soran Hasan Can Kaya, onlar hakkında tahminlerde bulunuyor.

Programa katılan izleyicileri tanımak için sorular soran Hasan Can Kaya, onlar hakkında tahminlerde bulunuyor.

Bir izleyicisinin üniversitede yüzde kaç burs aldığını tahmin eden Hasan Can Kaya, bu kez izleyicinin % 50 burslu olduğunu tahmin etti. Ancak izleyici % 90 burslu olduğunu söyledi.

İzleyicinin matematiksel bir hesap yapamamasına rağmen üniversiteden burs alması başta Hasan Can Kaya olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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