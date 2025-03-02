Konuşanlar'daki İzleyicinin Çarpım Tablosunu Bilmeden Üniversitede % 90 Burslu Olduğunu Söylemesi Şoke Etti
Konuşanlar'daki İzleyicinin Çarpım Tablosunu Bilmeden Üniversitede % 90 Burslu Olduğunu Söylemesi Şoke Etti
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın önce YouTube'da yayınlamaya başladığı, ardından Exxen'de yayınlanan programı Konuşanlar sevilerek izlenmeye devam ediyor. Programa katılan izleyicilerin anlattıkları ise şaşkınlık yaratıyor. Bir izleyicinin çarpım tablosunu bilememesinin yanı sıra, bir özel üniversiteden % 90 burs aldığını söylemesi izleyenleri şoka soktu.
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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, önce YouTube üzerinden yaptığı programı Konuşanlar'la büyük ses getirmişti.
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Ancak daha sonra Exxen'le yaptığı anlaşmayla birlikte program dijitale taşınmış oldu.
Programa katılan izleyicileri tanımak için sorular soran Hasan Can Kaya, onlar hakkında tahminlerde bulunuyor.
İzleyicinin matematiksel bir hesap yapamamasına rağmen üniversiteden burs alması başta Hasan Can Kaya olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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