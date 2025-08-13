Orman Yangınları İçin Büyük Tehlike: Meteoroloji’den Marmara ve Ege İçin Fırtına Uyarısı
Türkiye birçok kentte yaşanan orman yangınları ile mücadele edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kötü bir haber geldi. Meteoroloji, Marmara ve Ege Bölgesi’nde orman yangınlarının hızını artırabilecek kuvvetli fırtına konusunda uyardı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkabileceği ve ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Türkiye’de geçtiğimiz haftalarda yaşanan Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok kentte sıcaklık rekoru kırılmıştı.
İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklama ile fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
İstanbul’da 3 ilçede denize girilmesi yasaklandı.
