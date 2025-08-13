onedio
Orman Yangınları İçin Büyük Tehlike: Meteoroloji’den Marmara ve Ege İçin Fırtına Uyarısı

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.08.2025 - 08:44

Türkiye birçok kentte yaşanan orman yangınları ile mücadele edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kötü bir haber geldi. Meteoroloji, Marmara ve Ege Bölgesi’nde orman yangınlarının hızını artırabilecek kuvvetli fırtına konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkabileceği ve ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Türkiye’de geçtiğimiz haftalarda yaşanan Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok kentte sıcaklık rekoru kırılmıştı.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 13 ve 14 Ağustos’ta Marmara ve Ege Bölgesi’nde fırtına etkili olacağı duyuruldu.

Özellikle perşembe gecesi etkisini artıracak kuvvetli rüzgarın, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de etkili olacağı değerlendirililiyor.

Kuvvetli rüzgar, yaşanan orman yangınlarının etkisini artıracağı için yangınlara karşı ekstra dikkat edilmesi gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklama ile fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; Halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14 Ağustos 2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz' denildi.

İstanbul’da 3 ilçede denize girilmesi yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Silivri, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda, kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle bu ilçelerde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu

