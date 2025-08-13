onedio
Fındıkta Don Felaketi! Nutella ve Çikolata Fiyatlarında Artış Başladı

Fındıkta Don Felaketi! Nutella ve Çikolata Fiyatlarında Artış Başladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.08.2025 - 08:37

Nisan aydın Türkiye’nin dört bir yanında şiddetli don yaşandı. Don nedeniyle pek çok yaz meyvesi pazarda, markette görülmezken fındık da etkilendi. Türkiye’de etkili olan don dünya fındık üretimini olumsuz etkiledi. TGRT Haber'den Suat Vilgen imzalı habere göre başta Nutella’nın sahibi Ferrero olmak üzere pek çok marka Şili, Gürcistan, ABD gibi ülkelere yöneldi. Ancak markalar beklediğini bulamadı.

Türkiye dünya fındık ihtiyacının yüzde 70’ini karşılıyor.

Türkiye dünya fındık ihtiyacının yüzde 70’ini karşılıyor.

Ancak Türkiye’de yaşanan şiddetli don, beklenen rekolteyi geriletti. Don nedeniyle fındık fiyatlarında dört ayda artış gerçekleşti.

Dünya fındık stoklarının dörtte birini tek başına kullanan Nutella’nın üreticisi Ferrero ise tedarik sorununu hafifletmek için yeni arayışa girdi. TGRT Haber’den Suat Vilgen imzalı habere göre Markanın ürünlerinde fiyatlar artmaya başladı.

Avrupa’nın ünlü çikolata üreticileri Türkiye dışındaki ülkelere yönelmeye başladı.

Markalar, Şili, Gürcistan ve ABD gibi ülkelere yönelmeye başladı. Ancak bu ülkelerdeki fındık miktarı ve lezzeti Türkiye’nin oldukça gerisin de. Bu da markaların istediğini bulamadığı anlamına geliyor. Uzmanlar ise kahve ve kakao üretiminde de benzer sorunların yaşandığına dikkat çekerek badem ve cevizin de tehlikede olduğunu dile getirdi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
