Fındıkta Don Felaketi! Nutella ve Çikolata Fiyatlarında Artış Başladı
Nisan aydın Türkiye’nin dört bir yanında şiddetli don yaşandı. Don nedeniyle pek çok yaz meyvesi pazarda, markette görülmezken fındık da etkilendi. Türkiye’de etkili olan don dünya fındık üretimini olumsuz etkiledi. TGRT Haber'den Suat Vilgen imzalı habere göre başta Nutella’nın sahibi Ferrero olmak üzere pek çok marka Şili, Gürcistan, ABD gibi ülkelere yöneldi. Ancak markalar beklediğini bulamadı.
Türkiye dünya fındık ihtiyacının yüzde 70’ini karşılıyor.
Avrupa’nın ünlü çikolata üreticileri Türkiye dışındaki ülkelere yönelmeye başladı.
