OpenAI CEO'su Sam Altman ve Elon Musk Birbirine Girdi!
Elon Musk ile Sam Altman arasında bir süredir sessiz kalan gerilim, Apple üzerinden patlak verdi. Geçmişte OpenAI’ın kuruluş amacından saptığını öne sürerek Altman’ı hedef alan Musk, bu kez App Store’da ChatGPT’ye ayrıcalık tanındığını iddia etti. Altman ise bu suçlamayı reddetmekle kalmadı, Musk’ın kendi sosyal medya platformunu rakiplerini zayıflatacak şekilde kullandığını söyleyerek karşı atağa geçti.
Musk’tan Apple’a “rekabet ihlali” suçlaması
Altman’dan sert yanıt: “Kendi platformunu manipüle ediyorsun”
Musk ile Altman’ın arası uzun süredir gergin.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
