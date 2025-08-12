onedio
OpenAI CEO'su Sam Altman ve Elon Musk Birbirine Girdi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.08.2025 - 21:48

Elon Musk ile Sam Altman arasında bir süredir sessiz kalan gerilim, Apple üzerinden patlak verdi. Geçmişte OpenAI’ın kuruluş amacından saptığını öne sürerek Altman’ı hedef alan Musk, bu kez App Store’da ChatGPT’ye ayrıcalık tanındığını iddia etti. Altman ise bu suçlamayı reddetmekle kalmadı, Musk’ın kendi sosyal medya platformunu rakiplerini zayıflatacak şekilde kullandığını söyleyerek karşı atağa geçti.

Kaynak

Musk’tan Apple’a “rekabet ihlali” suçlaması

Tartışmanın fitilini ateşleyen paylaşım Elon Musk’tan geldi. Musk, Apple’ın OpenAI dışındaki yapay zeka şirketlerinin App Store’da 1 numaraya ulaşmasını imkansız hale getirdiğini iddia etti. “Apple, OpenAI dışında herhangi bir yapay zeka şirketinin App Store’da 1 numaraya ulaşmasını engelliyor. Bu açıkça rekabet yasalarına aykırı bir davranıştır. xAI derhal hukuki işlemleri başlatacak” ifadelerini kullandı. 

Musk’a göre Apple, ChatGPT uygulamasını bilinçli şekilde öne çıkarıyor ve rakip yapay zeka uygulamalarının listede üst sıralara çıkmasını engelliyor. Kendi yapay zeka şirketi xAI’ın geliştirdiği Grok’un ise bu durumdan olumsuz etkilendiğini savundu. Ayrıca Apple’ın “Must Have” bölümünde X ya da Grok’a yer vermemesini de eleştirdi.

Altman’dan sert yanıt: “Kendi platformunu manipüle ediyorsun”

Sam Altman, Musk’ın Apple hakkındaki iddialarına X üzerinden yanıt verdi. Açıklamasında Musk’ın geçmişte kendi sosyal medya platformu X’i kişisel çıkarları ve şirketleri için manipüle ettiğini öne sürdü. Altman 'OpenAI, sadece harika ürünler üretmeye odaklanacak' ifadelerini kullandı.

Altman ayrıca Musk’a, 'Hiçbir zaman X algoritmasını, rakiplerine zarar verecek ya da kendi şirketlerine avantaj sağlayacak şekilde değiştirmediğine dair yeminli ifade imzalar mısın? Eğer öyleyse özür dilerim' diyerek meydan okudu.

Musk ile Altman’ın arası uzun süredir gergin.

İkili, 2015’te OpenAI’ın kurucuları arasında yer aldı ancak Musk, daha sonra şirketten ayrıldı. Musk’a göre OpenAI, kuruluş amacından saparak insanlığa fayda yerine kâr odaklı bir yapıya büründü. 2019’da kurulan kâr amacı güden şirket modeli, Musk’ın tepkisini çekti. Mart 2024’te Musk, OpenAI’a Microsoft’un çıkarlarını öncelediği gerekçesiyle dava açtı ancak yıl içinde bu davadan vazgeçti. Ardından OpenAI, Musk’a karşı dava açarak “kötü niyetli taktiklerle şirketin yapay zeka geliştirme sürecini yavaşlatmaya çalışmak”la suçladı. 

Hatta Musk’ın 100 milyar dolarlık satın alma teklifi de OpenAI yönetimi tarafından reddedildi. Son Apple tartışması ise yıllardır süren bu rekabetin son halkası oldu.

