OpenAI CEO'su Sam Altman ve Elon Musk Birbirine Girdi!

İkili, 2015’te OpenAI’ın kurucuları arasında yer aldı ancak Musk, daha sonra şirketten ayrıldı. Musk’a göre OpenAI, kuruluş amacından saparak insanlığa fayda yerine kâr odaklı bir yapıya büründü. 2019’da kurulan kâr amacı güden şirket modeli, Musk’ın tepkisini çekti. Mart 2024’te Musk, OpenAI’a Microsoft’un çıkarlarını öncelediği gerekçesiyle dava açtı ancak yıl içinde bu davadan vazgeçti. Ardından OpenAI, Musk’a karşı dava açarak “kötü niyetli taktiklerle şirketin yapay zeka geliştirme sürecini yavaşlatmaya çalışmak”la suçladı.

Hatta Musk’ın 100 milyar dolarlık satın alma teklifi de OpenAI yönetimi tarafından reddedildi. Son Apple tartışması ise yıllardır süren bu rekabetin son halkası oldu.