Elon Musk'tan Dikkat Çeken Açıklama: "Yapay Zeka Tüm İşleri Alacak, Benimkini Bile"

Musk’ın açıklaması, ChatGPT’yi öven bir kullanıcıya verdiği yanıtla ortaya çıktı. Paylaşımda, kanserden kurtulan bir kişinin ChatGPT sayesinde doktorların görüşlerine karşı çıktığı ve daha doğru tedavi kararları aldığı anlatılıyordu. Musk ise “Yapay zeka zaten çoğu doktordan daha iyi. Bu dürüst bir gerçek” dedi.

Bununla da kalmayıp “Ve çok daha iyi hale gelecek. Tüm işler için de geçerli, benimki dahil” sözleriyle tartışmayı genişletti. Yorum, teknoloji liderlerinin kendi pozisyonlarının da risk altında olduğunu açıkça kabul ettiği nadir örneklerden biri oldu.