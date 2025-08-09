onedio
Elon Musk'tan Dikkat Çeken Açıklama: "Yapay Zeka Tüm İşleri Alacak, Benimkini Bile"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.08.2025 - 16:25

Elon Musk, yapay zekaya dair en net açıklamalarından birini yaptı. X’te (eski Twitter) yaptığı yorumda, yapay zekanın doktorlardan kendi işine kadar tüm meslekleri ortadan kaldıracağını söyledi. Açıklama, OpenAI’ın yeni GPT-5 modelini tanıttığı gün geldi. Musk’ın sözleri hem teknoloji dünyasında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak

“Yapay zeka doktorlardan bile daha iyi, tüm işler için geçerli”

Musk’ın açıklaması, ChatGPT’yi öven bir kullanıcıya verdiği yanıtla ortaya çıktı. Paylaşımda, kanserden kurtulan bir kişinin ChatGPT sayesinde doktorların görüşlerine karşı çıktığı ve daha doğru tedavi kararları aldığı anlatılıyordu. Musk ise “Yapay zeka zaten çoğu doktordan daha iyi. Bu dürüst bir gerçek” dedi.

Bununla da kalmayıp “Ve çok daha iyi hale gelecek. Tüm işler için de geçerli, benimki dahil” sözleriyle tartışmayı genişletti. Yorum, teknoloji liderlerinin kendi pozisyonlarının da risk altında olduğunu açıkça kabul ettiği nadir örneklerden biri oldu.

twitter.com

'Yapay zeka zaten çoğu doktordan daha iyi. Dürüst olmak gerekirse bu böyle.

Ve çok daha iyi olacak.

Dürüst olmak gerekirse tüm işler için aynı şey geçerli, benimki de dahil.'

Musk’ın açıklamaları, yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı dönüşümü yeniden gündeme getirdi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre, küresel işverenlerin %41’i yapay zeka nedeniyle personel azaltmayı planlıyor. ABD’de bu oran %48’e çıkıyor. Ancak aynı rapor, işverenlerin %77’sinin mevcut çalışanlarını yapay zeka ile çalışabilecek şekilde geliştirmeyi hedeflediğini gösteriyor. 

Yani bazı meslekler yok olsa bile, yapay zeka odaklı yeni pozisyonlar ortaya çıkacak. Mark Cuban gibi isimler de paniğe kapılmak yerine, yapay zeka alanında yeni beceriler kazanmayı ve makinelerin kolayca kopyalayamayacağı yetenekleri geliştirmeyi öneriyor.

Geçtiğimiz günlerde "yapay zekanın babası" olarak bilinen Geoffrey Hinton da aynı önerilerde bulunmuştu 👇🏻

Musk’ın sözleri, OpenAI’ın GPT-5 modelini tanıttığı gün geldi.

Şirket, yeni modelin sağlık başta olmak üzere birçok alanda daha güvenli, daha doğru ve daha bilinçli çıktılar ürettiğini söylüyor. GPT-5’in, sorunları proaktif şekilde tespit edebilen ve kullanıcıya yönlendirme yapan bir düşünce ortağı gibi çalıştığı belirtiliyor. Musk ise bu yarışta sadece yorum yapan biri değil; xAI şirketiyle Grok ve SuperGrok modellerini geliştiriyor.

Her ne kadar bu modeller zaman zaman yanlış bilgi ve tartışmalı içerik ürettiği için eleştirilse de en gelişmiş AI sistemleri arasında yer alıyor. Buna rağmen Musk, kendi işinin bile bir gün bu sistemler tarafından yapılabileceğini dile getirerek teknoloji dünyasında dikkat çeken itirafta bulunmuş oldu.

