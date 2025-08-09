Elon Musk'tan Dikkat Çeken Açıklama: "Yapay Zeka Tüm İşleri Alacak, Benimkini Bile"
Elon Musk, yapay zekaya dair en net açıklamalarından birini yaptı. X’te (eski Twitter) yaptığı yorumda, yapay zekanın doktorlardan kendi işine kadar tüm meslekleri ortadan kaldıracağını söyledi. Açıklama, OpenAI’ın yeni GPT-5 modelini tanıttığı gün geldi. Musk’ın sözleri hem teknoloji dünyasında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
“Yapay zeka doktorlardan bile daha iyi, tüm işler için geçerli”
Musk'ın gönderisine buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻
Musk’ın açıklamaları, yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı dönüşümü yeniden gündeme getirdi.
Musk’ın sözleri, OpenAI’ın GPT-5 modelini tanıttığı gün geldi.
