O Gece Sen de Orada Olmak İster misin? Bilet Ödüllü Altın Kelebek Testi Burada!
O Gece Sen de Orada Olmak İster misin? Bilet Ödüllü Altın Kelebek Testi Burada!
Pantene Altın Kelebek Ödülleri, ülkece keyif aldığımız bir ödül törenine dönüştü. Kim ne giymiş, ne ödül almış, gecede neler yaşanmış hepsini merak ediyoruz. Eğer sıkı bir Pantene Altın Kelebek Ödülleri takipçisiysen bu testte hünerleri göster bakalım!
Testin sonunda ise 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne nasıl katılabileceğini anlatacağız!
O zaman haydi testi çözmeye başla!
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1. Nostaljik bir soruyla başlayalım... İlk Pantene Kelebek Ödülleri ne zaman dağıtılmıştı?
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2. Bir ilkle daha devam edelim. İlk En İyi YouTuber Ödülü'nü kim kazanmıştı?
3. 2023'te reyting savaşlarında rekabet eden bu iki diziden hangisi En İyi Dizi Ödülü'ne sahip olmuştu?
4. Melis Sezen bir dönem dilimizden düşmeyen "Bunun tutuyorum çünkü elimde şu an" cümlesini hangi ödülü kazandıktan sonra söylemişti?
5. İrem Derici geçen sene 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ndeki büyüleyici performansında bu şarkılardan hangilerini söylememişti?
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6. Oyunculuklarıyla kalbimizi çalmayı başaran bu oyunculardan hangisi en genç yaşta En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı?
7. Son olarak 2023'te Yılın Şarkısı seçilerek Pantene Altın Kelebek Ödülü'nün kazananını da soralım!
Şimdi gelelim asıl konumuza; 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için bilet kazanmaya var mısın?
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