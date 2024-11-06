O Gece Sen de Orada Olmak İster misin? Bilet Ödüllü Altın Kelebek Testi Burada!

Verdiğin cevaplardan anladığımız kadarıyla o gece sen de orada olup bu heyecana ortak olmayı hak ediyorsun!

Bunun için yapman gerekenler basit, Pantene fişini buraya yükleyip yarışmaya hak kazan. Ardından yarışmada en hızlı cevapları veren 4 kişiden biri ol ve biletini kap!