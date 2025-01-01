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Barış Arduç Kızı İçin Dinozor Oldu, Hazal Kaya Ritüel Danıştı: 1 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Barış Arduç Kızı İçin Dinozor Oldu, Hazal Kaya Ritüel Danıştı: 1 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
01.01.2025 - 23:40

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hazal Kaya

Hazal Kaya

Gülse Birsel

Gülse Birsel

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Merve Boluğur

Merve Boluğur

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı
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Tuba Büyüküstün

Tuba Büyüküstün

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Yasemin Tatlıses

Yasemin Tatlıses

Gupse Özay

Gupse Özay

Aslı Bekiroğlu

Aslı Bekiroğlu
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Demet Akalın

Demet Akalın

Gamze Erçel

Gamze Erçel

Demet Özdemir

Demet Özdemir

İlayda Alişan

İlayda Alişan

Merve Özbey

Merve Özbey

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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