Barış Arduç Kızı İçin Dinozor Oldu, Hazal Kaya Ritüel Danıştı: 1 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Barış Arduç Kızı İçin Dinozor Oldu, Hazal Kaya Ritüel Danıştı: 1 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hazal Kaya
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Gülse Birsel
Şeyma Subaşı
Merve Boluğur
Nazlı Sabancı
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Tuba Büyüküstün
Çağla Şıkel
Yasemin Tatlıses
Gupse Özay
Aslı Bekiroğlu
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Demet Akalın
Gamze Erçel
Demet Özdemir
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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