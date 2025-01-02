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Siyah Kalp Bugün (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? Siyah Kalp Yeni Bölüm Ne Zaman?

Siyah Kalp Bugün (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? Siyah Kalp Yeni Bölüm Ne Zaman?

Show tv dizi yayın akışı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 19:08

Show TV ekranlarının sezon boyunca seyircinin beğenisini toplayan iddialı yapımı Siyah Kalp, perşembe akşamları yayınlanıyor. Yılbaşı haftasında ise dizinin merakla beklenen 16. bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman? Siyah Kalp bu akşam neden yok? 

İşte, 2 Ocak 2025 Show TV yayın akışı

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Siyah Kalp Bu Akşam (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu?

Siyah Kalp Bu Akşam (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu?

Show TV'nin yayı akışında bu akşam Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü yer almıyor. 2 Ocak 2025'e ait yayın akışına göre, sevilen dizi yerine saat 20.00'de Ay Lav Yu filmi yayınlanacak.

Siyah Kalp Neden Yok?

Siyah Kalp Neden Yok?

Siyah Kalp dizisi, pek çok kanalın sevilen dizisinde olduğu gibi yılbaşı haftası nedeniyle tatile girdi. Bu yüzden başrollerinde Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan gibi birçok yetenekli oyuncunun rol aldığı dizinin yeni bölümü 2 Ocak'ta yayınlanmayacak.

İşte, 2 Ocak Perşembe Show TV Yayın Akışı

İşte, 2 Ocak Perşembe Show TV Yayın Akışı

  • 06:45 Deha - Tekrar

  • 09:45 Siyah Kalp - Tekrar

  • 12:30 Gelin Evi - Yeni Bölüm

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme - Canlı 

  • 18:45 Show Ana Haber - Canlı

  • 20:00 Ay Lav Yu

  • 22:00 Nasipse Olur

  • 00:30 Siyah Kalp - Tekrar

  • 03:00 Ay Lav Yu

  • 04:30 Nasipse Olur

Siyah Kalp Yeni Bölüm (16. Bölüm) Ne Zaman?

Siyah Kalp Yeni Bölüm (16. Bölüm) Ne Zaman?

Cihan'ın Melek'ten bir şans isteyeceği 16. bölüm, 9 Ocak 2025 Perşembe günü Show TV ekranlarında saat 20.00'de seyirci karşısına çıkacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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