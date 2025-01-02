Siyah Kalp Bugün (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? Siyah Kalp Yeni Bölüm Ne Zaman?
Siyah Kalp Bugün (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? Siyah Kalp Yeni Bölüm Ne Zaman?
Show TV ekranlarının sezon boyunca seyircinin beğenisini toplayan iddialı yapımı Siyah Kalp, perşembe akşamları yayınlanıyor. Yılbaşı haftasında ise dizinin merakla beklenen 16. bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman? Siyah Kalp bu akşam neden yok?
İşte, 2 Ocak 2025 Show TV yayın akışı
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Siyah Kalp Bu Akşam (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu?
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Siyah Kalp Neden Yok?
İşte, 2 Ocak Perşembe Show TV Yayın Akışı
Siyah Kalp Yeni Bölüm (16. Bölüm) Ne Zaman?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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