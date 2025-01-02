Siyah Kalp Bugün (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? Siyah Kalp Yeni Bölüm Ne Zaman?

Show TV ekranlarının sezon boyunca seyircinin beğenisini toplayan iddialı yapımı Siyah Kalp, perşembe akşamları yayınlanıyor. Yılbaşı haftasında ise dizinin merakla beklenen 16. bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman? Siyah Kalp bu akşam neden yok?

İşte, 2 Ocak 2025 Show TV yayın akışı