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Hudutsuz Sevda Bugün (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm Ne Zaman?

Hudutsuz Sevda Bugün (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm Ne Zaman?

yayın akışı Hudutsuz Sevda Now TV
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 18:57

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, perşembe akşamları seyirciyi ekrana kilitliyor. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın başrollerinde yer aldığı Medyapım imzalı Hudutsuz Sevda dizisinin 2 Ocak Perşembe akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak edildi.  Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda neden yok? 

İşte, 2 Ocak 2025 NOW TV yayın akışı

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Hudutsuz Sevda Bu Akşam (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu?

Hudutsuz Sevda Bu Akşam (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu?

NOW TV ekranlarının güçlü oyuncu kadrosu ve özgün senaryosu ile dikkat çeken dizisi Hudutsuz Sevda'nın 48. bölümü, 2 Ocak Perşembe günü yayın akışında yer almıyor. Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.

Hudutsuz Sevda Neden Yok?

Hudutsuz Sevda Neden Yok?

Birçok kanalda olduğu gibi NOW ekranları da yılbaşı haftası nedeniyle dizi yayınlarına ara verdi. NOW TV yayın akışına göre, bu gece dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 47. bölümü yeniden seyirci karşısında olacak.

İşte, 2 Ocak Perşembe Günü NOW TV Yayın Akışı

İşte, 2 Ocak Perşembe Günü NOW TV Yayın Akışı

  • 07.30 İlk Bakış - Canlı

  • 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat - Canlı

  • 10.45 Kızıl Goncalar

  • 13.30 En Hamarat Benim - Yeni Bölüm

  • 16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce - Yeni Bölüm

  • 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - Canlı

  • 20.00 Hudutsuz Sevda - ALT YAZILI

  • 23.15 Yabani - ALT YAZILI

  • 02.00 Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel

  • 02.45 Ruhun Duymaz - ALT YAZILI

  • 04.30 Bay Yanlış - ALT YAZILI

  • 05.30Şahane HayatımALT YAZILI

Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm (48. Bölüm) Ne Zaman?

Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm (48. Bölüm) Ne Zaman?

Seyircinin beğenisini toplayan senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Murat Öztürk’ün oturduğu Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü, 9 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de seyirci karşısında olacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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