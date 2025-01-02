Hudutsuz Sevda Bugün (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm Ne Zaman?
Hudutsuz Sevda Bugün (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm Ne Zaman?
NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, perşembe akşamları seyirciyi ekrana kilitliyor. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın başrollerinde yer aldığı Medyapım imzalı Hudutsuz Sevda dizisinin 2 Ocak Perşembe akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak edildi. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda neden yok?
İşte, 2 Ocak 2025 NOW TV yayın akışı
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Hudutsuz Sevda Bu Akşam (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu?
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Hudutsuz Sevda Neden Yok?
İşte, 2 Ocak Perşembe Günü NOW TV Yayın Akışı
Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm (48. Bölüm) Ne Zaman?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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