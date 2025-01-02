Hudutsuz Sevda Bugün (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm Ne Zaman?

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, perşembe akşamları seyirciyi ekrana kilitliyor. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın başrollerinde yer aldığı Medyapım imzalı Hudutsuz Sevda dizisinin 2 Ocak Perşembe akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak edildi. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda neden yok?

İşte, 2 Ocak 2025 NOW TV yayın akışı