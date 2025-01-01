1 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
1 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Aylardır boşanmak ile boşanmamak arasında giden, son birkaç haftadır da nafaka ile velayet kriziyle gündeme gelen Icardi ve Wanda Nara'nın kararsızlıkları ve kaoslarıyla dolu 2024'ü geride bıraktık. Yıl bitmeden Icardi'yi aldattığı L-Gante'yi silen Wanda Nara, Icardi'yle fotoğraflarını da arşivden çıkarmaya karar vermişti hatırlarsanız. 2024'ün son gecesinde Wanda Nara'dan cringe komasına sokan şok bir hamle geldi... Kızlarından uzak ilk yılbaşında bir gönderi paylaşan Wanda hem sitem etti hem de ilk defa biraz daha ılımlı davrandı tüm yaşanan sürece. Arşivden fotoğrafların çıkmasından Icardi turlarının başlayacağı belliydi ama bu kadar hızlı olmasını beklemiyorduk. 2025'in ilk geri takibi de ondan geldi... Buyurun, neler olmuş beraber bakalım!
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Daha birkaç ay önce yeni bir aşka yelken açtıklarını öğrendiğimiz Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç, haber magazine sızdığı andan itibaren bir türlü ısınılamayan çiftlerin arasına girmişti. Sebebi bilinmez fakat sosyal medya kullanıcıları bu aşka bir türlü sıcak bakamadı. Verdikleri her röportajda, ne zaman beraber görüntülenseler gülücüğü eksik olmayan, neşeli ve mutlu çiftimiz dillere düştüyse de 2025'e büyük bir umut ve mutlulukla beraber girdi. Üstelik major bir adım da atmaya karar verdiler. Beraber birçok pozlarını ilk kez Instagram hesaplarında gönderi olarak paylaştılar. Aşkı da resmileştirdiler! Peki bu sene onların yılı olur mu? Onu bekleyip göreceğiz!
Geçtiğimiz aylarda salonundan pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in ev dekorasyonu için yaptığı seçimler sosyal medya kullanıcılarının diline fena düşmüş, evde Mimar Selim etkisi olduğu kanaatine varılmıştı. Yeni yıla ailece evde giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yine ve yeniden evlerindeki ikonik detayla gündeme oturmayı başardı! Oğulları Karan ve Kerem'in bir pozunu paylaşan Fahriye Evcen'in duvarında asılı çerçeveli portreler gözden kaçmadı. İşin kötüsü, evi Mimar Selim'in tasarladığına yürekten inanmamız için elden gelen de yapılmış oldu! 😂 Buyrun, beraber görelim.
İrem Derici pek çok şarkıcı gibi 2025 yılını sahnede dinleyicileriyle birlikte karşılayan isimlerden biri oldu. Kendine has kombinleriyle yine adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı gecenin anlamına özel kırmızılara büründü. Deri ve dekolteli elbise kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu. Derici, 'Nur Magazin' sayfasının "Yanığın 50 tonu" yorumunu da görmezden gelemedi.
2025'in ilk aşk bombası bizzat Bülent Şakrak tarafından patlatıldı! Ceyda Düvenci'yle boşanarak hepimizi küçük bir şoka sokan Bülent Şakrak, Esra Akpınar'la yeni bir aşka yelken açmış, çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Birkaç ay öne Esra Akpınar'la da yolun sonuna gelen Bülent Şakrak, bir süredir bekar takılıyordu. 2025'e girdiğimiz ilk dakikalarda bekar olmadığı anlaşıldı. Instagram hesabından ilan-ı aşk eden Şakrak'ın yeni oyuncu sevgilisi çok konuşuldu!
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Yeni yılı sahnede karşılayan isimlerden biri olan İbrahim Tatlıses ve Serdar Ortaç, İstanbul’da ortak bir konser verdi. Dinleyicilerini güzel anlar yaşatmak isteyen ikili arasındaki bir konuşma dikkatlerden kaçacak gibi değildi. Samimi bir ortam kuran İbrahim Tatlıses’in Serdar Ortaç’a "Kumarbaz" diyerek laf etmesi birileri tarafından espri denilip gülünse de biri tarafından patavatsızlık olarak algılandı.
O Ses Türkiye'de Narin ve Narinlerimize adadığı Sıfır Tolerans şarkısıyla tepki çeken Hadise'ye Demet Akalın'dan çirkin bir tepki gelmişti. Ebru Gündeş meselesinden net bir şekilde Ebru'nun tarafında olan ve bunu da her fırsatta dile getiren Demet Akalın, Hadise'nin sosyal medyada tepki çeken Sıfır Tolerans performansı ve konuşmasına "Kusacağım" yorumunda bulundu. Akalın'ın "Kusacağım" yorumunu gören İrem Derici sinirlerine hakim olamadı. Hadise'yi koruyup Demet Akalın'a sert çıkıştı fakat yorumu sonradan silmeye karar verdi. Pop dünyası karışmışken magazin durmadı tabii, İrem'in çıkışı gözlerden kaçmadı... Buyurun, ne yaşanmış beraber görelim!
2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren ve senelerdir oldukça da mutlu gözüken Bengü, iki çocuğuyla oldukça huzurlu ve sakin bir hayat sürüyordu. Geçen sene başlayan boşanma dedikoduları Bengü tarafından yalanlansa da ortada bir tuhaflık olduğu belliydi. Nitekim çiftimiz, 6 yıllık evliliklerini 30 Ekim'de tek celsede bitirdi. Boşanmanın ardından konserlerine tam gaz devam eden Bengü, geçtiğimiz saatlerde yeni yıla dair bir video paylaştı. Seneyi yanlış yazan Bengü'nün bilerek mi o notu düşüp düşmediği merak konusu oldu. Hoş, Bengü de videosunu hesabından kaldırınca soru işaretleri daha çok büyüdü! Buyurun, neler olmuş beraber bakalım!
2025'e girerken izleyicileri ekranlara kilitleyen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde epey dolu dolu geçti. Ancak bazı olaylar yüzünden de ortalık fena karıştı. Bunun başında Hadise'nin Narin ve Narin gibi acı kaderler yaşayan kızlarımızı anmak için "Sıfır Tolerans" şarkısını söylemesi yer aldı. Kimilerinin normal karşıladığı bu seçim büyük bir kesim tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı. Ünlüler dünyasından da tepkilerin gelmeye başladığı konuyla ilgili son paylaşım yapanlardan biri de Sergen Deveci oldu. Hadise'ye çok öfkelenen Deveci sinirden deliye döndü!
Şener Şen Yeşilçam'ın usta oyuncuları dendiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biridir! Rol aldığı her yapımı birkaç adım öne taşımayı başaran efsane oyuncu bugün bambaşka bir konuyla dikkatleri üzerine çekti. Bir etkinliğe katılan Şener Şen ceketini taşımak isteyenleri kibar bir şekilde reddetti. Usta oyuncunun ceketini koltuğunun arkasına bizzat kendisinin asması yine büyük takdir topladı.
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Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde Narin ve tıpkı onun gibi acı kaderi yaşayan minik kızlara Sıfır Tolerans şarkısını adadığı için tepkilerin odağı haline geldi. Ünlü isimlerin de eleştirdiği Hadise'yi hedef tahtası haline getiren asıl isimse Ebru Gündeş meselesinden tarafını çok net şekilde belli eden Demet Akalın oldu. Hadise'nin Sıfır Tolerans seçimine ve konuşmasına "Kusacağım" diye çıkıştı. Akalın'ın tepkisini gören İrem Derici ise yine açtı ağzını yumdu gözünü. Demet Akalın, kendisine sert yapan Derici'yi de gözüne kestirdi anlaşılan. Bir X kullancısının İrem Derici'yi eleştirmesine denk gelen Akalın yine fena gaza geldi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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