Temel Reis ve Tenten'in Kamu Malı Statüsüne Geçmesi Ne Anlama Geliyor? Tüm Detaylarıyla Anlattık!
Temel Reis ve Tenten'in Kamu Malı Statüsüne Geçmesi Ne Anlama Geliyor? Tüm Detaylarıyla Anlattık!
Çizgi roman dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Temel Reis ve Tenten, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kamu malı statüsüne geçti. Peki, bu ne anlama geliyor? Artık Temel Reis ve Tenten ile ilgili her şeyi istediğimiz gibi kullanabilecek miyiz? Eğer siz de bu sorunun cevabını merak ediyorsanız doğru adrese geldiniz. Dilerseniz, girizgâhı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim!
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Öncelikle ''Kamu malı ne demek?'' sorusuna yanıt verelim. Kamu malı (public domain) statüsü, bir fikrî mülkiyetin belirli bir süre sonunda herkesin kullanımına açık hâle gelmesi anlamına geliyor.
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Çizgi roman dünyasının ikonik kahramanları Temel Reis ve Tenten'in de telif hakları sona erdiği için resmen kamu malı haline geldiler.
Yani, artık belirli koşullara dikkat ettiğiniz takdirde, Temel Reis ve Tenten'i kullanmak için herhangi bir izin almanıza veya telif ücreti ödemenize gerek kalmayacak.
Ancak hala bazı kısıtlamaların olduğunu unutmamanızda fayda var. Zira kamu malı statüsü, her iki karakterin de yalnızca ilk versiyonlarını kapsıyor. Bu sebeple kafanızın estiği şekilde bu iki karakteri kullanmadan önce bazı detaylara dikkat etmeniz gerekiyor.
Örneğin Temel Reis, Amerikalı Karikatürist Elzie Crisler Segar'ın çizimiyle ilk kez 1929 yılında ''Thimble Theatre'' adlı çizgi romanda okurlarla buluşmuştu. Ancak Temel Reis'in ıspanak yiyerek güç kazanan versiyonu ilk kez 1932 yılında karşımıza çıkmıştı.
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Yani Temel Reis'in orijinal versiyonunda ıspanak yoktu. Sadece ilk versiyonu kamu malı haline geldiği için şu anda Temel Reis'i telifsiz kullanma hakkınız olsa da ıspanağı kullanamıyorsunuz.
Aynı şekilde Temel Reis'in 1933 yılından itibaren başlayan animasyon filmleri de telif haklarına tabi olmaya devam edecek. Bunları da telifsiz bir şekilde kullanamayacaksınız.
İşte, tam olarak bu yüzden neyin telif hakları kapsamına girdiğini iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Zaten bu içeriğimizi hazırlama sebebimiz de buydu. Etrafta ciddi bir bilgi kirliliği var. Biz de detayları anlatarak kafa karışıklığını gidermek istedik.
Konumuza tekrar dönecek olursak, Temel Reis'in ardından şimdi biraz da Tenten'e değinelim... Ünlü Belçikalı Çizer Hergé'nin 1929 yılında yarattığı Tenten'in ilk versiyonu da kamu malı haline geldi.
Tenten'in ilk karşımıza çıkan hali olarak tanımlayabileceğimiz ilk versiyonu ile birlikte ''Tenten'in Maceraları'' eserinden hatırladığımız yavru köpek Snowy de ABD'de kamu malı statüsüne geçti. Bir dakika, peki ya Avrupa'da yaşayanlar? İşte, orada işler değişiyor.
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Avrupa'da yaşayan insanların telifsiz bir şekilde Tenten'i kullanabilmesi için biraz daha beklemesi gerekecek. Zira Tenten'in yaratıcısı Hergé 1983 yılında hayatını kaybetti. Duke Üniversitesi'nin aktardığı bilgiye göre, Avrupa'da bir eserin telif hakkı, eser sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 70 yıl boyunca korunuyor.
Yani Avrupa Birliği'ne dahil ülkelerde yaşayan insanlar için Tenten'in tamamen telifsiz kullanılabilir hale gelmesi 2054 yılını bulacak.
Temel Reis ve Tenten'in kamu malı haline gelmesi hayranlarda da şimdiden heyecan yarattı. Çünkü bu karakterleri artık birçok projede görebiliriz.
Tıpkı Mickey Mouse'un orijinal versiyonunun kamu malı statüsüne geçtikten sonra farklı temalarda yeniden hayat bulması gibi, Temel Reis ve Tenten'in de daha farklı projelerde yer alması bekleniyor.
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