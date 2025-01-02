Temel Reis ve Tenten'in Kamu Malı Statüsüne Geçmesi Ne Anlama Geliyor? Tüm Detaylarıyla Anlattık!

Çizgi roman dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Temel Reis ve Tenten, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kamu malı statüsüne geçti. Peki, bu ne anlama geliyor? Artık Temel Reis ve Tenten ile ilgili her şeyi istediğimiz gibi kullanabilecek miyiz? Eğer siz de bu sorunun cevabını merak ediyorsanız doğru adrese geldiniz. Dilerseniz, girizgâhı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim!