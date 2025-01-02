Fast Food Zincirlerinin Logoları Neden Genellikle Kırmızı ve Sarı Renklerde?

Fast food restoranlarının logolarında kırmızı ve sarı renklerin baskın olduğunu fark etmişsinizdir. Bu renklerin seçimi kesinlikle rastgele değil. Aslında bu tercih, insan psikolojisine dayanan stratejik bir kararın ürünü. Kırmızı ve sarı, beynimizde belirli duyguları ve tepkileri tetikliyor. Peki, bu renkler bizi nasıl etkiliyor ve neden bu kadar yaygın kullanılıyor?