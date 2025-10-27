onedio
"O Engelli Ona Gerek Yok" Denilen Çocuğu Hediyesiz Bırakmayan Ankara Abisi Çocuğun Mutluluğunu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
27.10.2025 - 16:28

Ankara Abisi'ni mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi ülkemizin dört bir yanından ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Kendisine gelen yardım taleplerine elinden geldiğinde yetişmeye çalışan Ankara Abisi görmediğimiz, duymadığımız acı hikayeleri gün yüzüne çıkararak büyük bir farkındalık da sağlıyor. Elbette birbirinden acı olaylar da yaşanıyor.

Ankara Abisi yardım için gittiği bir köyde çocuklara hediye dağıtırken, engelli bir çocuk için 'Ona gerek yok' dendiğini söyledi. Fakat Ankara Abisi, hediyesiz bırakmadığı çocuğun yaşadığı mutluluğu paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DQSZoAEjOcT/
Buradan izleyebilirsiniz;

"Kafamdan aşağı kaynar sular döküldü"

Ankara Abisi Yasin Oyanık, Mehmet Ali isimli çocuğu bir kenarda arkadaşlarını seyrederken gördüğünü, onun hediyelerinin nerede olduğunu sorunca 'Abi o engelli' dediklerini söyledi. 'Ne özürlü ne de engelli kelimesini kabul etmiyorum, onlar bizim özel çocuklarımız' diyen Oyanık, arkadaşlarını çarşıya gönderip Mehmet Ali’ye uygun bir mont ve bot aldırmış. Bu videoyu ağlayarak düzenlediğini söyleyen Ankara Abisi 'Hediyesini aldıktan sonraki mutluluğu görülmeye değerdi.' dedi.

