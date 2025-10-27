"O Engelli Ona Gerek Yok" Denilen Çocuğu Hediyesiz Bırakmayan Ankara Abisi Çocuğun Mutluluğunu Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DQSZoAEjOcT/
Ankara Abisi'ni mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi ülkemizin dört bir yanından ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Kendisine gelen yardım taleplerine elinden geldiğinde yetişmeye çalışan Ankara Abisi görmediğimiz, duymadığımız acı hikayeleri gün yüzüne çıkararak büyük bir farkındalık da sağlıyor. Elbette birbirinden acı olaylar da yaşanıyor.
Ankara Abisi yardım için gittiği bir köyde çocuklara hediye dağıtırken, engelli bir çocuk için 'Ona gerek yok' dendiğini söyledi. Fakat Ankara Abisi, hediyesiz bırakmadığı çocuğun yaşadığı mutluluğu paylaştı.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Kafamdan aşağı kaynar sular döküldü"
