National Geographic Açıkladı! Dünyanın 'En İyi 25' Rotası Listesine Türkiye’den Sadece 'Karadeniz' Girdi

National Geographic, her yıl merakla beklenen 'mutlaka görülmesi gereken destinasyonlar' listesini yayımladı. Listede Türkiye’den sadece bir bölge yer alırken o bölge Karadeniz kıyısı oldu.

National Geographic'in seçkisinde Karadeniz için 'Dünyada hem aynı gün içinde dalgalar üzerinde sörf yapabileceğiniz hem de toz karın üzerinde kayak kayabileceğiniz ender yerlerden biri olan Türkiye’nin Karadeniz kıyısı, kalabalık Ege ve Akdeniz sahillerine karşı doğal güzellikleriyle ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan bir alternatiftir.

Yazıda Samsun ve Bartın gibi şehirlerin mavi koyları, Trabzon’un mimari hazineleri, Rize’nin çay teraslarına atıf yapılmış. Karadeniz mutafının taze deniz ürünleriyle öne çıktığı, kuymak ve Akçaabat köftesinin bölgenin vazgeçilmezleri olduğu belirtilmiş. Sümela Manastırı, Çambaşı, Ayder Yaylası, Kaçkar Dağları Millî Parkı gibi destinasyonlar anlatılıyor.