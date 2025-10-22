onedio
National Geographic Açıkladı! Dünyanın 'En İyi 25' Rotası Listesine Türkiye’den Sadece 'Karadeniz' Girdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.10.2025 - 12:04

137 yıllık köklü geçmişe sahip National Geographic, her yıl merakla beklenen 'mutlaka görülmesi gereken destinasyonlar' seçkisini yayımladı. Yayın kuruluşu, bu yılki listeyi 'Efsanevi Alpler'den, Akdeniz'e rakip olabilecek denli büyüleyici, az keşfedilmiş alternatif rotalara kadar' uzanan geniş bir yelpazeden oluşturduğunu belirtiyor.

Derginin deneyimli editörleri, fotoğrafçıları ve gezginlerinin titizlikle seçtiği 25 küresel duraktan oluşan bu özel 'en iyiler' listesine, Türkiye'den de bir destinasyon girmeyi başardı.

Dünyanın en iyi 25 rotasında Türkiye’den sadece Karadeniz kıyısı yer aldı.

National Geographic, her yıl merakla beklenen 'mutlaka görülmesi gereken destinasyonlar' listesini yayımladı. Listede Türkiye’den sadece bir bölge yer alırken o bölge Karadeniz kıyısı oldu.

National Geographic'in seçkisinde Karadeniz için 'Dünyada hem aynı gün içinde dalgalar üzerinde sörf yapabileceğiniz hem de toz karın üzerinde kayak kayabileceğiniz ender yerlerden biri olan Türkiye’nin Karadeniz kıyısı, kalabalık Ege ve Akdeniz sahillerine karşı doğal güzellikleriyle ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan bir alternatiftir.

Yazıda Samsun ve Bartın gibi şehirlerin mavi koyları, Trabzon’un mimari hazineleri, Rize’nin çay teraslarına atıf yapılmış. Karadeniz mutafının taze deniz ürünleriyle öne çıktığı, kuymak ve Akçaabat köftesinin bölgenin vazgeçilmezleri olduğu belirtilmiş. Sümela Manastırı, Çambaşı, Ayder Yaylası, Kaçkar Dağları Millî Parkı gibi destinasyonlar anlatılıyor.

İşte diğer görülmesi gereken destinasyonlar:

Dolomitler / İtalya

Quebec / Kanada

Pekin / Çin

Dominika

Rabat / Fas

Hull, Yorkshire, İngiltere

Kuzey Dakota Badlands / ABD

Manila / Filipinler

Akagera Milli Parkı, Ruanda, Doğu Afrika

Hive / Özbekistan

Yamagata / Japonya

Route 66: Oklahoma / ABD

Uluru-Kata Tjuta Avustralya Milli Parkı

Rio de Janeiro, Brezilya

Oulu, Finlandiya

Güney Kore

Guimarães, Portekiz

Bask Bölgesi, İspanya

Maui, Hawaii, ABD

Pittsburgh, Pensilvanya, ABD

Costa Chica, Meksika

Fiji

Medellín, Kolombiya

