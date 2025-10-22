National Geographic Açıkladı! Dünyanın 'En İyi 25' Rotası Listesine Türkiye’den Sadece 'Karadeniz' Girdi
137 yıllık köklü geçmişe sahip National Geographic, her yıl merakla beklenen 'mutlaka görülmesi gereken destinasyonlar' seçkisini yayımladı. Yayın kuruluşu, bu yılki listeyi 'Efsanevi Alpler'den, Akdeniz'e rakip olabilecek denli büyüleyici, az keşfedilmiş alternatif rotalara kadar' uzanan geniş bir yelpazeden oluşturduğunu belirtiyor.
Derginin deneyimli editörleri, fotoğrafçıları ve gezginlerinin titizlikle seçtiği 25 küresel duraktan oluşan bu özel 'en iyiler' listesine, Türkiye'den de bir destinasyon girmeyi başardı.
Dünyanın en iyi 25 rotasında Türkiye’den sadece Karadeniz kıyısı yer aldı.
İşte diğer görülmesi gereken destinasyonlar:
