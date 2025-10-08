onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mutlu Günü Kabusa Döndü: Gözaltına Alındığı İddia Edilen İrem Derici'nin Bugün Sözleneceği Öğrenildi!

Mutlu Günü Kabusa Döndü: Gözaltına Alındığı İddia Edilen İrem Derici'nin Bugün Sözleneceği Öğrenildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.10.2025 - 09:44

8 Ekim Çarşamba günü ünlü isimlere yönelik gözaltı haberleri art arda geldi. İrem Derici, Birce Akalay, Mert Ramazan Demir, Hadise, Simge Sağın'ın da aralarında bulunduğu 19 isim hakkında gözaltına alındıklarına dair iddialar ortaya atıldı. İrem Derici ve beraberindeki bazı isimlerin gözaltına alınmadığı, sağlık merkezine götürülerek kan örneği alınacağı açıklandı.

Yakın zaman önce evlilik teklifi alan İrem Derici'nin bugün DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile ilk adımı atarak sözleneceği öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bu sabah gözaltına alındı iddialarıyla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bu sabah gözaltına alındı iddialarıyla gündeme geldi.

Uyuşturucu madde kullanımına özendirmek iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edilen İrem Derici'nin sağlık merkezine götürülerek kan örneği alınacağı açıklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan'ın da bulunduğu ünlüler evlerinden alındı. İfadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ancak İrem Derici'yle ilgili başka bir durum daha ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda DJ sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi alan İrem Derici'nin bugün sözleneceği öğrenildi!

Geçtiğimiz aylarda DJ sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi alan İrem Derici'nin bugün sözleneceği öğrenildi!

Geçen ağustos ayında yakın dostları Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününde sahneye çıkan İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi almıştı. Çiftin bugün sözleneceği öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın