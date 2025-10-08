Mutlu Günü Kabusa Döndü: Gözaltına Alındığı İddia Edilen İrem Derici'nin Bugün Sözleneceği Öğrenildi!
8 Ekim Çarşamba günü ünlü isimlere yönelik gözaltı haberleri art arda geldi. İrem Derici, Birce Akalay, Mert Ramazan Demir, Hadise, Simge Sağın'ın da aralarında bulunduğu 19 isim hakkında gözaltına alındıklarına dair iddialar ortaya atıldı. İrem Derici ve beraberindeki bazı isimlerin gözaltına alınmadığı, sağlık merkezine götürülerek kan örneği alınacağı açıklandı.
Yakın zaman önce evlilik teklifi alan İrem Derici'nin bugün DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile ilk adımı atarak sözleneceği öğrenildi.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, bu sabah gözaltına alındı iddialarıyla gündeme geldi.
Geçtiğimiz aylarda DJ sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi alan İrem Derici'nin bugün sözleneceği öğrenildi!
