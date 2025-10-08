onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şarkıcı İrem Derici Gözaltına Alındı

Şarkıcı İrem Derici Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.10.2025 - 07:41

Ünlü şarkıcı İrem Derici, ‘Uyuşturucu madde kullanımına özendirmek’ iddiasıyla gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İrem Derici Neden Gözaltına Alındı?

İrem Derici Neden Gözaltına Alındı?

Şarkıcı İrem Derici Şişli'deki evinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında şarkıcı İrem Derici'nin  ‘Uyuşturucu madde kullanımına özendirmek’ iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
7
5
3
3
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın