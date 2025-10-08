onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İsrail, Özgürlük Filosu'na Saldırdı: Saldırı Anları Kamerada

İsrail, Özgürlük Filosu'na Saldırdı: Saldırı Anları Kamerada

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.10.2025 - 07:50

İçerik Devam Ediyor

Aktivistler, İsrail ablukası altındaki Gazze’ye insani yardım götürmek için mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde Küresel Sumud Filosu’na saldıran İsrail, bu kez Özgürlük Filosu’na saldırı gerçekleştirdi. Gazze’de yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı. İsrail’in filoya müdahale ettiğini anlar kameralara yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsrail'in müdahale anları:

👇🏻

İsrail, Özgürlük Filosu'na saldırdı.

İsrail, Özgürlük Filosu'na saldırdı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi.

Filonun yaptığı canlı yayınlarda İsrail ordusunun 'durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği' anonsları duyuldu.

Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görüldü.

Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı.

Özgürlük Filosu canlı takip.

Özgürlük Filosu canlı takip.

Özgürlük Filosu'nun canlı yayını için tıklayınız.

(Canlı yayın İsrail müdahalesi nedeniyle durduruldu. Filo, YouTube kanalından yayınını sürdürecek.)

Özgürlük Filosu'nun canlı takibi için tıklayınız.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
keditopu

😡😡😡