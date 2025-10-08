İsrail, Özgürlük Filosu'na Saldırdı: Saldırı Anları Kamerada

Aktivistler, İsrail ablukası altındaki Gazze’ye insani yardım götürmek için mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde Küresel Sumud Filosu’na saldıran İsrail, bu kez Özgürlük Filosu’na saldırı gerçekleştirdi. Gazze’de yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı. İsrail’in filoya müdahale ettiğini anlar kameralara yansıdı.
İsrail'in müdahale anları:
İsrail, Özgürlük Filosu'na saldırdı.
Özgürlük Filosu canlı takip.
