İsrail’de Alıkonulan Sumud Filosu’ndaki Türk Sena Polat Yaşadıklarını Anlattı
İsrail’in yasa dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’ndaki Türk ve diğer ülke vatandaşları, İstanbul Havalimanı’na getirildi. Türkiye’ye getirilen isimler arasında eski AKP İstanbul Milletvekili İffet Polat’ın kızı Sena Polat da bulunuyor. İsrail tarafından alıkonulan Polat, yaşadıklarını anlatarak “Bizim yaşadıklarımız, Filistinli tutsakların yaşadıkları yanında hiçbir şey” dedi.
Sena Polat'ın anlattıklarını buradan izleyebilirsiniz:
