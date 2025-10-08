onedio
İsrail’de Alıkonulan Sumud Filosu’ndaki Türk Sena Polat Yaşadıklarını Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.10.2025 - 07:27

İsrail’in yasa dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’ndaki Türk ve diğer ülke vatandaşları, İstanbul Havalimanı’na getirildi. Türkiye’ye getirilen isimler arasında eski AKP İstanbul Milletvekili İffet Polat’ın kızı Sena Polat da bulunuyor. İsrail tarafından alıkonulan Polat, yaşadıklarını anlatarak “Bizim yaşadıklarımız, Filistinli tutsakların yaşadıkları yanında hiçbir şey” dedi.

Sena Polat'ın anlattıklarını buradan izleyebilirsiniz:

İsrail’de alıkonulan Sumud Filosu’ndaki Sena Polat yaşadıklarını anlattı.

Polat'ın anlattıkları şöyle:

'İlk gün oraya gittiğimizde, (İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı) Itamar Ben-Gvir de oradaydı. Bunlar Hamas, terörist, bunları teröristlerden daha ağır şartlarda yargılayacağız gibi bir konuşması oldu. 

 O kadar korkaktı ki etrafında güvenlik güçleri vardı. O her konuştuğunda “Free Palestine” diye bağrıldığında güvenlik güçlerinin arkasına saklanıyordu.

İşgal edilmiş topraklarda olduklarını biliyorlar ve o toprakların onlara ait olmadıklarını biliyorlar ve bu korkuyla yaşıyorlar. Bu korkuyla da yaşamalılar

Bizim yaşadığımız hiçbir şey değil. 44 ülkeden insan ve dünyanın gözü buradaydı, buna rağmen bunlar herhangi bir insani bir şarta, hapis şartına uymadan orada bizi tuttu.

Dışarı çıkmamız yasaktı, 2 gün su vermediler. İlaçlarımıza ulaşamadık. Her bir saatte bir bizi uyandırıyorlardı. Sadece rahatsız etmek için.

Kötülüğün ötesinde sapık bir zihniyet var, bundan zevk alıyorlar.'

