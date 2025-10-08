İsrail’de Alıkonulan Sumud Filosu’ndaki Türk Sena Polat Yaşadıklarını Anlattı

Polat'ın anlattıkları şöyle:

'İlk gün oraya gittiğimizde, (İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı) Itamar Ben-Gvir de oradaydı. Bunlar Hamas, terörist, bunları teröristlerden daha ağır şartlarda yargılayacağız gibi bir konuşması oldu.

O kadar korkaktı ki etrafında güvenlik güçleri vardı. O her konuştuğunda “Free Palestine” diye bağrıldığında güvenlik güçlerinin arkasına saklanıyordu.

İşgal edilmiş topraklarda olduklarını biliyorlar ve o toprakların onlara ait olmadıklarını biliyorlar ve bu korkuyla yaşıyorlar. Bu korkuyla da yaşamalılar

Bizim yaşadığımız hiçbir şey değil. 44 ülkeden insan ve dünyanın gözü buradaydı, buna rağmen bunlar herhangi bir insani bir şarta, hapis şartına uymadan orada bizi tuttu.

Dışarı çıkmamız yasaktı, 2 gün su vermediler. İlaçlarımıza ulaşamadık. Her bir saatte bir bizi uyandırıyorlardı. Sadece rahatsız etmek için.

Kötülüğün ötesinde sapık bir zihniyet var, bundan zevk alıyorlar.'