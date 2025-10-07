Sumud Filosu Aktivisti 15 Türk Vatandaşı Daha Türkiye’ye Döndü: “Gvir Fare Gibi Kenara Çekildi”
Küresel Sumud Filosu’nda yer alan ve İsrail’in hukuksuz olarak alıkoyduğu 15 Türk vatandaşı da Türkiye’ye döndü. Filoda yer alan Sümeyye Sena Polat yaptığı açıklamada İsrail’e tepki göstererek, “Itamar Ben-Gvir, “Özgür Filistin” sloganı atılınca fare gibi kenara çekildi. Onlar Gazzelilerden korkuyor. Bu korku ile ömür boyu yaşayacaklar” ifadelerini kullandı.
Soykırımcı İsrail, milyonlarca insanın açlığa mahkum edildiği Gazze’ye insani yardım götürmek isteyen Küresel Sumud Filosu’na müdahale ederek aktivistleri gözaltına almıştı.
Eski AKP Milletvekili İffet Polat’ın kızı Sümeyye Sena Polat da yurda dönen aktivistler arasındaydı. 👇
