onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sumud Filosu Aktivisti 15 Türk Vatandaşı Daha Türkiye’ye Döndü: “Gvir Fare Gibi Kenara Çekildi”

Sumud Filosu Aktivisti 15 Türk Vatandaşı Daha Türkiye’ye Döndü: “Gvir Fare Gibi Kenara Çekildi”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.10.2025 - 20:02

Küresel Sumud Filosu’nda yer alan ve İsrail’in hukuksuz olarak alıkoyduğu 15 Türk vatandaşı da Türkiye’ye döndü. Filoda yer alan Sümeyye Sena Polat yaptığı açıklamada İsrail’e tepki göstererek, “Itamar Ben-Gvir, “Özgür Filistin” sloganı atılınca fare gibi kenara çekildi. Onlar Gazzelilerden korkuyor. Bu korku ile ömür boyu yaşayacaklar” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Soykırımcı İsrail, milyonlarca insanın açlığa mahkum edildiği Gazze’ye insani yardım götürmek isteyen Küresel Sumud Filosu’na müdahale ederek aktivistleri gözaltına almıştı.

Soykırımcı İsrail, milyonlarca insanın açlığa mahkum edildiği Gazze’ye insani yardım götürmek isteyen Küresel Sumud Filosu’na müdahale ederek aktivistleri gözaltına almıştı.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk vatandaşı aktivisti getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na 16.35'te hareket eden THY uçağı, saat 18.50'de havalimanına ulaştı. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Eski AKP Milletvekili İffet Polat’ın kızı Sümeyye Sena Polat da yurda dönen aktivistler arasındaydı. 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
13
5
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın