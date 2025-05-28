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Berrak Tüzünataç Kimdir? Berrak Tüzünataç Nereli, Kaç Yaşında? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Berrak Tüzünataç Kimdir? Berrak Tüzünataç Nereli, Kaç Yaşında? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.05.2025 - 23:21

Berrak Tüzünataç hem kariyeriyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Magazin dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Tüzünataç'ın hayatı merak konusu oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Tüzünataç, rol aldığı Elveda Rumeli'de canlandırdığı 'Vahide' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Peki Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç nereli, kaç yaşında, hangi yapımlarda rol aldı? İşte Berrak Tüzünataç hakkında merak edilenler...

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Berrak Tüzünataç Kimdir?

Berrak Tüzünataç Kimdir?

Berrak Tüzünataç, Türk televizyon ve sinemasının dikkat çeken oyuncularından biridir. Kariyerine sunuculuk ve modellikle başlayan Tüzünataç, kısa sürede oyunculuk dünyasında da kendine sağlam bir yer edindi. 

'Elveda Rumeli' ve 'Ezel' gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu, beyazperdede de önemli projelere imza attı. Yalnızca ekran önüyle değil, senaryo katkılarıyla da sektöre renk katan Tüzünataç, çok yönlü yeteneğiyle Türkiye'nin sevilen oyuncuları arasında yer alıyor.

Berrak Tüzünataç Kaç Yaşında?

Berrak Tüzünataç Kaç Yaşında?

Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 doğumlu olup şu anda 40 yaşındadır. 1.74 metre boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır, Akrep burcudur.

Berrak Tüzünataç Aslen Nereli?

Berrak Tüzünataç Aslen Nereli?

Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 tarihinde Yalova'da doğmuştur. Babası Sefa Tüzünataç, Yalova'da müteahhitlik yapmış, dedesi ise 1942-1950 yılları arasında Yalova Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Naz adında bir kız kardeşi olan Tüzünataç, 1999 Gölcük Depremi sonrasında ailesinin yaşadığı zorluklar nedeniyle annesiyle birlikte İstanbul Caddebostan'a taşınmıştır. 

Eğitimine Özel Yalova Öncü Koleji'nde başlayan Tüzünataç, liseyi Koç Özel Lisesi'nde tamamlamış, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında CNN Türk'te staj yaparken medya dünyasıyla tanışmış, bu deneyim onun kariyer yönünü belirlemesinde etkili olmuştur.

Berrak Tüzünataç'ın Kariyer Başlangıcı

Berrak Tüzünataç'ın Kariyer Başlangıcı

Berrak Tüzünataç, hayatımıza ilk olarak Number One TV’de sunuculuk yaparak girdi. Bu ilk adım, onu medya dünyasıyla tanıştırırken, oyunculuk yeteneğini de keşfetmesine vesile oldu. 2005 yılında Yılmaz Erdoğan tarafından keşfedilerek “Organize İşler” filminde küçük bir rolle kamera karşısına geçti ve böylece ilk sinema deneyimini yaşadı.

Onu asıl üne kavuşturan projeler ise 2007’de başlayan “Elveda Rumeli” dizisindeki Vahide karakteri ve ardından gelen “Ezel” dizisindeki Bade Uysal rolü oldu. Bu iki dizi, Tüzünataç’ın hem ekran hem de sinema kariyerini sağlamlaştıran önemli kilometre taşları olarak öne çıkıyor.

Berrak Tüzünataç'ın Özel Hayatı

Berrak Tüzünataç'ın Özel Hayatı

Berrak Tüzünataç’ın özel hayatı, kariyeri kadar magazin gündeminde de sıkça yer aldı. 2002 yılında, henüz 18 yaşındayken futbolcu İlhan Mansız ile yaşadığı ilişkiyle ilk kez magazin basınının dikkatini çekti. Ardından sosyetik isim Volkan Büyükhanlı ile olan birlikteliği, onun daha da tanınmasına katkı sağladı. 

2007 yılında Okan Bayülgen ile yaşadığı ilişki, yaş farkı nedeniyle gündem oldu. 2009-2011 yılları arasında oyuncu Nejat İşler ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki, kamuoyunun ilgisini çekti. 2012 yılında oyuncu Çağatay Ulusoy ile Çeşme'de görüntülenmeleri, kısa süreli bir ilişki iddiasını doğurdu. 

2017 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz ile kısa süreli bir birliktelik yaşadı. Ayrıca, senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç ile yaşadığı ilişki de medyada geniş yer buldu. 2020 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile olan ilişkisi, Kaygılaroğlu'nun Tüzünataç'ın eski sevgilisi Ali Yörenç ile arkadaş olması nedeniyle dikkat çekti. 

Tüzünataç, 2025 yılında yaptığı bir açıklamada, 'Şu ana kadar içinde kendimi var hissettiğim, kabul gördüğümü hissettiğim bir aşkı henüz yaşamadım' diyerek aşk hayatına dair samimi bir itirafta bulundu.

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Berrak Tüzünataç'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Berrak Tüzünataç'ın Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Başıma gelen ve bende yara açan birçok travmanın faturasını kadınlığıma ve bedenimin ilgi çekiciliğine kestiğimi fark ettim. Ancak 35 yaşından sonra bu durumu fark edebildim. O yüzden bedenimden ve kadınlığımdan özür diledim.”

  • “Herkes tarafından sevilmek için yaşamak insandan çok çalıyor.” 

  • “Özgürlük hissi benim için biraz hayati. Kendi içinde samimiyeti ve gerçekliği çok arayan biriyim.” 

  • “Kameraların önünde büyümek zordu. Arkadaşların seninkilere benzer hataları yaparken sen çok daha büyük bir kitlenin alakası ve eleştirisiyle karşı karşıya kalıyorsun.” 

  • “Hayatımda kimse yok ama bu benim tercihim. Beni yalnız bırakmıyorlar demeyin, bu tamamen bilinçli bir karar.

  • “Mutlak gerçeklik ve samimiyet beni tahrik eder. Çok cüretkar ve kuvvetli buluyorum. Kendi gerçeğiyle barışık insanın seksi bir enerjisi vardır.” 

  • “Yaz, kendimi iyi hissettiğim bir mevsim. Arkadaşlar arasında 'Yaz reis' derler bana. Beni güzel bir deniz kenarına bırakın sonbaharda gelin alın.” 

  • “Benim hayat kaynağım korkularımın üzerine gitmek, kalıplarımı yıkmak, 'yapamazsın' denilenleri yapmak.” 

  • “Kendi kendime eğlendim ne var bunda? 2011 yılından beri yorumları okumuyorum. Keyfime göre yaşıyorum. Böyle daha güzel ve kolay. Daha iyi hissediyorum.” 

  • “Dansöz olmak istiyormuşum. Bu kararım pek teşvik edilmemiş olacak ki ilkokulda bilim kadını olmak istediğimi beyan etmişim bir anket defterinde. Sonuç olarak oyuncu oldum. Buyurun size tatlı, kısa bir fıkra.”

Berrak Tüzünataç'ın Yer Aldığı Diziler

Berrak Tüzünataç'ın Yer Aldığı Diziler

📺 Ekran Dizileri (Televizyon Yayınları)

  • Ödünç Hayat, Feyzan, 2005

  • Affedilmeyen, Duygu, 2007

  • Elveda Rumeli, Vahide, 2007–2008

  • Bu Kalp Seni Unutur mu?, Yıldız Akay, 2009

  • Ezel, Bade Uysal, 2010–2011

  • Son, Alev, 2012

  • Muhteşem Yüzyıl, Mihrünnisa Sultan, 2013–2014

  • Galip Derviş, Leyla Zaratov, 2014

  • Filinta, Farah, 2015–2016

  • Tschiller: Off Duty, Reyhan, 2016

  • Kurşun, Gülce Akar, 2019

🌐 İnternet Dizileri (Dijital Platform Yayınları)

  • Fi, Özge, 2017–2018

  • Dip, Ekin, 2018

  • Kal, Beril, 2022

  • Dünya Bu, 2023

  • Terzi, Cemre, 2023

Berrak Tüzünataç'ın Yer Aldığı Filmler

Berrak Tüzünataç'ın Yer Aldığı Filmler

  • Beyza'nın Kadınları, Figen, 2005

  • Organize İşler, Ebru, 2005

  • Kıskanmak, Mükerrem, 2009

  • Ejder Kapanı, Ezo, 2010

  • Bir Avuç Deniz, Deniz Demirci, 2011

  • Çanakkale: Yolun Sonu, Behice, 2013

  • Black Horse Memories, Zaria, 2015

  • Biz Böyleyiz, Emre, 2020

  • Hayalet: 3 Yaşam, Aylin, 2023

  • Dilemma, 2024

Berrak Tüzünataç'ın Güncel Projeleri

Berrak Tüzünataç'ın Güncel Projeleri

Berrak Tüzünataç, 2025 ve 2026 yıllarında ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bu süreçte yer alacağı projelerden biri, 1950'li yıllarda Beyoğlu'nda genelev işleten ve dönemin diplomatik çevrelerinde tanınan 'Lüks Nermin' lakaplı Şaziye Zeren Topçu'nun hayatını konu alan bir biyografik dizi

Tüzünataç, bu yapımda hem başrolü üstlenecek hem de ortak yapımcı olarak görev alacak. Dizi, dijital bir platformda yayınlanacak ve çekimlerinin 2025 sonbaharında başlaması planlanıyor.

Berrak Tüzünataç'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Berrak Tüzünataç'ın Ödülleri ve Adaylıkları

2009 yılında, 'Kıskanmak' filmindeki performansıyla 3. Yeşilçam Ödülleri'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterilmiştir.

Bu adaylık dışında, kamuya açık kaynaklarda başka bir ödül veya adaylık bilgisine rastlanmamıştır. Bu durum, Tüzünataç'ın yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen, ödül törenlerinde yeterince takdir edilmediğini düşündürebilir.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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