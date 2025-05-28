Berrak Tüzünataç Kimdir? Berrak Tüzünataç Nereli, Kaç Yaşında? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Berrak Tüzünataç’ın özel hayatı, kariyeri kadar magazin gündeminde de sıkça yer aldı. 2002 yılında, henüz 18 yaşındayken futbolcu İlhan Mansız ile yaşadığı ilişkiyle ilk kez magazin basınının dikkatini çekti. Ardından sosyetik isim Volkan Büyükhanlı ile olan birlikteliği, onun daha da tanınmasına katkı sağladı.

2007 yılında Okan Bayülgen ile yaşadığı ilişki, yaş farkı nedeniyle gündem oldu. 2009-2011 yılları arasında oyuncu Nejat İşler ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki, kamuoyunun ilgisini çekti. 2012 yılında oyuncu Çağatay Ulusoy ile Çeşme'de görüntülenmeleri, kısa süreli bir ilişki iddiasını doğurdu.

2017 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz ile kısa süreli bir birliktelik yaşadı. Ayrıca, senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç ile yaşadığı ilişki de medyada geniş yer buldu. 2020 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile olan ilişkisi, Kaygılaroğlu'nun Tüzünataç'ın eski sevgilisi Ali Yörenç ile arkadaş olması nedeniyle dikkat çekti.

Tüzünataç, 2025 yılında yaptığı bir açıklamada, 'Şu ana kadar içinde kendimi var hissettiğim, kabul gördüğümü hissettiğim bir aşkı henüz yaşamadım' diyerek aşk hayatına dair samimi bir itirafta bulundu.