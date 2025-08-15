onedio
Haberler
TV
Milyoner'deki Heyecanlı Yarışmacıdan Candan Erçetin ve Beyaz Atışmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Milyoner'deki Heyecanlı Yarışmacıdan Candan Erçetin ve Beyaz Atışmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.08.2025 - 21:07

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

15 Ağustos Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Beyazıt Öztürk’ün Kanal D’de sunduğu Beyaz Show’da, Candan Erçetin’in seslendirdiği Git şarkısına yazdığı sözler, ikili arasındaki ünlü atışmanın başlangıç noktası olmuştu.

Türk televizyonunun en unutulmaz atışmalarından birine imza atan Candan Erçetin ve Beyazıt Öztürk, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Candan Erçetin'in konserine giden dinleyiciler, efsane atışmanın devamıyla karşılaştı. İşte Candan Erçetin ve Beyazıt Öztürk'ün unutulmaz atışmasının yıllar sonra gelen devamı...

Son olarak geçtiğimiz sezon yayınlanan yaz dizisi Gizli Bahçe'de izlediğimiz Murat Yıldırım, "Güller ve Günahlar" dizisiyle geri dönüyor.

Yeni sezonda Kanal D'nin 'Güller ve Günahlar' dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Murat Yıldırım hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyada gündem oldu. Muhabir Akif Yaman, Murat Yıldırım'ın yeni dizisiyle anlaşan bazı oyuncuları işinden ettiğini iddia etti.

TRT 1'in yeni sezon için en iddialı işlerinden "Taşacak Ha Bu Deniz" için hazırlıklar devam ediyor.

TRT 1, yeni sezon için pek çok iddialı projeyle geliyor. Bunlardan biri de Karadeniz dizisi olan 'Taşacak Ha Bu Deniz' olacak. Peki, TRT'nin yeni dizisi için hangi sürpriz isimle anlaşmaya varıldı?

Sezonda yayına girecek olan ilk dizi Gözleri Karadeniz olacak.

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kaldı. Başlayacak olan dizilerin hazırlıkları sürüyor. Son haftalarda epey dizi duyurusu yapıldı ve izleyiciler hangi birisini izleyeceği konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Henüz birçoğunun yayın günü belli değil. Ancak Birsen Altuntaş, açılışı yapacak olan diziyi açıkladı

Milyoner yarışması ilginç anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümüne sosyal medyada fenomen olan Metehan Meşe katıldı.

Arabalara dair içerikler üreterek takipçi kazanan Metehan Meşe, besin zinciri sorusunda riske girmek istemeyerek telefon jokerini kullandı ancak üzücü son kaçınılmaz oldu.

Yeni sezona kısa bir süre kaldı.

Show TV, yeni sezon için geçtiğimiz haftalarda Kadife Kelepçe dizisini duyurmuştu. Henüz çekimler başlamadı, cast çalışmaları ise sürüyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş, kadroya dahil olan yeni ismi açıkladı.

Yaren Güldiken’i Uzak Şehir ile tanımıştık.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir, yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk sezonuyla ekranlara damga vuran dizi, aile içinde yaşanan kaotik hikayesi ve aşk olaylarıyla izleyicide merak uyandırmayı başarmıştı. Şimdiyse yeni sezonda neler olacağına dair tahminler yürütülüyor. Uzak Şehir’in mutfak ekibinin Pakize’si Yaren Güldiken’in paylaşımıysa sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncu ilgilendiği spor dalıyla şaşırttı.

“Türkiye'nin hangi komşusunun Ege Denizi'ne kıyısı vardır?” sorusu karşısında yarışmacı jokerlerini kullandı.

Geçtiğimiz akşam (14 Ağustos), atv ekranlarında seyirciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster programı yine birbirinden renkli anlara ev sahipliği yaptı. Ekrana çıkmanın ve stüdyonun verdiği heyecanla yarışmacıların aslında basit görülebilecek sorularda tereddüt yaşadığına sıklıkla şahit olabiliyoruz. İşte benzeri bir an da dün yaşandı.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Yorum Yazın