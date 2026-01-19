Metin Pıhlıs Nurseli İdiz'e Efsane Olan Taksi Anısını Sordu

Eski nesil Nurseli İdiz'i oyunculuğu ve televizyon dünyasında reyting rekorları kıran işlerin yıldızı olarak tanısa da yeni nesil taksi anısıyla biliyor. Bir zamanlar kafası esince Erzincan'dan İstanbul Nişantaşı'ndaki evine taksiyle gelen Nurseli İdiz'in bu yolculuğu halen daha günlük hayatta şakalara malzeme olabiliyor. Oyuncu Metin Pıhlıs da ünlü isme bir soru sorarak efsane yolculuğunu ima etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar önce Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalındaki ‘Dur Bi Dinle’ programına konuk olan oyuncu Nurseli İdiz'in bir anısı halen daha akıllarda.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın