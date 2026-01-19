onedio
Metin Pıhlıs Nurseli İdiz'e Efsane Olan Taksi Anısını Sordu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.01.2026 - 13:20

Eski nesil Nurseli İdiz'i oyunculuğu ve televizyon dünyasında reyting rekorları kıran işlerin yıldızı olarak tanısa da yeni nesil taksi anısıyla biliyor. Bir zamanlar kafası esince Erzincan'dan İstanbul Nişantaşı'ndaki evine taksiyle gelen Nurseli İdiz'in bu yolculuğu halen daha günlük hayatta şakalara malzeme olabiliyor. Oyuncu Metin Pıhlıs da ünlü isme bir soru sorarak efsane yolculuğunu ima etti.

Yıllar önce Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalındaki ‘Dur Bi Dinle’ programına konuk olan oyuncu Nurseli İdiz'in bir anısı halen daha akıllarda.

Erzincan’da turnemiz bitti. Ertesi gün uçak var. Can Hoca ile kavga ettim. Can Hoca da aksidir yani… Taksiye binip ‘İstanbul Nişantaşı’ dedim. Yoldayken de evi aradım, biber dolması yapın adam aç dedim. Adamı yedirdik, içirdik, güzelce ağırlayıp parasını da verip gönderdik. 800 lira ödedim. Erzincan, Erzincan olalı ilk defa böyle bir şey görmüştür… Aynı şeyi Elif de İtalya’da yapmış… Ben onları okulla Roma’ya gönderdim. Oradan taksiye binip Floransa’ya gitmiş.

