Metin Pıhlıs Nurseli İdiz'e Efsane Olan Taksi Anısını Sordu

Erzincan’da turnemiz bitti. Ertesi gün uçak var. Can Hoca ile kavga ettim. Can Hoca da aksidir yani… Taksiye binip ‘İstanbul Nişantaşı’ dedim. Yoldayken de evi aradım, biber dolması yapın adam aç dedim. Adamı yedirdik, içirdik, güzelce ağırlayıp parasını da verip gönderdik. 800 lira ödedim. Erzincan, Erzincan olalı ilk defa böyle bir şey görmüştür… Aynı şeyi Elif de İtalya’da yapmış… Ben onları okulla Roma’ya gönderdim. Oradan taksiye binip Floransa’ya gitmiş.