Aşkım Kapışmak İlber Ortaylı'ya Eleştirilerine Bir Yenisini Ekledi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.01.2026 - 12:06

Aşkım Kapışmak bir süre önce İlber Ortaylı'nın gençlere verdiği dünyayı gezme tavsiyesini sert sözlerle eleştirmişti. Bu sözlerine destek de gelmişti tepki de. Kapışmak'a Bavela Content kanalında bu sözleri hatırlatıldı. Ortaylı'nın birikimine ve kariyerine saygı duyduğunu belirten fenomen isim ilim ve irfanın farklı olduğunu bir aydının halkı ve gençleri 'cahil' diyerek yaftalamasını irfanla bağdaştıramadığını söyledi.

"Gençlerin İrfan Sahibi Rol Modellere İhtiyacı Var"

Kapışmak ilim ve irfan ayrımını şöyle dile getirdi; 'İstediğiniz kadar ilminiz olsun, irfanınız yoksa hiçbirinize saygım yok. Bu gençlerin irfan sahibi kanaat önderlerine ihtiyacı var arkadaşlar, kusura bakmayın. Yani hala arkasındayım bu söylemimin. İlime saygım var ama irfan benim için daha kıymetli. Yani hani akil dediğimiz kesim ülkede çok kıymetli, hani kendini geliştirmiş ilim sahibi insanlar var ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana: Niye bizim ülkedeki ilim sahipleri gençlerle ilişki kuramıyorlar, bağ kuramıyorlar? Bir gencin rol modeli kimler olmalı diye baktığında kaç kişi bunların isimlerini verebilir ki?'

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
