Aşkım Kapışmak İlber Ortaylı'ya Eleştirilerine Bir Yenisini Ekledi

Aşkım Kapışmak bir süre önce İlber Ortaylı'nın gençlere verdiği dünyayı gezme tavsiyesini sert sözlerle eleştirmişti. Bu sözlerine destek de gelmişti tepki de. Kapışmak'a Bavela Content kanalında bu sözleri hatırlatıldı. Ortaylı'nın birikimine ve kariyerine saygı duyduğunu belirten fenomen isim ilim ve irfanın farklı olduğunu bir aydının halkı ve gençleri 'cahil' diyerek yaftalamasını irfanla bağdaştıramadığını söyledi.
"Gençlerin İrfan Sahibi Rol Modellere İhtiyacı Var"
