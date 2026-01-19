Aşkım Kapışmak İlber Ortaylı'ya Eleştirilerine Bir Yenisini Ekledi

Kapışmak ilim ve irfan ayrımını şöyle dile getirdi; 'İstediğiniz kadar ilminiz olsun, irfanınız yoksa hiçbirinize saygım yok. Bu gençlerin irfan sahibi kanaat önderlerine ihtiyacı var arkadaşlar, kusura bakmayın. Yani hala arkasındayım bu söylemimin. İlime saygım var ama irfan benim için daha kıymetli. Yani hani akil dediğimiz kesim ülkede çok kıymetli, hani kendini geliştirmiş ilim sahibi insanlar var ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana: Niye bizim ülkedeki ilim sahipleri gençlerle ilişki kuramıyorlar, bağ kuramıyorlar? Bir gencin rol modeli kimler olmalı diye baktığında kaç kişi bunların isimlerini verebilir ki?'