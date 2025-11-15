Meteoroloji Saat Verdi: 17 Kente Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji, hava tahmin haritasını yayınladı. Saat vererek yağış uyarısında bulunan Meteoroloji 17 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada 'Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor' denildi.