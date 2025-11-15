Meteoroloji Saat Verdi: 17 Kente Sarı Kodlu Uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Kasım hava durumunu paylaştı. 17 kente sarı kodlu uyarı veren Meteoroloji, sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Yağışların kaçta başlayacağını paylaşan Meteoroloji, sıcaklıkların ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirtti. İşte 15 Kasım Cumartesi hava durumu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15 Kasım Hava Durumu: Hafta Sonu Hava Nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
17 kente sarı kodlu uyarı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın