Meteoroloji Saat Verdi: 17 Kente Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Saat Verdi: 17 Kente Sarı Kodlu Uyarı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.11.2025 - 08:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Kasım hava durumunu paylaştı. 17 kente sarı kodlu uyarı veren Meteoroloji, sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Yağışların kaçta başlayacağını paylaşan Meteoroloji, sıcaklıkların ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirtti. İşte 15 Kasım Cumartesi hava durumu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
15 Kasım Hava Durumu: Hafta Sonu Hava Nasıl?

15 Kasım Hava Durumu: Hafta Sonu Hava Nasıl?

Meteoroloji, hava tahmin haritasını yayınladı. Saat vererek yağış uyarısında bulunan Meteoroloji 17 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada 'Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor' denildi.

17 kente sarı kodlu uyarı.

17 kente sarı kodlu uyarı.

Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarı verdiği şehirler şöyle:

Adıyaman, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Hakkari, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
