MasterChef'te Elenen İsimden Uzak Şehir Boran'ın Akıbetine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef'te Elenen İsimden Uzak Şehir Boran'ın Akıbetine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Uzak Şehir Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.10.2025 - 15:53

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

26 Ekim Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Engin Akyürek ve Gülsim Ali'yi başrollerde buluşturan, Süreç Film imzalı Bereketli Topraklar dizisinin yayın günü nihayet netleşti.

Engin Akyürek ve Gülsim Ali’yi başrollerde buluşturan, Süreç Film imzalı Bereketli Topraklar dizisinin yayın günü nihayet netleşti.

Uzak Şehir'in ardından televizyondaki aşiret dizileri artmaya başladı. Bunlardan biri de Bereketli Topraklar oldu. Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrollerde yer aldığı Bereketli Topraklar'ın yayın günü sonunda belli oldu. Peki, Bereketli Topraklar ne zaman yayınlanacak?

Her gün televizyonda izlediğimiz dizilerin perde arkasında pek çok çalışan var.

Her gün televizyonda izlediğimiz dizilerin perde arkasında pek çok çalışan var.

Kızılcık Şerbeti setinde stilist olarak çalışan Tuğba Gül isimli kadın, yayınladığı vlogla gündem oldu. Kızılcık Şerbeti setinde geçirdiği bir günde neler yaptığını yayınladı.

19-25 Ekim haftasında televizyonda en çok izlenen diziler reyting sonuçlarıyla belli olurken bu defa seyirciyi en uzun süre ekranda tutan dizileri derledik.

19-25 Ekim haftasında televizyonda en çok izlenen diziler reyting sonuçlarıyla belli olurken bu defa seyirciyi en uzun süre ekranda tutan dizileri derledik.

Televizyon dizilerinin başarılarını sosyal medya tepkileri ve reytinglerle takip etsek de seyirciyi en fazla ekranda tutan dizileri bilmiyorduk. Reklam aralarında bile seyircinin kanal değiştirmeden beklediği 5 diziyi derledik. Bakalım bu hafta en çok izlenen diziler hangileri?

MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu.

MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu.

MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele sürüyor. Geçtiğimiz hafta 18 Ekim Cumartesi günü olan eleme bu defa 25 Ekim Cumartesi günü gerçekleşti. Aslı, Sümeyye, Nisa, Barış, Çağlar, Hakan ve Eylül Azra'nın potada olduğu akşam hayallerine veda eden isim belli oldu.

25 Ekim Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

25 Ekim Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Aynadaki Yabancı ve Ben Leman dizilerinin yayınlandığı 25 Ekim Cumartesi günü reyting sonuçlarına Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar damga vurdu. Güller ve Günahlar, 3 kategoride de şov yaparak Gönül Dağı'nın mutlak galibiyetini elinden aldı.

MIPCOM fuarında en çok satılan Türk dizileri açıklandı.

MIPCOM fuarında en çok satılan Türk dizileri açıklandı.

Fransa-Cannes’da gerçekleşen TV fuarında en çok satılan yeni yapımlar belli oldu. Müge Dağıstanlı, Veliaht, Eşref Rüya ve Uzak Şehir'in yoğun talep gördüğünü açıkladı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanıyla neye uğradığımızı şaşırdık.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanıyla neye uğradığımızı şaşırdık.

Çekimleri Mardin'de yapılan reyting rekortmeni Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanında Burç Kümbetlioğlu'nun canlandırdığı Boran'ın komadan uyandığını gördük. Seyirci, Boran karakterinin diziden ayrılacağını düşünürken bir de komadan uyanınca panik arttı. Birsen Altuntaş, Boran'ın akıbeti hakkında açıklama yaptı.

ATV ekranlarının yeni sezon için en merak edilen işlerinden A.B.İ için hazırlıklar devam ediyor.

ATV ekranlarının yeni sezon için en merak edilen işlerinden A.B.İ için hazırlıklar devam ediyor.

ATV ekranlarında yayınlanacak olan A.B.İ dizisinin kadrosu şekilleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerde yer aldığı diziye iki yeni oyuncu geliyor.

Geçtiğimiz sezonlarda Kızılcık Şerbeti'nin en büyük fanlarından olan Ece Erken, cuma akşamı için tercihini değiştirdi

Geçtiğimiz sezonlarda Kızılcık Şerbeti'nin en büyük fanlarından olan Ece Erken, cuma akşamı için tercihini değiştirdi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, henüz 3. bölümüyle fırtına gibi esmeye başladı. Cuma akşamlarının galibi Kızılcık Şerbeti'ni tahtından eden Taşacak Bu Deniz seyirci tarafından övgüyle bahsedilirken geçmişte Kızılcık Şerbeti seyircisi olduğunu bildiğimiz Ece Erken, eski dizisini gömüp Taşacak Bu Deniz'e özgüler yağdırdı.

