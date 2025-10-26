onedio
Gönül Dağı Devri Kapandı, Yeni Dizi Lider Oldu: 25 Ekim Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Gönül Dağı Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.10.2025 - 12:58

25 Ekim Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Aynadaki Yabancı ve Ben Leman dizilerinin yayınlandığı 25 Ekim Cumartesi günü reyting sonuçlarına Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar damga vurdu. Güller ve Günahlar, 3 kategoride de şov yaparak Gönül Dağı'nın mutlak galibiyetini elinden aldı.

İşte, 25 Ekim Cumartesi Reyting Sonuçları...

Güler ve Günahlar, Gönül Dağı, Aynadaki Yabancı ve Ben Leman dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlandığı 25 Ekim Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu diye merak ederken zirveye Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisi oturdu. Yeni sezon dizileri arasında yer alan Güller ve Günahlar'dan muazzam bir başarı geldi. 

Dizi, üç kategoride de adeta şov yaptı ve inanılmaz bir yükseliş göstererek reyting birincisi oldu. Durum böyle olunca cumartesi akşamlarının uzun yıllardır galibi olan Gönül Dağı Total'de 2, AB'de 3 ve ABC1'de 4. sıraya kadar geriledi.

TOTAL

1-Güller ve Günahlar – Kanal D

2-Gönül DağıTRT 1

3-Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D

4-Gönül Dağı (Özet) – TRT 1

5-Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

6-Ben Leman – NOW

7-Aynadaki Yabancı – ATV

8-Kanal D Ana Haber – Kanal D

9-Show Ana Haber – Show TV

10-Ben Leman (Özet) – NOW

AB

1-Güller ve Günahlar – Kanal D

2-Ben Leman – NOW

3-Gönül Dağı – TRT 1

4-MasterChef Türkiye – TV8

5-Ben Leman (Özet) – NOW

6-Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D

7-Gönül Dağı (Özet) – TRT 1

8-Güldür Güldür Show – Show TV

9-Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

10-Kanal D Ana Haber – Kanal D

ABC

1-Güller ve Günahlar – Kanal D

2-Gönül Dağı – TRT 1

3-Ben Leman – NOW

4-Gönül Dağı (Özet) – TRT 1

5-Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D

6-MasterChef Türkiye – TV8

7-Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

8-Show Ana Haber – Show TV

9-Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV

10-Ben Leman (Özet) – NOW

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
