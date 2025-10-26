Gönül Dağı Devri Kapandı, Yeni Dizi Lider Oldu: 25 Ekim Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Güler ve Günahlar, Gönül Dağı, Aynadaki Yabancı ve Ben Leman dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlandığı 25 Ekim Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu diye merak ederken zirveye Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisi oturdu. Yeni sezon dizileri arasında yer alan Güller ve Günahlar'dan muazzam bir başarı geldi.

Dizi, üç kategoride de adeta şov yaptı ve inanılmaz bir yükseliş göstererek reyting birincisi oldu. Durum böyle olunca cumartesi akşamlarının uzun yıllardır galibi olan Gönül Dağı Total'de 2, AB'de 3 ve ABC1'de 4. sıraya kadar geriledi.