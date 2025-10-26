Gönül Dağı Devri Kapandı, Yeni Dizi Lider Oldu: 25 Ekim Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı
25 Ekim Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.
Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Aynadaki Yabancı ve Ben Leman dizilerinin yayınlandığı 25 Ekim Cumartesi günü reyting sonuçlarına Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar damga vurdu. Güller ve Günahlar, 3 kategoride de şov yaparak Gönül Dağı'nın mutlak galibiyetini elinden aldı.
İşte, 25 Ekim Cumartesi Reyting Sonuçları...
25 Ekim Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
25 Ekim Cumartesi Total, AB ve ABC1 Reyting Sonuçları
