25 Ekim 2025 MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?
MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele sürüyor. Geçtiğimiz hafta 18 Ekim Cumartesi günü olan eleme bu defa 25 Ekim Cumartesi günü gerçekleşti. Aslı, Sümeyye, Nisa, Barış, Çağlar, Hakan ve Eylül Azra'nın potada olduğu akşam hayallerine veda eden isim belli oldu.
25 Ekim 2025 MasterChef'te elenen isim belli oldu. MasterChef'e kim veda etti, kim elendi? İşte detaylar...
MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu. MasterChef'te elenen isim kim oldu diye meraklanırken Nisa hayallerine veda etti.
Mehmet Şef, MasterChef'ten elenen Nisa'ya bu sözlerle veda etti:
