25 Ekim 2025 MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.10.2025 - 13:12

MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele sürüyor. Geçtiğimiz hafta 18 Ekim Cumartesi günü olan eleme bu defa 25 Ekim Cumartesi günü gerçekleşti. Aslı, Sümeyye, Nisa, Barış, Çağlar, Hakan ve Eylül Azra'nın potada olduğu akşam hayallerine veda eden isim belli oldu.

25 Ekim 2025 MasterChef'te elenen isim belli oldu. MasterChef'e kim veda etti, kim elendi? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu. MasterChef'te elenen isim kim oldu diye meraklanırken Nisa hayallerine veda etti.

Aslı, Sümeyye, Nisa, Barış, Çağlar, Hakan ve Eylül Azra'nın potada olduğu akşamda MasterChef'in elenen ismi Nisa oldu. 

Nisa'nın elenmesiyle tüm stüdyo büyük üzüntü yaşarken jüri üyesi şefler de gözyaşlarını tutamadı. Mehmef Şef, Nisa'nın gidişiyle alakalı duygulandıran bir konuşma yaparak onu kızına benzettiğini açıkladı.

Mehmet Şef, MasterChef'ten elenen Nisa'ya bu sözlerle veda etti:

'Ben başlamak istiyorum çünkü kızıma çok benziyorsun. Sen de en çok sevdiğim şey dobralığın kızım da öyledir. Kız çocuğu hassastır. Bu sene hiç ağlamadım sende de böyle olacağı aklıma gelmezdi. Bizim de bu yaşlandığımızı gösteriyor yaşlandık. Sende duygulandık'

Esra Demirci
