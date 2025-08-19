onedio
Manifest Konserinde Kızının Dansını Gururla Kaydeden Babanın Görüntüleri Viral Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.08.2025 - 14:44

İstanbul Festivali'nde sahneye çıkan Manifest'in şarkısında dans eden küçük kızını cep telefonuyla kaydeden babanın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Videoya yapılan yorumlarda 'Mesela bu kızı hiçbir şey korkutmaz. 2 gr sevgi veren adama gitmez, kendi kıymetini bilir' denildi.

