Gökyüzü Alev Alacak: Tam 80 Dakika Boyunca Ay Ateş Kırmızısına Bürünecek!

Gökyüzü Alev Alacak: Tam 80 Dakika Boyunca Ay Ateş Kırmızısına Bürünecek!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.02.2026 - 07:05

2026 yılının en görkemli gökyüzü olaylarından biri olan Tam Ay Tutulması için geri sayım başladı. Mart ayının hemen başında gerçekleşecek bu nadir olayda Ay, Dünya'nın gölgesinde kalarak büyüleyici bir kızıl renge bürünecek. 'Kanlı Ay' olarak adlandırılan bu görsel şölen, Avrupa'dan Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyadan çıplak gözle takip edilebilecek.

Dünya, 2026 yılının ilk büyük astronomik randevusuna hazırlanıyor.

Dünya, 2026 yılının ilk büyük astronomik randevusuna hazırlanıyor.

Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı hizada sıralanmasıyla oluşacak tam tutulma, gökyüzü meraklılarına unutulmaz bir manzara sunacak. Ay'ın yüzeyine düşen güneş ışığının Dünya atmosferi tarafından filtrelenmesi sonucu ortaya çıkacak olan bakır kırmızısı renk, profesyonel ekipman gerektirmeden dünyanın birçok noktasından izlenebilecek.

Bu doğa olayını özel kılan en önemli faktör, Ay'ın Dünya'nın tam gölge konisinden geçecek olmasıdır. Tutulma süresince Ay, alışılagelmiş parlak beyaz rengini kaybederek derin bir kızıl tona bürünecek. Uzmanlar, Mart ayındaki bu tutulmanın hem süresi hem de renk yoğunluğu bakımından son yılların en net izlenebilir olaylarından biri olacağını öngörüyor. Özellikle hava kirliliğinin az olduğu bölgelerde tutulmanın tüm aşamaları net bir şekilde seçilebilecek.

Gözlemciler için en büyük avantaj, bu olayın izlenmesi için özel bir filtre veya koruyucu gözlüğe ihtiyaç duyulmamasıdır. Tam tutulma evresinin uzun sürmesi, fotoğraf tutkunları için de eşsiz kareler yakalama fırsatı sunacak. Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarının büyük bir bölümünden izlenebilecek olan bu olay, hava şartlarının açık olması durumunda milyonlarca insanı aynı anda gökyüzüne kilitleyecek.

Türkiye'den İzlenebilecek mi?

Türkiye'den İzlenebilecek mi?

Gökbilim meraklılarının merakla beklediği 3 Mart 2026'daki tam Ay tutulması, maalesef Türkiye'den çıplak gözle izlenemeyecek. Tutulma döngüsü gerçekleştiği sırada ülkemizde gündüz saatleri yaşanacağı ve Ay ufuk çizgisinin altında kalacağı için bu kızıl şölen Türkiye saati ile gözlemlenemeyecek. Ancak tutulmanın en net izleneceği bölgeler olan Amerika kıtası, Doğu Asya ve Avustralya'daki gözlemevleri, bu anları canlı yayınlarla tüm dünyaya aktaracak. Türkiye'deki gökyüzü tutkunları için bir sonraki önemli randevu ise 28 Ağustos 2026'da gerçekleşecek ve ülkemizden de izlenebilecek olan parçalı Ay tutulması olacak.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
