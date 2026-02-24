Gökyüzü Alev Alacak: Tam 80 Dakika Boyunca Ay Ateş Kırmızısına Bürünecek!

Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı hizada sıralanmasıyla oluşacak tam tutulma, gökyüzü meraklılarına unutulmaz bir manzara sunacak. Ay'ın yüzeyine düşen güneş ışığının Dünya atmosferi tarafından filtrelenmesi sonucu ortaya çıkacak olan bakır kırmızısı renk, profesyonel ekipman gerektirmeden dünyanın birçok noktasından izlenebilecek.

Bu doğa olayını özel kılan en önemli faktör, Ay'ın Dünya'nın tam gölge konisinden geçecek olmasıdır. Tutulma süresince Ay, alışılagelmiş parlak beyaz rengini kaybederek derin bir kızıl tona bürünecek. Uzmanlar, Mart ayındaki bu tutulmanın hem süresi hem de renk yoğunluğu bakımından son yılların en net izlenebilir olaylarından biri olacağını öngörüyor. Özellikle hava kirliliğinin az olduğu bölgelerde tutulmanın tüm aşamaları net bir şekilde seçilebilecek.

Gözlemciler için en büyük avantaj, bu olayın izlenmesi için özel bir filtre veya koruyucu gözlüğe ihtiyaç duyulmamasıdır. Tam tutulma evresinin uzun sürmesi, fotoğraf tutkunları için de eşsiz kareler yakalama fırsatı sunacak. Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarının büyük bir bölümünden izlenebilecek olan bu olay, hava şartlarının açık olması durumunda milyonlarca insanı aynı anda gökyüzüne kilitleyecek.