Lin Yu-Ting Kimdir? Olimpiyatlarda Cinsiyet Tartışmalarının Gündemindeki Lin Yu-Ting Trans Birey mi?
Lin Yu-Ting Kimdir? Olimpiyatlarda Cinsiyet Tartışmalarının Gündemindeki Lin Yu-Ting Trans Birey mi?
Paris 2024 Olimpiyatları'na damgasını vuran isimlerden biri olan Lin Yu-ting, yarı finalde milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman'ı yendi. Lin Yu-ting de Cezayirli boksör Imane Khelif ile birlikte, cinsiyet uygunluğu konusunda bir tartışmanın odağında yer alıyor. Her iki boksör de kendilerini kadın olarak tanımlıyor olasalar da daha önce IOC tarafından yapılan 'cinsiyet uygunluğu' testlerinde başarısız oldular. Haliyle bu durum eleştiri oklarının hedefinde olmalarını sağlıyor. Peki, Lin Yu-ting kimdir?
İşte, detaylar...
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Lin Yu-ting kimdir?
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Lin Yu-ting, aile içindeki şiddete son vermek için boks eğitimi aldı!
Tartışmaların gündeminde yer alan Lin Yu-ting, ilk kez 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yarıştı.
Lin, 2023 Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda cinsiyet uygunluk testlerini geçemediği için Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından diskalifiye edildi.
Lin, Tayvan'a döndükten sonra ek testlerden geçerek uygunluğunu doğruladı.
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IBA Dünya Boks Şampiyonası'nda iki kez altın madalya sahibi olan Lin Yu-ting, 2024 Yaz Olimpiyatları'na adını yazdırdı!
Lin Yu-ting, Olimpiyatlar'da adından en fazla söz ettiren, tartışmalı isimlerden biri haline geldi.
Cinsiyet tartışmasına, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yanıt gelmişti!
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