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Lin Yu-Ting Kimdir? Olimpiyatlarda Cinsiyet Tartışmalarının Gündemindeki Lin Yu-Ting Trans Birey mi?

Lin Yu-Ting Kimdir? Olimpiyatlarda Cinsiyet Tartışmalarının Gündemindeki Lin Yu-Ting Trans Birey mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 01:21

Paris 2024 Olimpiyatları'na damgasını vuran isimlerden biri olan Lin Yu-ting, yarı finalde milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman'ı yendi. Lin Yu-ting de Cezayirli boksör Imane Khelif ile birlikte, cinsiyet uygunluğu konusunda bir tartışmanın odağında yer alıyor. Her iki boksör de kendilerini kadın olarak tanımlıyor olasalar da daha önce IOC tarafından yapılan 'cinsiyet uygunluğu' testlerinde başarısız oldular. Haliyle bu durum eleştiri oklarının hedefinde olmalarını sağlıyor. Peki, Lin Yu-ting kimdir? 

İşte, detaylar...

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Lin Yu-ting kimdir?

Lin Yu-ting kimdir?

Lin Yu-ting, 13 Aralık 1995 tarihinde dünyaya geldi. Lin ve ağabeyi, çocukluklarında Hajime no Ippo adlı animeyi izledikleri günlerde boks sporuna merak duymaya başladılar. 

Tayvan'ın önde gelen boksörlerinden biri olan Yu-ting, bugüne kadar Asya Oyunları ve Asya Amatör Boks Şampiyonası'nda altın madalyalar kazandı.

Lin Yu-ting, aile içindeki şiddete son vermek için boks eğitimi aldı!

Lin Yu-ting, aile içindeki şiddete son vermek için boks eğitimi aldı!

Yu-ting, bir süre sonra ailesinde yaşanan şiddeti durdurmak ve annesini korumak adına boks eğitimi aldı. Kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Lin, 2018 yılında AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda horoz sıklette altın madalya kazandı. Dünyaca ünlü boksör, bir sonraki yıl da aynı başarıyı elde etti.

Tartışmaların gündeminde yer alan Lin Yu-ting, ilk kez 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yarıştı.

Tartışmaların gündeminde yer alan Lin Yu-ting, ilk kez 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yarıştı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Fakat Lin, Tokyo'dan madalyasız ayrılan sporculardan biri oldu.

Lin, 2023 Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda cinsiyet uygunluk testlerini geçemediği için Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından diskalifiye edildi.

Lin, 2023 Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda cinsiyet uygunluk testlerini geçemediği için Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından diskalifiye edildi.

2023 yılında diskalifiye edilen Lin'in Bronz madalyası elinden alınarak Bulgaristan'ın temsilcisi Svetlana Staneva'ya verildi. Bu durum, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Paris Boks Birimi tarafından eleştirildi ve 'herhangi bir yasal süreç olmadan' alındığı ifade edildi. 

IBA'nın Olimpiyat statüsü, yönetim sorunları ve algılanan yargılama ve hakemlik yolsuzluğu nedeniyle Haziran 2023'te iptal edildi.

Lin, Tayvan'a döndükten sonra ek testlerden geçerek uygunluğunu doğruladı.

Lin, Tayvan'a döndükten sonra ek testlerden geçerek uygunluğunu doğruladı.

2023 Hangzhou Asya Oyunları'nda başarılı bir şekilde yarıştı ve etkinlikte boksta Tayvan'ın ilk altın madalyasını kazandı.

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IBA Dünya Boks Şampiyonası'nda iki kez altın madalya sahibi olan Lin Yu-ting, 2024 Yaz Olimpiyatları'na adını yazdırdı!

IBA Dünya Boks Şampiyonası'nda iki kez altın madalya sahibi olan Lin Yu-ting, 2024 Yaz Olimpiyatları'na adını yazdırdı!

Lin Yu-ting, Olimpiyatlar'da adından en fazla söz ettiren, tartışmalı isimlerden biri haline geldi.

Lin Yu-ting, Olimpiyatlar'da adından en fazla söz ettiren, tartışmalı isimlerden biri haline geldi.

2024 Yaz Olimpiyatları'nda, Lin, Bulgar rakibi Svetlana Staneva'yı yenerek kadınlar 57 kg kategorisinin yarı finallerine yükseldi. Daha sonra, yarı final mücadelesinde, milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman'ı yendi.

Cinsiyet tartışmasına, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yanıt gelmişti!

Cinsiyet tartışmasına, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yanıt gelmişti!

Paris'teki boks mücadeleleri, mali ve etik sorunlar nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından, IBA'dan devraldı. IOC başkanı Thomas Bach, Cumartesi günü Olimpiyat Oyunları'nda adından sıkça söz ettirilen ve tartışmalara neden olan sporcuların, kadın olarak doğup büyüdüklerinin ve bunu belirten pasaportları olduğunun altını çizerek Khelif ve Lin'i savunmaya geçti.

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