Lin Yu-Ting Kimdir? Olimpiyatlarda Cinsiyet Tartışmalarının Gündemindeki Lin Yu-Ting Trans Birey mi?

Paris 2024 Olimpiyatları'na damgasını vuran isimlerden biri olan Lin Yu-ting, yarı finalde milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman'ı yendi. Lin Yu-ting de Cezayirli boksör Imane Khelif ile birlikte, cinsiyet uygunluğu konusunda bir tartışmanın odağında yer alıyor. Her iki boksör de kendilerini kadın olarak tanımlıyor olasalar da daha önce IOC tarafından yapılan 'cinsiyet uygunluğu' testlerinde başarısız oldular. Haliyle bu durum eleştiri oklarının hedefinde olmalarını sağlıyor. Peki, Lin Yu-ting kimdir?

İşte, detaylar...