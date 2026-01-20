onedio
Bilal Hancı Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında? "Kafalar" Bilal Hancı Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.01.2026 - 10:24

Bilal Hancı, YouTube videoları ile ün kazandı ve çok sayıda takipçiye ulaştı. “Kafalar” adlı grubun üyelerinden biri olan Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile birlikte sosyal medyanın en çok tanınan isimlerinden biri oldu. Sosyal medya fenomeni ve YouTuber olan Bilal Hancı, aynı zamanda şarkıcı kimliği ile de ön plana çıktı. 

Peki, Bilal Hancı kimdir? Kafalar grubunun üyelerinden Bilal Hancı gözaltına mı alındı, neden?

Bilal Hancı Kimdir?

Trabzon doğumlu Bilal Hancı, sosyal medya fenomeni ve şarkıcıdır. Ünlü YouTuber lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda tamamlamıştır.

Bilal Hancı Kaç Yaşında?

Bilal Hancı, 8 Eylül 1989 yılında dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

Bilal Hancı Nasıl Ünlü Oldu?

Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin 'Kafalar' grubunu kurduktan sonra yayınladıkları mizahi videolar ile ün kazandılar. 26 Aralık 2014 yılında Youtube’da 'Kafalar' kanalını açarak, en çok izlenen YouTube kanalına sahip oldular. 

'Kafalar' grubu aynı zamanda YouTube'daki başarılarını beyaz perdeye taşıyarak çeşitli sinema filmlerinde de rol aldılar. Milyonlarca abonesi olan ünlü YouTuber Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt 2018 yılında 'Kafalar Karışık' adlı sinema filminin başrolünde oynadı.

Bilal Hancı Evli mi?

Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, 2021 yılında Esin Çepni ile dünyaevine girmişti. Çift, 2023 yılında evliliklerini noktaladı. 2022'de bir kez yollarını ayırmalarına rağmen ilişkilerine bir şans daha veren ikili, olaylı bir şekilde ayrıldı.

Bilal Hancı'nın Rol Aldığı Yapımlar

  • (2019) – Enes Batur Gerçek Kahraman (Sinema Filmi)

  • (2018) – Kafalar Karışık (Sinema Filmi)

  • (2018) – Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?  (Sinema Filmi)

Bilal Hancı Albümleri

  • (2017) – Ağlama Beni Ana (single)
Bilal Hancı Neden Gözaltına Alındı?

Bilal Hancı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tanınmış kişilere yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonları  kapsamında gözaltına alındı.

