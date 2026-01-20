Bilal Hancı Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında? "Kafalar" Bilal Hancı Neden Gözaltına Alındı?

Bilal Hancı, YouTube videoları ile ün kazandı ve çok sayıda takipçiye ulaştı. “Kafalar” adlı grubun üyelerinden biri olan Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile birlikte sosyal medyanın en çok tanınan isimlerinden biri oldu. Sosyal medya fenomeni ve YouTuber olan Bilal Hancı, aynı zamanda şarkıcı kimliği ile de ön plana çıktı.

Peki, Bilal Hancı kimdir? Kafalar grubunun üyelerinden Bilal Hancı gözaltına mı alındı, neden?