Esat Yontunç Kimdir, Kaç Yaşında? Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç'un Kariyeri ve Biyografisi

Esat Yontunç Kimdir, Kaç Yaşında? Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç'un Kariyeri ve Biyografisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.01.2026 - 15:32

Televizyon dünyasında ilk kez Acun Firarda ile adını duyduğumuz ünlü prodüktör Esat Yontunç, rol aldığı büyük prodüksiyonlu ve bütçeli programlarla adından söz ettiriyor. Yıllardır Acun Medya Genel Koordinatörü olarak görev yapan Esat Yontunç, aynı zamanda modacı Hande Gülşen ile evli. Peki, Esat Yontunç kimdir? Esat Yontunç hangi televizyon programlarında görev aldı? 

İşte, detaylar...

Esat Yontunç Kimdir?

Esat Yontunç Kimdir?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 yılında dünyaya geldi. Eğitim-öğretim hayatına İstanbul'da başlayan Yontunç, ortaokul ve liseyi Moda Koleji'nde okudu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji bölümünden mezun oldu. 

Esat Yontunç Kaç Yaşında?

5 Mayıs 1969 tarihinde dünyaya gelen Esat Yontunç, 2026 yılı itibarıyla 57 yaşındadır. 

Esat Yontunç Aslen Nereli? 

Yontunç, İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Esat Yontunç'un Kariyer Hayatı

Esat Yontunç'un Kariyer Hayatı

Esat Yontunç, televizyon kariyerine 2002 yılında çocukluk arkadaşı Acun Ilıcalı ile birlikte hazırladığı 'Acun Firarda' programı ile adım atmıştır. Yontunç, 27 Eylül 2006 yılında kurulan Acun Medya şirketinin de kurucu üyelerindendir. 

2004 yılından beri Acun Medya şirketinde genel koordinatör görevini üstlenen Esat Yontunç, prodüksiyon süreçlerinin planlanması, yayın akışı ve ekip koordinasyonu gibi konularda önemli rol oynamaktadır. 

Esat Yontunç'un Görev Aldığı TV Projeleri: 

İşte, Yontunç'un genel koordinatör olarak görev yaptığı büyük prodüksiyonlu ve bütçeli programlardan bazıları:  

  • Acun Firarda

  • Devler Ligi

  • Yok Böyle Dans

  • Var Mısın Yok Musun

  • Fear Factor

  • Survivor

  • O Ses Türkiye

  • Yetenek Sizsiniz Türkiye

  • Rising Star Türkiye

  • 3 Adam

  • O Ses Çocuklar

  • Ütopya

  • Saba İle Oyuna Geldik

  • Dokun Bana

Esat Yontunç Kiminle Evli? Esat Yontunç'un Eşi Kim?

Esat Yontunç Kiminle Evli? Esat Yontunç'un Eşi Kim?

Esat Yontunç, 2008 yılında dünyaevine girdiği Sine İçli ile 2010 yılında boşandı. Yontunç, ikinci kez dünyaevine 2017 yılında modacı Hande Gülşen ile girdi. Çiftin bir de oğulları oldu. Gülşen ve Yontunç çiftinin oğulları 2025 yılı itibarıyla 6 yaşına girdi.

