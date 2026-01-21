Esat Yontunç Kimdir, Kaç Yaşında? Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç'un Kariyeri ve Biyografisi

Esat Yontunç, televizyon kariyerine 2002 yılında çocukluk arkadaşı Acun Ilıcalı ile birlikte hazırladığı 'Acun Firarda' programı ile adım atmıştır. Yontunç, 27 Eylül 2006 yılında kurulan Acun Medya şirketinin de kurucu üyelerindendir.

2004 yılından beri Acun Medya şirketinde genel koordinatör görevini üstlenen Esat Yontunç, prodüksiyon süreçlerinin planlanması, yayın akışı ve ekip koordinasyonu gibi konularda önemli rol oynamaktadır.

Esat Yontunç'un Görev Aldığı TV Projeleri:

İşte, Yontunç'un genel koordinatör olarak görev yaptığı büyük prodüksiyonlu ve bütçeli programlardan bazıları: