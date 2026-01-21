Esat Yontunç Kimdir, Kaç Yaşında? Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç'un Kariyeri ve Biyografisi

Esat Yontunç Kimdir, Kaç Yaşında? Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç'un Kariyeri ve Biyografisi
Televizyon dünyasında ilk kez Acun Firarda ile adını duyduğumuz ünlü prodüktör Esat Yontunç, rol aldığı büyük prodüksiyonlu ve bütçeli programlarla adından söz ettiriyor. Yıllardır Acun Medya Genel Koordinatörü olarak görev yapan Esat Yontunç, aynı zamanda modacı Hande Gülşen ile evli. Peki, Esat Yontunç kimdir? Esat Yontunç hangi televizyon programlarında görev aldı?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esat Yontunç Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esat Yontunç'un Kariyer Hayatı
Esat Yontunç Kiminle Evli? Esat Yontunç'un Eşi Kim?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın