Emel Müftüoğlu Kimdir? Yasaklı Madde Soruşturmasında Adı Geçen Emel Müftüoğlu Gözaltına mı Alındı?

Emel Müftüoğlu Kimdir? Yasaklı Madde Soruşturmasında Adı Geçen Emel Müftüoğlu Gözaltına mı Alındı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.01.2026 - 12:35

Son günlerde ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması magazin ve haber gündeminin ilk sıralarına yerleşirken, adı geçen isimlerden biri de Emel Müftüoğlu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan “gözaltı” iddiaları sonrası, Müftüoğlu’nun sürece nasıl dahil olduğu ve hakkında ne işlem yapıldığı merak konusu haline geldi. Emel Müftüoğlu’nun adı, İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması dosyasında geçti. Emel Müftüoğlu gözaltına mı alındı? Emel Müftüoğlu neden gözaltna alındı?

Emel Müftüoğlu Kimdir?

Emel Müftüoğlu Kimdir?

Emel Müftüoğlu, 14 Ekim 1961 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Emel Müftüoğlu, aslen Afyonkarahisarlı bir baba ve Artvinli bir annenin kızı olarak doğmuştur. Emel Müftüoğlu, babasının asker olması nedeniyle sık sık tayin görmüştür. Bu yüzden ilk ve ortaokulu farklı şehirlerde tamamlamak zorunda kalmıştır. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Emel Müftüoğlu ün yapmadan önce, uzun süre Afyonkarahisar TEK görevlisi olarak çalışmıştır.

Emel Müftüoğlu Kariyeri

Emel Müftüoğlu Kariyeri

Sevilen sanatçı Emel Müftüoğlu, müzik hayatına profesyonel olarak 1985 yılında Güneş gazetesinin düzenlediği müzik yarışmasında birincilik almasıyla başlamıştır. Müftüoğlu, Güneş Gazetesi tarafından düzenlenen bu yarışmada ikincilik alan Erdal Çelik'le bir grup oluşturmak istedi. Emel Müftüoğlu ve Erdal Çelik, Atilla Özdemiroğlu tarafından kurulan ART'den 1985 yılında 'Öyle Bir Aşk' ve 1988 yılında da 'Alaturka Benim Canım' isimli iki albüm çıkarmıştır. Emel Müftüoğlu solo müzik kariyerine 1989 yılında başlamıştır.

Emel Müftüoğlu'nun Rol Aldığı Yapımlar ve Programlar

Emel Müftüoğlu’nun Rol Aldığı Yapımlar ve Programlar

Şen Dullar

Bay E

Aşk Olsun

Sessiz Gece

Emelce

Emel İçgüdü

Emelce Sabahlar

Çifte Kavrulmuş

Kadınca Çarkıfelek

Son Ağa

Zoraki Başkan

Çocuklar Duymasın

Emel Müftüoğlu'nun Albümleri

Emel Müftüoğlu’nun Albümleri

Emel Müftüoğlu’nun Solo Diskografisi

Albümleri

  • Karlar Düşer (25 Eylül 1990) 

  • Faka Bastın (1992)

  • Emel'ce (1994)

  • Ruhun Duymaz (1995)

  • Bana Özel (1998)

  • Mucize (2000)

  • Arabesk (2002)

  • Çok Ayıp (2004)

  • Emel ile Yeniden (2016)

13 Ocak 2026 tarihinde İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında, bir dizi ünlü isimle birlikte Emel Müftüoğlu'nun da gözaltına alındığı bildirildi.

13 Ocak 2026 tarihinde İstanbul’da yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında, bir dizi ünlü isimle birlikte Emel Müftüoğlu’nun da gözaltına alındığı bildirildi.

Bu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Soruşturmada adı geçen diğer isimler arasında Oktay Kaynarca, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gibi isimler de bulunuyor.

Burak Doğan'ın aktardığına göre *Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın