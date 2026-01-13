Emel Müftüoğlu Kimdir? Yasaklı Madde Soruşturmasında Adı Geçen Emel Müftüoğlu Gözaltına mı Alındı?

Bu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Soruşturmada adı geçen diğer isimler arasında Oktay Kaynarca, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gibi isimler de bulunuyor.

Burak Doğan'ın aktardığına göre *Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.”